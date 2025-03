Symbole à laTSX : WJX

TORONTO, le 3 mars 2025 /CNW/ - Corporation Wajax (« Wajax » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui qu'elle prévoit publier ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice 2024 avant 9 h 30 (heure de l'Est) le 4 mars 2025, plutôt qu'après la clôture des marchés le 3 mars 2025.

La publication des résultats sera suivie d'une diffusion Web de la conférence téléphonique portant sur les résultats financiers du quatrième trimestre de Wajax, à 14 h (heure de l'Est) le 4 mars 2025, comme il a été annoncé précédemment.

À propos de Corporation Wajax

Fondée en 1858, Wajax (TSX : WJX) est l'un des fournisseurs de produits et services industriels les plus anciens et les plus diversifiés du Canada. La Société exploite un système de distribution intégré dont les activités incluent des services de vente et de pièces et du soutien technique à une grande variété de clients de secteurs d'activité qui reflètent la diversité de l'économie canadienne, notamment la construction, l'exploitation forestière, l'exploitation minière, les secteurs industriel et commercial, les sables bitumineux, le transport, le traitement des métaux, le secteur public et les services publics et le pétrole et le gaz naturel.

SOURCE Wajax Corporation

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les personnes suivantes : Iggy Domagalski, président et chef de la direction, Courriel : [email protected]; Stuart Auld, chef des finances, Courriel : [email protected]; Tania Casadinho, vice-présidente et contrôleuse, Courriel : [email protected], Téléphone : 905-212-3300