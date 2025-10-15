SymboleTSX : WJX

TORONTO, le 15 oct. 2025 /CNW/ - Wajax Corporation (« Wajax » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui que son conseil d'administration et Iggy Domagalski, président et chef de la direction, ont convenu d'amorcer un processus de relève du chef de la direction. Dans le cadre de cette transition prévue, M. Domagalski continuera d'exercer les fonctions de président et chef de la direction et de membre du conseil d'administration de Wajax jusqu'à la fin du processus, assurant ainsi la continuité et un transfert en douceur des responsabilités.

« Depuis sa nomination à titre de président et chef de la direction au début de 2022, Iggy a guidé avec succès Wajax et lui a permis de surmonter des défis et des changements importants avec un dévouement exceptionnel, a déclaré Edward Barrett, président du conseil d'administration. Son leadership constant au cours de la période postpandémique a joué un rôle déterminant dans la gestion de la réponse de Wajax à la demande industrielle refoulée dans de nombreux marchés clés. Au cours de la dernière année, il a dirigé avec succès les efforts visant à réduire les stocks et à renforcer notre bilan, a achevé en grande partie le déploiement du nouveau système de planification des ressources de l'entreprise de Wajax et a nommé un chef de l'exploitation expérimenté qui se concentrera sur l'excellence opérationnelle et le renforcement des capacités organisationnelles. Sous sa direction, Wajax a simplifié les opérations administratives, amélioré la discipline en matière de coûts et de stocks et accordé la priorité au perfectionnement de notre personnel. Il a également défendu l'amélioration de la santé et du bien-être des employés, ainsi que des initiatives communautaires plus vastes. En bref, Iggy a établi une base solide qui positionne Wajax pour sa prochaine phase de croissance. »

« Avec cette base en place, l'intention du conseil d'administration est d'identifier un chef de la direction possédant de l'expérience qui correspond à la prochaine phase de Wajax, soit une personne qui se concentre sur l'accélération de la trajectoire de croissance de Wajax et sur la mise à profit des occasions émergentes. Cette transition ne consiste pas à changer d'orientation, mais à tirer parti stratégiquement de l'élan généré sous la direction d'Iggy, a poursuivi M. Barrett. Au nom du conseil d'administration, je tiens à remercier Iggy pour ses 17 années de service au sein des organisations Tundra et Wajax, ainsi que pour son leadership constant et son engagement inébranlable envers l'équipe de Wajax. Conformément à ce dévouement, Iggy conservera son rôle pendant la recherche de son successeur afin d'assurer une transition en douceur. »

« C'est le bon moment pour amorcer un processus ordonné de relève du chef de la direction, a déclaré M. Domagalski. Wajax affiche un bon rendement, obtient de solides résultats opérationnels et financiers et maintient un bilan sain. Ces forces permettent de se concentrer sur l'avenir et d'amorcer une transition de la direction. Je suis extrêmement fier de ce que nous avons accompli ensemble et je suis reconnaissant envers tous mes collègues pour le talent et le dévouement exceptionnels qu'ils apportent au travail chaque jour. C'est un privilège de servir une entreprise aussi respectée, qui contribue à façonner le paysage industriel du Canada depuis des générations. » Il a ajouté : « Sur le plan personnel, je crois que c'est le bon moment pour cette transition. J'ai l'intention de demeurer un actionnaire important de l'entreprise et je me réjouis à l'idée de travailler en étroite collaboration avec le conseil d'administration et l'équipe de direction au cours des prochains mois pour assurer une relève en douceur et efficace. »

Le conseil d'administration a retenu les services d'une société de recrutement de cadres de premier plan pour mener le processus de recherche du chef de la direction. Le nouveau chef de la direction continuera de poursuivre et d'accélérer la stratégie de croissance organique de Wajax au sein de ses activités actuelles, en élargissant son portefeuille de pièces industrielles et de services de réparation d'ingénierie par des acquisitions stratégiques et en augmentant l'efficacité de son modèle d'exploitation. Les travaux de recherche devraient être terminés au premier trimestre de 2026.

À propos de Wajax Corporation

Fondée en 1858, Wajax (TSX: WJX) est l'un des fournisseurs de produits et services industriels les plus anciens et les plus diversifiés du Canada. La Société exploite un système de distribution intégré dont les activités incluent des services de vente et de pièces ainsi que du soutien technique à une grande variété de clients de secteurs d'activité qui reflètent la diversité de l'économie canadienne, notamment la construction, l'exploitation forestière, l'exploitation minière, les secteurs industriel et commercial, les sables bitumineux, le transport, la transformation des métaux, le secteur public et les services publics ainsi que le pétrole et le gaz naturel. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Wajax, veuillez visiter le site Web de l'entreprise à l'adresse https://www.wajax.com.

Mise en garde concernant les renseignements prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs et des renseignements prospectifs, au sens des lois des valeurs mobilières applicables (collectivement, les « énoncés prospectifs »). Ces énoncés portent sur des événements futurs ou sur la performance ultérieure de la Société. Tous les énoncés, à l'exception de ceux concernant des faits historiques, constituent des énoncés prospectifs. On reconnaît souvent, mais pas toujours, les énoncés prospectifs à l'emploi de termes et d'expressions comme « prévoir », « s'attendre à », « avoir l'intention », « planifier », « croire », « estimer », « projeter », ou des variantes de ces termes et expressions ou leur forme négative, ou des déclarations selon lesquelles certaines mesures ou certains événements ou résultats « peuvent », « devraient », « pourraient » ou « pourront », ou « vont » être pris, survenir ou se matérialiser. Ces énoncés comportent des risques et des incertitudes connus et inconnus et d'autres facteurs que la Société ne peut prédire ou contrôler et qui peuvent faire en sorte que les résultats, la performance et les réalisations réels diffèrent considérablement de ceux formulés, implicitement ou explicitement, dans ces énoncés prospectifs. Dans la mesure où tout renseignement prospectif contenu dans le présent communiqué constitue une information financière prospective ou des perspectives financières au sens de la législation applicable en matière de valeurs mobilières, ces renseignements sont fournis pour démontrer le potentiel de la Société. Les lecteurs sont avertis que ces renseignements pourraient ne pas convenir à d'autres fins. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se concrétiseront. Par conséquent, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué ne sont valables qu'en date de celui-ci. Ils reflètent les opinions actuelles de la direction et sont fondés sur l'information dont cette dernière dispose à l'heure actuelle. Même si la direction croit que les attentes mentionnées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, rien ne garantit qu'elles s'avéreront exactes. Plus précisément, ce communiqué comprend des énoncés prospectifs concernant, entre autres : notre conviction que nous avons établi une base solide qui nous positionne pour notre prochaine phase de croissance; notre processus prévu de relève et de transition du chef de la direction, y compris notre intention de trouver un nouveau chef de la direction possédant une expérience qui correspond à notre prochaine phase, axée sur l'accélération de notre trajectoire de croissance et sur la mise à profit des occasions émergentes, et nos plans pour un transfert des responsabilités en douceur; les domaines d'intérêt prévus pour notre chef de l'exploitation; notre intention que notre nouveau chef de la direction continuera de poursuivre et d'accélérer la stratégie de Wajax, en particulier la croissance organique au sein de nos activités actuelles, en élargissant notre portefeuille de pièces industrielles et de services de réparation d'ingénierie grâce à des acquisitions stratégiques et à des gains d'efficacité supplémentaires dans notre modèle d'exploitation; et notre attente que notre processus de recherche prenne fin au premier trimestre de 2026. Ces énoncés sont fondés sur un certain nombre d'hypothèses qui peuvent s'avérer inexactes, y compris, mais sans s'y limiter, des hypothèses concernant : la disponibilité de candidats hautement qualifiés et expérimentés pour le rôle de chef de la direction; l'absence de changements négatifs importants des conditions générales des affaires et de l'économie; notre capacité de gérer nos activités malgré l'incertitude continue liée à la dynamique commerciale entre le Canada et les États-Unis, y compris l'imposition de droits de douane nouveaux ou changeants; les fluctuations négatives limitées de l'offre et de la demande de pétrole, de gaz naturel et d'autres produits de base et le niveau et la volatilité de leurs prix; la stabilité des conditions des marchés financiers, y compris des taux d'intérêt; la capacité d'Hitachi Construction Machinery Americas Inc. (« Hitachi ») et de Wajax d'élaborer et de mettre en œuvre des plans de vente, de marketing et d'autres plans efficaces liés à la relation de distribution directe améliorée qui est entrée en vigueur le 1er mars 2022; notre capacité continue d'exécuter nos priorités stratégiques, y compris notre capacité d'exécuter nos priorités de croissance organique, de compléter et d'intégrer efficacement les pièces industrielles et les acquisitions de titres liés à l'emploi, et de mettre en œuvre avec succès de nouvelles plateformes, de nouveaux systèmes et de nouveaux logiciels de technologie de l'information, comme notre système de planification des ressources de l'entreprise; le rendement financier futur de la Société; les fluctuations limitées de nos coûts; le niveau de concurrence sur le marché; notre capacité d'attirer et de retenir du personnel qualifié; notre capacité d'acquérir des produits et des stocks de qualité; et l'entretien de solides relations avec les fournisseurs, les employés et les clients. La liste qui précède n'est pas exhaustive. Les facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats réels varient considérablement comprennent, sans s'y limiter : la disponibilité limitée de candidats hautement qualifiés et expérimentés pour le poste de chef de la direction, ou les défis à relever pour attirer ces talents de la haute direction à des conditions commercialement raisonnables; une détérioration continue ou prolongée des conditions commerciales et économiques générales; une incertitude continue ou prolongée liée à la dynamique tarifaire entre le Canada et les États-Unis; de nouveaux droits de douane ou contre-droits de douane imposés sur le commerce transfrontalier, en particulier entre le Canada et les États-Unis; des fluctuations négatives de l'offre et de la demande de pétrole, de gaz naturel et d'autres produits de base et le niveau de leurs prix; une baisse continue ou prolongée du prix du pétrole ou du gaz naturel; l'incapacité d'Hitachi et de Wajax d'élaborer et de mettre en œuvre des plans de vente, de marketing et d'autres plans efficaces liés à la relation de distribution directe améliorée qui est entrée en vigueur le 1er mars 2022; une diminution des niveaux de confiance et des dépenses des clients ; des perturbations et des pénuries de la chaîne d'approvisionnement; des fluctuations des conditions des marchés financiers, y compris des taux d'intérêt; le niveau de demande et les prix des produits et services que nous offrons; la diminution de l'acceptation des produits que nous offrons sur le marché; la résiliation des contrats de distribution ou de fabrication d'équipement d'origine; les difficultés opérationnelles imprévues (y compris la défaillance des usines, de l'équipement ou des processus à fonctionner conformément aux spécifications ou aux attentes, l'escalade des coûts, notre incapacité de réduire les coûts en réponse au ralentissement de l'activité du marché, l'indisponibilité de produits ou de stocks de qualité, les perturbations de l'approvisionnement, moyens de pression et événements imprévus liés à des questions de santé, de sécurité et d'environnement); notre incapacité d'attirer et de retenir du personnel qualifié et notre incapacité de maintenir de solides relations avec nos fournisseurs, nos employés et nos clients. La liste de facteurs qui précède n'est pas exhaustive.

Le lecteur peut obtenir de plus amples renseignements sur les risques et incertitudes associés à ces énoncés prospectifs et aux activités de la Société dans notre rapport de gestion pour l'exercice terminé le 31 décembre 2024 (le « rapport de gestion 2024 »), qui a été déposé dans le profil de la Société sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca, sous la rubrique « Gestion des risques et incertitudes ». Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont expressément et entièrement fournis sous réserve de la présente mise en garde. La Société ne s'engage aucunement à publier une mise à jour de ces énoncés prospectifs, que ce soit pour tenir compte de nouveaux renseignements ou d'événements postérieurs ou pour d'autres motifs, à moins que ce ne soit exigé en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables.

Les lecteurs sont avisés que les risques décrits dans le rapport de gestion 2024 ne sont pas les seuls qui pourraient avoir une incidence sur la Société. Les risques et les incertitudes dont la Société n'a actuellement pas connaissance, ou qu'elle juge non importants, peuvent avoir un effet important sur ses activités, sa situation financière ou ses résultats d'exploitation.

