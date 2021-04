Walmart Canada annonce le versement de dons records de 6,6 millions de dollars à Banques alimentaires Canada

« Au cours de cette dernière année, les répercussions sur les banques alimentaires canadiennes ont été sans précédent », a déclaré Chris Hatch, chef de la direction de Banques alimentaires Canada. « Sans le solide engagement de partenaires comme Walmart Canada, nous ne serions pas en mesure d'offrir notre soutien aux Canadiens à l'échelle où nous le faisons. »

Les Canadiens ont su donné au suivant pendant la campagne Luttez contre la faim. Initiez le changement.

Les Canadiens ont contribué à la campagne de cette année en ajoutant des dons en argent à leurs commandes d'épicerie en magasin et en ligne, en achetant des produits de marques participantes, telles que Mars Canada, Kraft Heinz, Kellogg's, Conagra, Maple Leaf, General Mills, Dare, Pepsi, Mondelez, Ferrero, Coca-Cola, Unilever, Grupo Bimbo, ainsi qu'en apportant des produits non périssables dans leur succursale Walmart locale.

« Nous sommes vraiment reconnaissants envers les clients et les fournisseurs dévoués de Walmart Canada qui, malgré les défis liés à la pandémie, ont su unir leurs efforts pour lutter contre la faim des familles canadiennes dans le besoin et amasser des fonds afin de fournir 13 millions de repas à l'échelle du pays », a affirmé Horacio Barbeito, président et chef de la direction de Walmart Canada. « Chez Walmart Canada, nous avons la responsabilité de redonner aux collectivités et de contribuer à les renforcer. Nous sommes fiers d'offrir notre appui à Banques alimentaires Canada et de continuer à lutter contre l'insécurité alimentaire. »

À propos de la campagne Luttez contre la faim. Initiez le changement.

Depuis le lancement de la campagne Luttez contre la faim. Initiez le changement. en 2017, Walmart Canada a amassé 60 millions de repas pour les Canadiens d'un océan à l'autre, avec plus de 30 millions de livres d'aliments remis par Walmart aux banques alimentaires à l'échelle nationale sur plusieurs années. Les succursales de Walmart au Canada s'associent aux banques alimentaires dans leurs collectivités pour offrir des aliments de qualité à ceux qui en ont le plus besoin.

Walmart Canada et la Fondation Walmart aident aussi le réseau des banques alimentaires à conserver les aliments frais et salubres pendant le transport et la distribution aux collectivités. De plus, la Fondation Walmart a investi près de 6 millions de dollars dans l'augmentation de la capacité des 630 banques alimentaires affiliées à Banques alimentaires Canada, ce qui a permis d'accroître le nombre de camions, de réfrigérateurs et d'effectifs pour acheminer les aliments provenant des diverses sources à ceux qui en ont le plus besoin. Ces subventions de la Fondation Walmart font partie de la première étape d'un engagement de plusieurs millions de dollars échelonné sur plusieurs années en vue de renforcer la sécurité alimentaire au Canada.

À propos de Walmart Canada

Walmart Canada exploite un réseau de plus de 400 succursales à l'échelle nationale et elle sert 1,5 million de Canadiens chaque jour. Le magasin en ligne de Walmart Canada, walmart.ca est visité quotidiennement par 900 000 clients. Walmart Canada est l'un des plus grands employeurs du pays. Avec plus de 100 000 associés, Walmart Canada se classe parmi les 10 marques les plus influentes à l'échelle nationale. Le vaste programme philanthropique de Walmart Canada est centré sur le soutien aux familles canadiennes dans le besoin et, depuis 1994, Walmart a amassé et remis plus de 500 millions de dollars à des organismes de bienfaisance canadiens. Vous trouverez de l'information supplémentaire sur les sites suivants : walmartcanada.ca, facebook.com/walmartcanada et twitter.com/walmartcanada.

À propos de Banques alimentaires Canada

Banques alimentaires Canada offre un encadrement national pour lutter contre la faim aujourd'hui et à l'avenir en partenariat avec le réseau de banques alimentaires au Canada. Depuis les 40 dernières années, les banques alimentaires se sont engagées à aider les Canadiens aux prises avec l'insécurité alimentaire. Plus de 3 000 banques alimentaires et organismes communautaires ont uni leurs efforts afin d'offrir leur soutien aux personnes les plus vulnérables ayant, au cours de la dernière année, fait 1,1 million de visites à ces organismes en un seul mois, selon le rapport Bilan-Faim. Au cours des 10 dernières années, nous avons, en tant que système, approvisionné et remis plus de 1,4 milliard de livres d'aliments. De plus, Banques alimentaires Canada a versé près de 70 millions de dollars en financement afin d'aider à optimiser l'incidence collective et à renforcer la capacité locale, tout en se prônant la diminution du recours aux banques alimentaires. Notre vision est claire : créer un Canada où chaque personne pourra manger à sa faim. Visitez http://www.foodbankscanada.ca/ pour en savoir plus.

SOURCE Walmart Canada

Renseignements: Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Felicia Fefer, Walmart Canada à [email protected]