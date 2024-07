« Nous avons entrepris de développer nos talents, de simplifier et moderniser notre façon de travailler, d'investir dans nos équipes et de renforcer notre culture », déclare AnnMarie Mercer, chef des ressources humaines, Walmart Canada.

En plus d'investir dans les salaires, Walmart Canada a récemment réalisé un investissement dans des appareils portatifs numériques pour les associés en succursale. Ces appareils permettront à nos associés d'effectuer des recherches d'articles plus efficaces dans notre système et de communiquer en temps réel entre eux pour mieux répondre aux demandes des clients.

« En tant que détaillant omnicanal mené par les associés, propulsé par la technologie, Walmart sait à quel point il est important pour nos associés de disposer des outils dont ils ont besoin pour bien faire leur travail, affirme Joe Schrauder, chef de l'exploitation, Walmart Canada. Ces appareils jouent un rôle essentiel en aidant les associés en succursale à accomplir leurs tâches quotidiennes de manière plus efficace et à mieux servir nos clients. »

Ces investissements de première ligne sont des démarches importantes que Walmart Canada entreprend pour devenir le plus important détaillant omnicanal au pays. Les salaires ne constituent qu'un volet du programme de rémunération totale qui est offert à tous les associés de Walmart Canada dans le cadre de leur emploi. Voici d'autres volets du programme :

Prime annuelle selon le rendement de l'entreprise

Gamme complète d'avantages sociaux, y compris une couverture améliorée pour les médicaments sur ordonnance et des couvertures pour les soins de santé et soins dentaires, les traitements de fertilité, les soins de santé mentale et les soins d'affirmation de genre

Accès à des soins virtuels sans frais et confidentiels en tout temps, programmes d'aide aux employés et programmes de bien-être gérés par TELUS Santé

Carte de remise Walmart pour économiser 10 % sur les produits d'épicerie et la marchandise générale en vente dans les succursales Walmart et sur Walmart.ca

Régime de participation différée aux bénéfices et programme d'achat d'actions à prix réduit

De plus, Walmart Canada a décidé de privilégier les investissements dans les carrières et la technologie. En septembre 2023, le détaillant a annoncé qu'il s'engageait à outiller ses associés afin qu'ils possèdent les compétences nécessaires pour l'avenir. Dans le cadre du programme Apprendre pour mieux vivre, Walmart couvre 100 % des droits de scolarité, du coût des manuels et des frais de cours pour des cours sélectionnés en fonction des besoins actuels et futurs de l'entreprise. À ce jour, plus de 3 000 associés ont participé à ce programme. Le programme Apprendre pour mieux vivre représente un investissement de 50 millions de dollars au cours des cinq prochaines années dans l'apprentissage et le perfectionnement axés sur la carrière des associés. Ces derniers ont accès à des programmes offerts dans des établissements de premier ordre au Canada.

