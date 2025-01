TORONTO, le 28 janv. 2025 /CNW/ - PrescripTIonMC, le service canadien d'ordonnances électroniques, sera intégré à une instance partagée unique du système d'information clinique (SIC) Epic, utilisé par un collectif de sept hôpitaux de soins de courte durée du Centre-Est de l'Ontario. Ainsi, 4 100 prescripteurs pourront transmettre de façon sûre et efficace des ordonnances électroniques aux pharmacies choisies par les patients, au profit d'une amélioration de la sécurité et de la qualité de la gestion des médicaments.

L'entente, signée le 4 décembre 2024, réunit le Campbellford Memorial Hospital, les Haliburton Highlands Health Services, le Lakeridge Health, le Northumberland Hills Hospital, le Peterborough Regional Health Centre, le Ross Memorial Hospital, et le Scarborough Health Network. Le déploiement est prévu pour le printemps 2025.

« L'occasion de collaborer avec Inforoute Santé du Canada tombe à point nommé », affirme Andrew Kelly, dirigeant principal du numérique pour l'équipe opérationnelle régionale responsable du soutien informatique centralisé pour les sept hôpitaux. « Nous pourrons poursuivre un de nos objectifs : mettre en place des solutions technologiques pour réduire les irritants au sein du réseau de la santé.

L'intégration directe de PrescripTIonMC dans Epic, le SIC des hôpitaux, permettra l'envoi d'ordonnances électroniques par les prescripteurs et facilitera les communications entre les professionnels de la santé de la région, en plus de réduire le nombre d'erreurs, d'améliorer les résultats pour les patients et de simplifier les flux de tâches des prescripteurs et des pharmaciens.

Pour le Dr Ilan Lenga, dirigeant principal régional de l'information médicale pour l'équipe responsable des services centralisés de TI aux sept hôpitaux du collectif, « l'intégration de PrescripTIonMC à la plateforme Epic contribue grandement à améliorer la gestion des médicaments pour les patients de nos hôpitaux. Elle permettra d'accroître la sécurité et l'efficience et d'améliorer les communications entre les équipes de soins pour garantir aux patients les meilleurs soins possibles. La région du Centre-Est se réjouit d'être à l'avant-garde dans la province ».

« Nous sommes fiers de collaborer avec le collectif de sept hôpitaux du Centre-Est afin qu'un plus grand nombre d'Ontariens profitent des avantages de PrescripTIonMC. Ce partenariat met en lumière notre engagement à faire de l'ordonnance électronique la pierre angulaire d'un réseau de la santé moderne et axé sur les patients », affirme Ian Lording, vice-président exécutif, Soins de santé et opérations chez Inforoute.

PrescripTIonMC est le service national d'ordonnances électroniques du Canada. Élaboré par Inforoute Santé du Canada en collaboration avec Santé Canada, les provinces, les territoires et les intervenants de l'industrie, il permet aux prescripteurs et aux pharmaciens d'échanger en toute sécurité de l'information relative aux ordonnances de façon à améliorer les résultats en santé et la prestation de soins.

À propos de PrescripTIonMC

Inforoute Santé du Canada collabore avec Santé Canada, les provinces et les territoires, ainsi que les intervenants de l'industrie en vue de développer, puis d'exploiter et de maintenir en état un service national d'ordonnances électroniques appelé PrescripTIonMC. Au service de l'ensemble des patients, des pharmacies et des prescripteurs, PrescripTIonMC rendra la gestion des médicaments plus sûre et plus efficace, puisque les prescripteurs pourront transmettre à partir de leur dossier médical électronique (DME) une ordonnance au système de gestion de pharmacie (SGP) de la pharmacie choisie par le patient. De plus, PrescripTIonMC protégera les données médicales personnelles des patients en empêchant qu'elles soient vendues ou utilisées à des fins commerciales. Visitez www.prescription.ca.

À propos d'Inforoute Santé du Canada

Chez Inforoute Santé du Canada (Inforoute), nous croyons qu'un réseau de la santé plus connecté et plus collaboratif est un réseau en meilleure santé qui optimise les résultats de tous les Canadiens. En misant sur les technologies et innovations numériques, nous travaillons avec les gouvernements, les organisations de la santé, les cliniciens et les patients pour faire progresser les soins connectés au pays. Nos projets, qui améliorent la coordination des soins, donnent aux patients les moyens de jouer un rôle plus actif dans leur santé et fournissent aux soignants l'information nécessaire pour leur offrir de meilleurs traitements tant au point d'intervention que tout au long de leur parcours de soins. Ils permettent avant tout de moderniser notre réseau de la santé pour qu'il soit véritablement axé sur le patient.

Inforoute est une organisation indépendante à but non lucratif financée par le gouvernement fédéral et rend des comptes à son conseil d'administration et aux membres de la Société (les 14 sous-ministres de la Santé fédéral, provinciaux et territoriaux du Canada). Inforoute est dirigée par une équipe de professionnels chevronnés, tous des experts dans leur domaine respectif, notamment les soins de santé, l'administration, la technologie de l'information et la protection des renseignements personnels. Visitez-nous en ligne au infoway-inforoute.ca/fr.

À propos du collectif régional du Centre-Est de l'Ontario



Le collectif, qui regroupe sept hôpitaux de soins de courte durée répartis entre 14 sites, offre des soins sécuritaires et de grande qualité à plus de 1,5 million de patients dans les régions rurales et urbaines du Centre-Est de l'Ontario. Une équipe opérationnelle régionale offre aux hôpitaux membres du soutien informatique centralisé. Elle les aide notamment avec la gestion des ressources numériques partagées et du système d'information clinique (SIC) commun. Ce dernier, fondé sur Epic, solution offerte par l'un des plus importants fournisseurs de système de dossier de santé électronique, a été mis en service en décembre 2021. Depuis, chaque patient dispose d'un dossier de santé numérique unique et détaillé et de soins de meilleure qualité, et la région profite de soins de santé plus efficaces.

QUESTIONS AU SUJET D'INFOROUTE SANTÉ DU CANADA

Haley Armstrong

Directrice principale, Communications et Relations publiques

Inforoute Santé du Canada

647-713-9459

Nous écrire

LinkedIn

QUESTIONS AU SUJET DU COLLECTIF RÉGIONAL DU CENTRE-EST DE L'ONTARIO

Sophie Zikmanis

Directrice principale, Système d'information clinique

Equipe opérationnelle régionale du Centre-Est

Courriel

SOURCE Inforoute Santé du Canada