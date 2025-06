TORONTO, le 10 juin 2025 /CNW/ - Inforoute Santé du Canada (« Inforoute ») est fière d'annoncer le lancement officiel du Programme de transcription par IA, une initiative nationale conçue pour réduire la charge administrative, améliorer la tenue des dossiers et favoriser un système de santé connecté et centré sur le patient grâce au pouvoir de l'intelligence artificielle.

Les professionnels de première ligne admissibles peuvent maintenant s'y inscrire où qu'ils soient au Canada. Le Programme de transcription par IA offre gratuitement 10 000 licences d'un an pour utiliser des outils de prise de notes assistés par l'intelligence artificielle afin d'aider les professionnels de première ligne admissibles à être plus efficaces et attentionnés. Les cliniciens admissibles sont les médecins de famille, les infirmières et infirmiers praticiens, les infirmières et infirmiers autorisés qui travaillent dans les communautés éloignées et les pédiatres qui assurent des soins longitudinaux en milieu communautaire.

Ces outils innovants permettront d'automatiser des tâches accaparantes telles que la prise de notes cliniques, la préparation des consultations et la rédaction de documents de suivi, et donneront ainsi aux cliniciens du temps qu'ils pourront consacrer à l'essentiel : dispenser des soins de qualité centrés sur le patient.

« Le lancement du Programme de transcription par IA est un grand pas en avant pour le système de santé canadien, déclare Abhi Kalra, vice-président exécutif des Soins connectés chez Inforoute Santé du Canada. En permettant aux cliniciens d'accéder à des outils d'IA qui réduisent le temps consacré à la tenue des dossiers, non seulement nous améliorons leur expérience quotidienne, mais nous posons les fondements nécessaires à des données de meilleure qualité, à de meilleurs résultats pour les patients et à des soins plus connectés. Les transcripteurs par IA ne sont que le début, et la réussite de ce programme est essentielle à la mise en place d'un système de santé solide, intelligent et durable. »

Les professionnels de première ligne admissibles peuvent maintenant se rendre sur le site national du Programme de transcription par IA et commencer à s'inscrire en sélectionnant leur province ou territoire afin de déterminer leur admissibilité et les outils auxquels ils ont accès dans leur région.

Le programme est mis en œuvre en étroite collaboration avec les provinces et territoires. Sa disponibilité et son accessibilité, de même que son exécution, varient en fonction de chaque région. De cette façon, le programme s'adapte aux réalités de la prestation des soins au Canada tout en s'alignant sur les objectifs nationaux.

La liste des fournisseurs préqualifiés a été annoncée en mai 2025, à la suite d'un processus d'approvisionnement national rigoureux fondé sur leur capacité de répondre à la fois aux normes nationales et aux besoins particuliers de chaque région, de permettre le partage sécurisé des données, de satisfaire aux exigences cliniques et de respecter les objectifs de la Feuille de route commune de l'interopérabilité pancanadienne.

Le Programme de transcription par IA appuie non seulement le déploiement d'une solution numérique transformatrice, mais il est aussi le signe d'un changement plus large dans la façon dont le Canada fournit aux cliniciens la technologie dont ils ont besoin pour réduire leur charge administrative, optimiser la production de documents et fournir des soins plus connectés et plus durables.

Si vous êtes un professionnel de première ligne et que vous voulez en savoir plus sur le programme ou y participer, consultez la page suivante : https://aiscribe.infoway-inforoute.ca/fr.

Un cadre pour l'intégration de l'IA dans les flux de tâches cliniques

Le Programme de transcription par IA est la première étape d'un vaste projet qui vise à intégrer des technologies semblables dans le réseau de la santé canadien. Assorti d'un modèle de maturité à l'appui d'un cadre qui favorise une meilleure intégration des transcripteurs par IA dans les systèmes de santé numérique, il définit clairement les moyens à prendre pour améliorer la qualité des données et l'interopérabilité en alignant l'adoption de ces outils sur les normes pancanadiennes, de sorte qu'ils s'intègrent facilement dans l'écosystème de santé.

Les prochaines phases porteront sur l'extensibilité, l'intégration d'éléments de données discrets codés selon les terminologies nationales et l'aide à la décision assistée par l'IA, et permettront ainsi de garantir que les outils optimisés par l'IA restent toujours fiables, sûrs et efficaces pour les cliniciens canadiens.

Pour en savoir plus sur le Programme national de transcription par IA, visitez notre page Web. Pour toute question, écrivez-nous à l'adresse suivante : [email protected].

À propos d'Inforoute Santé du Canada

Chez Inforoute Santé du Canada (Inforoute), nous croyons qu'un réseau de la santé plus connecté et plus collaboratif est un réseau en meilleure santé qui optimise les résultats de tous les Canadiens. En misant sur les technologies et innovations numériques, nous travaillons avec les gouvernements, les organisations de la santé, les cliniciens et les patients pour faire progresser les soins connectés au pays. Nos projets, qui améliorent la coordination des soins, donnent aux patients les moyens de jouer un rôle plus actif dans leur santé et fournissent aux soignants l'information nécessaire pour leur offrir de meilleurs traitements tant au point d'intervention que tout au long de leur parcours de soins. Ils permettent avant tout de moderniser notre réseau de la santé pour qu'il soit véritablement axé sur le patient.

Inforoute est une organisation indépendante à but non lucratif financée par le gouvernement fédéral et rend des comptes à son conseil d'administration et aux membres de la Société (les 14 sous-ministres de la Santé fédéral, provinciaux et territoriaux du Canada). Inforoute est dirigée par une équipe de professionnels chevronnés, tous des experts dans leur domaine respectif, notamment les soins de santé, l'administration, la technologie de l'information et la protection des renseignements personnels. Visitez-nous en ligne au www.infoway-inforoute.ca/fr/.

QUESTIONS DES MÉDIAS

Haley Armstrong

Directrice principale, Communications et relations publiques

Inforoute Santé du Canada

519-939-9549

SOURCE Inforoute Santé du Canada