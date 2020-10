Walmart adapte plus de superficie en espace élargi de traitement omnicanal dans certaines succursales pour la livraison et la cueillette en ligne, ce qui permettra à nos associés d'assembler les commandes et de les expédier plus rapidement.

La nouvelle de l'accélération omnicanale d'aujourd'hui fait partie de l'investissement majeur de 3,5 milliards de dollars dans tous les aspects de l'entreprise.

Les améliorations omnicanales de Walmart comprennent ce qui suit :

Emplacements hybrides : Mise à l'essai de 10 emplacements hybrides, c'est-à-dire des supercentres avec des espaces élargis de traitement omnicanal à même la succursale, afin d'accélérer le processus pour les cueillettes et les livraisons.

Mise à l'essai de 10 emplacements hybrides, c'est-à-dire des supercentres avec des espaces élargis de traitement omnicanal à même la succursale, afin d'accélérer le processus pour les cueillettes et les livraisons. Rénovations : Rénovation de plus de 130 succursales au cours des prochaines années, dont 19 cette année, pour créer un espace dédié au commerce en ligne.

Rénovation de plus de 130 succursales au cours des prochaines années, dont 19 cette année, pour créer un espace dédié au commerce en ligne. Cueillette : Expansion de la cueillette d'épicerie Walmart dans environ 270 succursales, soit 70 % des magasins, d'ici la fin de 2020.

Expansion de la cueillette d'épicerie Walmart dans environ 270 succursales, soit 70 % des magasins, d'ici la fin de 2020. Enregistrement mobile : Déploiement du service Enregistrement mobile à l'échelle du pays afin que les clients puissent s'enregistrer pour la cueillette de leurs commandes d'épicerie pendant le trajet, ce qui accélère la vitesse de cueillette.

Déploiement du service Enregistrement mobile à l'échelle du pays afin que les clients puissent s'enregistrer pour la cueillette de leurs commandes d'épicerie pendant le trajet, ce qui accélère la vitesse de cueillette. Livraison : Réduction du montant minimal (de 50 $ à 35 $) pour la cueillette gratuite et la livraison des commandes d'épicerie en ligne (frais de 9,97 $).

Réduction du montant minimal (de 50 $ à 35 $) pour la cueillette gratuite et la livraison des commandes d'épicerie en ligne (frais de 9,97 $). Embauche : Des milliers de nouveaux associés sont actuellement embauchés pour occuper des rôles liés à l'omnicanal et ainsi répondre à la demande des clients.

Des milliers de nouveaux associés sont actuellement embauchés pour occuper des rôles liés à l'omnicanal et ainsi répondre à la demande des clients. Partenaires tiers : Disponibilité élargie des partenaires tiers, comme Instacart et Cornershop, pour offrir leurs services dans plus de succursales d'un bout à l'autre du pays.

La nouvelle succursale à concept hybride de Walmart, déménagée au 670 Applewood Crescent à Vaughan en Ontario, est maintenant la succursale omnicanale la plus moderne du réseau de détaillants. En plus de répondre aux demandes en ligne des clients, la succursale hybride servira d'incubateur pour tester les futures fonctionnalités omnicanales. La nouvelle succursale comprend ce qui suit :

Un espace de traitement omnicanal de 10 000 pieds carrés, le plus grand au Canada , à même la succursale qui traitera jusqu'à 8 fois plus de commandes en ligne qu'une succursale moyenne.

, à même la succursale qui traitera jusqu'à 8 fois plus de commandes en ligne qu'une succursale moyenne. Une grande zone de cueillette où les clients peuvent se garer et faire charger leur commande dans leur véhicule.

Une technologie plus efficace et moderne pour soutenir les associés.

« En cette période occupée et difficile, nous savons que les clients veulent plus que jamais du choix et de la commodité », nous dit Horacio Barbeito, président et chef de la direction de Walmart Canada. « Il s'agit d'une période emballante chez Walmart Canada, alors que nous investissons dans l'entreprise, accélérons nos efforts omnicanaux et simplifions l'expérience de magasinage pour nos clients. »

« La vitesse du changement est dictée par la demande des clients et nous approfondissons plus que jamais nos investissements dans notre empreinte numérique et notre offre omnicanale », déclare Alexis Lanternier, vice-président directeur du commerce en ligne, Walmart Canada.

