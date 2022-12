BOUCHERVILLE, QC, le 14 déc. 2022 /CNW/ - Le Club des petits déjeuners est heureux d'annoncer que Walmart Canada a recueilli un montant record de 4,5 millions de dollars pour l'année 2022, permettant au Club de contribuer à fournir 9 millions* de repas nutritifs aux enfants et aux étudiants à travers le Canada. Depuis 2003, Walmart Canada travaille avec le Club des petits déjeuners, recueillant plus de 63 millions de dollars pour aider à rejoindre le plus d'enfants chaque jour.

Les activités de collecte de fonds de cette année ont permis de recueillir 4,5 millions de dollars, dont un don d'entreprise d'un million de dollars de Walmart Canada. Les clients ont été invités à faire des dons en magasin et en ligne et les associés de Walmart ont organisé des initiatives de collecte de fonds pour soutenir les activités du Club afin de s'assurer que les enfants ont une chance égale d'apprendre.

Le Club des petits déjeuners travaille sans relâche depuis 28 ans et rejoint chaque matin plus de 580 000 enfants dans plus de 3 500 programmes de nutrition scolaire au Canada. L'inflation réduisant la capacité des personnes et des ménages à assumer les dépenses essentielles, la demande de services fournis par les organismes de bienfaisance augmente. Plus que jamais, les activités du Club reposent sur son réseau de partenaires dévoués, comme Walmart Canada, pour recueillir des ressources et rapprocher l'organisme de son objectif : un petit déjeuner pour tous les enfants, tous les jours.

« Depuis 20 ans, Walmart Canada est un partenaire déterminant qui comprend l'impact que peut avoir les programmes des petits déjeuners pour nourrir le potentiel des enfants », souligne Judith Barry, cofondatrice et directrice des relations gouvernementales. « Leur engagement continu envers la saine alimentation et l'accès à des aliments nutritifs pour les enfants et leur campagne de financement annuelle nous permet de joindre un vaste public et encourage des millions de Canadiens à soutenir notre cause. Le Club des petits déjeuners remercie Walmart pour son appui et pour la solide relation tissée au fil des années. »

« Avec le Club des petits déjeuners, nous avons fait de grands progrès dans la lutte contre la faim et nous nous assurons que les enfants peuvent apprendre avec un meilleur accès à des repas scolaires nutritifs", déclare Rob Nicol, vice-président des communications et des affaires générales chez Walmart Canada. "Nous sommes fiers de nous associer au Club des petits déjeuners et nous tenons à remercier nos associés et nos clients pour cette année record, pour leur immense générosité et pour une autre campagne fantastique. »

* La contribution nationale moyenne du Club qui est de 0,50 $ par petit déjeuner. Pour chaque dollar recueilli par Walmart, ses clients et ses associés, le Club des petits déjeuners peut aider à fournir deux repas à des enfants.

À propos du Club des petits déjeuners

Depuis 1994, le Club des petits déjeuners travaille avec des partenaires de tous les secteurs pour aider les enfants à accéder à un petit déjeuner nutritif et à atteindre leur plein potentiel. Accrédité par Imagine Canada pour sa saine gouvernance et reconnu par Aliments du Québec pour sa valorisation des produits alimentaires locaux, le Club contribue à rejoindre plus de 580 000 enfants dans plus de 3 500 programmes de nutrition scolaire à travers le pays. L'objectif ultime : un petit déjeuner pour tous les enfants, tous les jours. Apprenez-en plus sur notre site Internet au clubdejeuner.org ou suivez-nous sur Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn.

À propos de Walmart Canada

Walmart Canada exploite un réseau de 400 succursales à l'échelle nationale et sert 1,5 million de clients chaque jour. Son magasin en ligne, Walmart.ca, est également visité par 1,5 million de clients quotidiennement. Comptant plus de 100 000 associés, Walmart Canada est l'un des plus grands employeurs canadiens et se classe parmi les 10 marques les plus influentes au pays. L'entreprise s'est hissée dans le palmarès 2022 des meilleures entreprises LinkedIn et a été jugée la marque la plus populaire au pays (sur la base des recherches Google). Le vaste programme philanthropique de Walmart Canada a pour but d'apporter un soutien aux familles canadiennes dans le besoin. Depuis 1994, les collectes de fonds du détaillant ont mené à plus de 500 millions de dollars en dons à des organismes de charité canadiens. Pour en savoir plus, visitez walmartcanada.ca, facebook.com/walmartcanada et twitter.com/walmartcanada.

