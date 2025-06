SymboleTSX : WJX

TORONTO, le 2 juin 2025 /CNW/ - Wajax Corporation (« Wajax » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui la nomination de Michael Hachey au poste de chef de l'exploitation de la Société à compter du 2 juin 2025. Relevant d'Iggy Domagalski, président et chef de la direction, M. Hachey supervisera les activités de la Société, en mettant l'accent sur l'excellence opérationnelle et le renforcement des capacités organisationnelles.

M. Hachey est un dirigeant chevronné qui possède une vaste expérience de l'exploitation et de la direction dans différents secteurs, y compris les services industriels et alimentaires, l'automobile et le commerce de détail. Plus récemment, il a occupé le poste de chef de l'exploitation , Services alimentaires et et accueil , pour Compass Group Canada (« CGC »). Auparavant, il a occupé le poste de chef de l'innovation et de président, Eurest Support Services (ESS), Amérique du Nord, une division de CGC. De 2006 à 2014, M. Hachey a occupé des postes opérationnels de direction chez Mr. Lube, notamment ceux de vice-président des opérations de vente au détail, de vice-président des opérations et de vice-président directeur. Il a commencé sa carrière dans le domaine de l'audit chez Ernst & Young avant de passer à des postes financiers chez Bell Canada et Les Brasseries Labatt au Canada. M. Hachey est titulaire d'un baccalauréat en commerce de l'Université de Victoria et d'une maîtrise en administration des affaires de l'Université Queens. Il détient également le titre de comptable agréé.

« Nous sommes très heureux d'accueillir M. Hachey au sein de Wajax », a déclaré M. Domagalski. « Il possède une vaste expérience en matière de promotion de l'excellence opérationnelle dans de multiples industries, et nous sommes convaincus qu'il contribuera de façon importante au succès continu de Wajax. »

À propos de Wajax Corporation

Fondée en 1858, Wajax (TSX : WJX) est l'un des fournisseurs de produits et services industriels les plus anciens et les plus diversifiés du Canada. La Société exploite un système de distribution intégré dont les activités incluent des services de vente et de pièces ainsi que du soutien technique à une grande variété de clients de secteurs d'activité qui reflètent la diversité de l'économie canadienne, notamment la construction, l'exploitation forestière, l'exploitation minière, les secteurs industriel et commercial, les sables bitumineux, le transport, la transformation des métaux, le secteur public et les services publics ainsi que le pétrole et le gaz naturel.

