L'investissement de 3,5 milliards de dollars aura des répercussions sur chaque aspect des activités de Walmart, donnant lieu à une expérience de commerce en ligne rapide, deux nouveaux centres de distribution pour accélérer l'acheminement des produits, des succursales intelligentes repensées, une expérience Omni améliorée et des outils numériques modernes pour assurer que les associés servent mieux les clients.

Walmart Canada a mis en place une chaîne d'approvisionnement de premier ordre et continue à placer la durabilité au premier plan de ses activités commerciales, en trouvant des moyens nouveaux et novateurs de réduire son empreinte carbone tout en continuant à mettre l'accent sur la sécurité et la création de valeur pour ses clients. La Compagnie s'est engagée à convertir 20 % de sa flotte à l'énergie électrique d'ici la fin de 2022 dans le cadre de son objectif d'alimenter sa flotte en utilisant 100 % d'énergie alternative d'ici 2028.

« Tripler notre réservation de semi-remorques Tesla fait partie de nos efforts continus pour révolutionner les activités commerciales et accorder la priorité à la durabilité », déclare John Bayliss, vice-président principal de la logistique et de la chaîne d'approvisionnement de Walmart Canada. « En convertissant 20 % de notre flotte à l'énergie électrique d'ici la fin de 2022 et en nous engageant à alimenter toute la flotte en énergie alternative d'ici 2028, nous mettons la sécurité, l'innovation et la durabilité au premier plan de notre réseau logistique. »

Selon Tesla, le Semi offrira une expérience améliorée pour les chauffeurs et augmentera la sécurité tout en réduisant les coûts de transport de marchandise de façon significative. « Nous sommes très heureux d'équiper nos chauffeurs avec la prochaine génération d'équipement. La sécurité et le volet intelligent dans la conception sont au cœur de nos ambitions en matière de transport intelligent qui utilisera la technologie et les données nécessaires à la réduction des coûts d'exploitation tout en augmentant la sécurité de nos associés », dit Francis Lalonde, vice-président du service de transport de Walmart Canada. La Compagnie cite les caractéristiques de durabilité et de sécurité suivantes comme des éléments clés sur les nouveaux camions semi-remorques électriques Tesla :

Les Semi Tesla consomment moins de deux kilowattheures d'énergie par kilomètre parcouru au poids nominal brut du véhicule (PNBV) et à la vitesse d'autoroute, ce qui réduit considérablement les coûts d'exploitation par kilomètre par rapport au diesel.

L'autonomie de 800 kilomètres permet à un chauffeur de se rendre à sa destination et d'en revenir sans devoir recharger le camion (autonomie de 800 kilomètres au poids maximum à la vitesse d'autoroute).

La capacité d'atteindre une vitesse de 0 à 100 km/h en 20 secondes avec une charge complète de 80 000 livres et de monter des inclinaisons de 5 % à une vitesse constante de 105 km/h (par rapport à 70 km/h pour la même inclinaison dans un camion diesel).

La technologie de freinage régénératif récupère 98 % de l'énergie cinétique de la batterie.

Les caméras et les capteurs qui entourent le véhicule facilitent la détection des objets et réduisent les angles morts, alertant automatiquement le chauffeur des dangers et des obstacles.

Le freinage d'urgence automatique, le maintien automatique de la trajectoire et l'alerte de sortie de voie font partie des caractéristiques de sécurité supplémentaires pour le chauffeur.

La possibilité de parcourir 800 kilomètres par chargement est conforme au système général de la flotte de Walmart Canada, qui consiste principalement en des allers-retours d'une journée, ce qui permet de délaisser le diesel au profit d'un rythme plus rapide. L'amélioration des dispositifs de sécurité du chauffeur offre également à la Compagnie une occasion importante de continuer à s'attaquer à ce problème crucial.

Amélioration de la durabilité dans ses activités

Les nouveaux centres de distribution Surrey et Vaughan seront des installations zéro déchet dès leur ouverture.

et Vaughan seront des installations zéro déchet dès leur ouverture. La conversion de tous les équipements de manutention vers la technologie du lithium-ion ou de l'hydrogène.

La confirmation de l'engagement à disposer d'une flotte d'énergie alternative à 100 % d'ici 2028.

Walmart Inc. a récemment annoncé qu'elle redouble d'efforts pour faire face à la crise climatique croissante en visant zéro émission dans l'ensemble de ses activités mondiales d'ici 2040.

Walmart et la Fondation Walmart s'engagent également à aider à protéger, à gérer ou à restaurer au moins 50 millions d'acres de terre et 1,6 million de kilomètres carrés d'océan d'ici 2030 pour aider à combattre la perte en cascade de la nature qui menace la planète.

À propos de Walmart Canada

Nous exploitons un réseau en pleine croissance de 400 succursales à l'échelle nationale et nous servons 1,5 million de Canadiens chaque jour. Le magasin en ligne de Walmart Canada, walmart.ca , est visité par 900 000 clients quotidiennement. Walmart Canada est l'un des plus grands employeurs du pays. Avec plus de 90 000 associés, la Walmart Canada se classe parmi les 10 marques les plus influentes à l'échelle nationale. Le vaste programme philanthropique de Walmart Canada est centré sur le soutien aux familles canadiennes dans le besoin et depuis 1994, Walmart a amassé et remis plus de 400 millions $ à des organismes de bienfaisance canadiens. Vous trouverez de plus amples renseignements à walmartcanada.ca , facebook.com/walmartcanada et à twitter.com/walmartcanada .

