TORONTO, le 20 sept. 2022 /CNW/ - Inforoute Santé du Canada (Inforoute) et Walmart Canada sont fières d'annoncer que le service national d'ordonnances électroniques PrescripTIonMC d'Inforoute est maintenant accessible dans 14 pharmacies de Walmart Canada situées en Ontario, en Alberta, en Saskatchewan et au Nouveau-Brunswick. L'entreprise prévoit étendre le service à d'autres magasins d'ici la fin de l'année.

Walmart Pharmacy (Groupe CNW/Inforoute Santé du Canada)

PrescripTIonMC permet aux prescripteurs de transmettre électroniquement les ordonnances et les demandes de renouvellement à la pharmacie choisie par le patient, ce qui se traduit par des soins plus efficaces et plus sécuritaires pour les patients et par une meilleure communication entre les cliniciens.

« Walmart Canada est l'une des plus grandes chaînes de magasins de détail et de pharmacies au pays, et nous sommes très heureux de la compter parmi nos précieux partenaires, souligne Jamie Bruce, vice-président exécutif chez Inforoute. PrescripTIonMC simplifiera grandement le processus d'exécution des ordonnances pour des milliers de clients des pharmacies de Walmart, en plus de faciliter le travail des pharmaciens et d'améliorer leur communication avec les prescripteurs. Puisque notre objectif est d'étendre PrescripTIonMC à la grandeur du pays, Inforoute se réjouit de cette collaboration avec Walmart Canada. »

« Nous sommes très fiers de faire équipe avec Inforoute pour offrir PrescripTIonMC dans nos magasins, déclare Alex Hurd, vice-président des Services de santé chez Walmart Canada. Ce service concorde parfaitement avec notre mission de faciliter l'accès des Canadiens aux services de santé en leur procurant une expérience de soins optimale. »

« PrescripTIonMC complète à merveille notre système de pharmacie, car il nous permet de numériser notre offre de services d'ordonnances et d'améliorer concrètement nos façons de faire, explique Chris Lee, gestionnaire de pharmacie à Vaughan, en Ontario. Comme nous recevons directement les ordonnances, il est plus facile pour nous de les traiter, et la communication électronique avec les prescripteurs est plus efficace et réduit la paperasse. Mais surtout, nos patients n'ont plus à se soucier d'apporter leurs ordonnances papier en pharmacie, et ils peuvent ainsi recevoir leurs médicaments bien plus rapidement. »

PrescripTIonMC est maintenant offert dans plus de 550 localités de six provinces (l'Ontario, l'Alberta, le Nouveau-Brunswick, la Saskatchewan, Terre-Neuve-et-Labrador et le Manitoba), et Inforoute collabore avec les autres provinces et territoires pour planifier le déploiement du service dans leurs régions. Plus de 10 000 prescripteurs et de 6 000 pharmacies sont déjà inscrits à PrescripTIonMC. Servez-vous de notre localisateur pour les trouver facilement.

À propos de Walmart Canada

Walmart Canada exploite un réseau en pleine croissance de 400 succursales à l'échelle nationale et sert 1,5 million de Canadiens et de Canadiennes chaque jour. De plus, le magasin en ligne de Walmart Canada, www.walmart.ca, est visité par 1,5 million de clients et de clientes chaque jour. Avec plus de 100 000 associés et associées, l'entreprise se classe parmi les dix marques les plus influentes à l'échelle nationale. Walmart Canada est d'ailleurs inscrite au palmarès des meilleurs employeurs de 2022 selon LinkedIn et figure également parmi les marques les plus populaires au pays, selon les données relatives aux recherches effectuées sur Google. Son vaste programme philanthropique est centré sur le soutien aux familles canadiennes dans le besoin et depuis 1994, l'entreprise a amassé et remis plus de 500 millions de dollars à des organismes de bienfaisance canadiens. Vous trouverez de plus amples renseignements à propos de Walmart Canada sur le site www.walmartcanada.ca et sur ses comptes de médias sociaux : Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn.

À propos d'Inforoute Santé du Canada

Chez Inforoute Santé du Canada (Inforoute), nous croyons qu'un réseau de la santé plus connecté et plus collaboratif est un réseau en meilleure santé, et nous travaillons avec les gouvernements, les organisations de la santé, les cliniciens et les patients afin de rendre les soins de santé plus numériques. Nous mettons tout en œuvre pour que les Canadiens puissent, en ligne, consulter l'information sur leur santé, prendre des rendez-vous médicaux, voir les résultats de leurs analyses de laboratoire, obtenir des ordonnances et accéder à d'autres services de santé virtuels. Nous collaborons avec nos partenaires en vue de transformer le réseau de la santé, car nous savons que les solutions numériques peuvent être aussi transformatrices pour les soins de santé qu'elles le sont dans d'autres aspects de votre vie. Nous sommes une organisation indépendante à but non lucratif, financée par le gouvernement fédéral. Visitez-nous en ligne au infoway-inforoute.ca/fr.

À propos de PrescripTIon MC

Inforoute Santé du Canada collabore avec Santé Canada, les provinces et les territoires, ainsi que les intervenants de l'industrie en vue de développer, d'exploiter et de maintenir en bon état un service national d'ordonnances électroniques appelé PrescripTIonMC. Au service de l'ensemble des patients, des pharmacies et des prescripteurs, PrescripTIonMC rend la gestion des médicaments plus sûre et plus efficace, puisque les prescripteurs peuvent transmettre à partir de leur dossier médical électronique (DME) une ordonnance au système de gestion de pharmacie (SGP) de la pharmacie choisie par le patient. De plus, PrescripTIonMC protège les données médicales personnelles des patients en empêchant qu'elles soient vendues ou utilisées à des fins commerciales. Visitez www.prescriptioncan.ca.

