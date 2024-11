BOUCHERVILLE, QC, le 14 nov. 2024 /CNW/ - Le Club des petits déjeuners est heureux d'annoncer que la campagne annuelle de collecte de fonds menée cette année en partenariat avec Walmart Canada a permis d'amasser la somme impressionnante de 4,3 millions de dollars, dont un don d'un million de dollars de la part de Walmart Canada. Cette campagne a eu lieu dans plus de 400 magasins Walmart ainsi qu'en ligne, du 29 août au 31 octobre.

Depuis 2003, Walmart Canada collabore avec le Club des petits déjeuners, ayant amassé et versé plus de 71 millions de dollars pour aider un plus grand nombre d'élèves chaque jour. Walmart Canada est un partenaire de longue date qui soutient les efforts du Club pour offrir à tous les enfants une chance égale de réussir. La générosité de Walmart Canada, de ses clients et de ses associés aura un impact significatif sur les programmes de nutrition scolaire partout au Canada, y compris dans les communautés éloignées.

Malgré les efforts continus, le Club des petits déjeuners, les communautés scolaires et les partenaires communautaires estiment que plus de 800 000 enfants, répartis dans près de 3 000 écoles, auraient encore besoin du soutien du Club. Ces enfants risquent de se rendre à l'école le ventre vide. Alors qu'il célèbre son 30ᵉ anniversaire cet automne, le Club des petits déjeuners demeure un pilier pour les familles et les communautés d'un océan à l'autre. En tant que leader national en matière de nutrition scolaire, le Club travaille sans relâche depuis sa fondation en 1994 pour souligner l'importance d'un déjeuner nutritif chaque matin pour tous les enfants.

« Depuis 22 ans, Walmart Canada est un partenaire majeur qui comprend l'importance de notre mission. Son engagement continu à atteindre davantage d'enfants partout au pays, et sa campagne annuelle de collecte de fonds nous permettent d'élargir notre portée et d'encourager des millions de Canadiens à soutenir notre cause. Le Club des petits déjeuners est reconnaissant du soutien de Walmart au fil des ans », a souligné Judith Barry, cofondatrice et directrice des relations gouvernementales.

« Aucun enfant ne devrait commencer sa journée le ventre vide, et c'est pourquoi les clubs de petit déjeuner sont essentiels : ils créent un environnement chaleureux et bienveillant où les enfants peuvent débuter leur journée rassasiés et prêts à apprendre », a déclaré Rob Nicol, vice-président, communications et Affaires de la Compagnie chez Walmart Canada. « Nous sommes fiers de soutenir le Club des petits déjeuners et de contribuer à la réussite à long terme des enfants. Nous sommes également reconnaissants envers nos clients et nos associés pour leur soutien constant, leur générosité et leur engagement dans la lutte contre la faim chez les enfants, qui continuent de faire une différence significative. »

À propos du Club des petits déjeuners

Depuis 30 ans, le Club des petits déjeuners avec des partenaires de tous les secteurs pour aider les enfants à accéder à un petit déjeuner nutritif et à atteindre leur plein potentiel. Accrédité par Imagine Canada pour sa gouvernance efficace et reconnu pour sa promotion des produits locaux, le Club aide les enfants dans toutes les provinces et tous les territoires du pays. Pour en savoir plus, visitez https://www.clubdejeuner.org/ ou suivez-nous sur facebook, Instagram, X et LinkedIn.

À propos de Walmart Canada

Walmart Canada exploite un réseau de plus de 400 succursales à l'échelle nationale et sert 1,5 million de clients chaque jour. Le magasin en ligne de Walmart Canada, Walmart.ca, est visité par plus de 1,5 million de clients chaque jour. Walmart Canada est l'un des plus grands employeurs du pays. Avec plus de 100 000 associés, Walmart Canada se classe parmi les 10 marques les plus influentes à l'échelle nationale. Walmart Canada respecte son engagement à agir en faveur de la régénération, en concentrant ses efforts sur les possibilités équitables, la durabilité, le soutien des collectivités et la promotion de normes d'éthique et d'intégrité. Depuis 1994, Walmart Canada a collecté et donné plus de 750 millions de dollars à des organismes de bienfaisance canadiens. Des renseignements supplémentaires se trouvent à walmartcanada.ca, et sur les pages facebook, X, Instagram et LinkedIn et de Walmart Canada.

