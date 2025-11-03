L'amélioration des marges et le contrôle rigoureux des coûts permettent de dégager des flux de trésorerie positifs et d'améliorer le levier financier

Symbole à laTSX : WJX

TORONTO, le 3 nov. 2025 /CNW/ - Corporation Wajax (« Wajax » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le troisième trimestre de 2025. Tous les montants sont en dollars canadiens, à moins d'indication contraire.

Faits saillants du troisième trimestre

Les produits se sont chiffrés à 483,1 millions de dollars et le résultat de base par action ajusté à 0,75 $, en hausse par rapport à 481,0 millions de dollars et 0,44 $, respectivement, au troisième trimestre de 2024; 1)

La marge bénéficiaire brute de 20,8 % a augmenté de 160 points de base (« pdb »), par rapport à 19,2 % pour le troisième trimestre de 2024, de 170 pdb par rapport à 19,1 % au deuxième trimestre de 2025 et de 370 pdb par rapport à 17,1 % au quatrième trimestre de 2024; 1)

Les frais de vente et d'administration au troisième trimestre de 2025 sont demeurés relativement stables par rapport au troisième trimestre de 2024 et ont diminué de 2,6 millions de dollars par rapport au deuxième trimestre de 2025; 1)

Les stocks se sont établis à 605,7 millions de dollars, en légère hausse par rapport à 602,5 millions de dollars au 30 juin 2025, et en baisse par rapport au sommet de 144,4 millions de dollars atteint en mars 2024;

Les entrées de trésorerie liées aux activités d'exploitation se sont chiffrées à 18,5 millions de dollars, comparativement à des sorties de trésorerie de 36,6 millions de dollars au troisième trimestre de 2024;

Le ratio de levier financier s'est amélioré pour s'établir à 2,28 fois, comparativement à 2,35 fois au 30 juin 2025 et à 2,61 fois au 31 décembre 2024.1)

« Wajax a dégagé un rendement stable au troisième trimestre de 2025, ce qui reflète les efforts de la direction visant à améliorer les marges, à maintenir un contrôle rigoureux des coûts et à continuer de mettre l'accent sur l'optimisation des stocks », a déclaré Iggy Domagalski, président et chef de la direction. « Les stocks ont diminué de 144,4 millions de dollars par rapport au sommet atteint en mars 2024, ce qui s'est traduit par un ratio de levier financier amélioré de 2,28 fois. La direction continue de mettre en œuvre des mesures visant à ramener les stocks à une quantité idéale, à rationaliser les coûts et à accroître les marges. »1)

M. Domagalski a poursuivi : « Notre marge bénéficiaire brute de 20,8 % s'est améliorée de 170 points de base par rapport au deuxième trimestre de 2025 et de 370 points de base par rapport à 17,1 % au quatrième trimestre de 2024, ce qui reflète la progression de nos initiatives d'amélioration des marges. Les indicateurs de rentabilité globale continuent de s'améliorer, la marge du BAII ajusté et la marge du BAIIA ajusté ayant augmenté d'un trimestre à l'autre par rapport au premier et au deuxième trimestres de 2025. Pour l'avenir, la conjoncture économique et commerciale, particulièrement en lien avec les relations commerciales entre le Canada et les États-Unis, demeure incertaine. Bien que les droits de douane n'aient eu qu'une incidence directe limitée sur nos activités, ils ont eu une incidence plus importante sur certains de nos clients. Nous continuons de suivre de près l'évolution des politiques tarifaires et prenons des mesures proactives pour nous assurer que les effets directs sur nos activités demeurent limités. »1)

(en millions de dollars, sauf les données par action) Trimestres clos les

30 septembre Périodes de neuf mois closes les

30 septembre

2025

2024

Variation 2025

2024

Variation RÉSULTATS CONSOLIDÉS























Produits 483,1 $ 481,0 $ 0,4 % 1 585,3 $ 1 531,7 $ 3,5 % Ventes d'équipement 131,3 $ 131,7 $ (0,3) % 478,9 $ 410,2 $ 16,8 % Service après-vente 122,9 $ 123,1 $ (0,1) % 402,8 $ 402,3 $ 0,1 % Pièces industrielles 136,4 $ 136,4 $ -- % 422,2 $ 438,4 $ (3,7) % Services de réparation technique (SRT) 80,8 $ 78,1 $ 3,5 % 246,5 $ 247,4 $ (0,4) % Location d'équipement 11,7 $ 11,8 $ (0,8) % 34,9 $ 33,4 $ 4,5 %

























Bénéfice net 16,7 $ 6,4 $ 161,4 % 45,3 $ 41,8 $ 8,6 % Résultat de base par action2) 0,77 $ 0,29 $ 161,2 % 2,08 $ 1,92 $ 8,2 %

























Bénéfice net ajusté1), 3) 16,2 $ 9,6 $ 68,8 % 47,9 $ 45,4 $ 5,4 % Résultat de base par action ajusté1), 2), 3) 0,75 $ 0,44 $ 68,6 % 2,20 $ 2,09 $ 5,1 %

























BAII ajusté1) 28,6 $ 21,6 $ 32,3 % 86,0 $ 86,5 $ (0,6) % BAIIA ajusté1) 44,8 $ 37,4 $ 19,7 % 132,7 $ 132,8 $ (0,1) %

























Marge du BAII ajusté1) 5,9 % 4,5 % 140 pdb 5,4 % 5,6 % (20) pdb Marge du BAIIA ajusté1) 9,3 % 7,8 % 150 pdb 8,4 % 8,7 % (30) pdb

























Entrées (sorties) de trésorerie liées aux activités d'exploitation 18,5 $ (36,6) $ 55,1 $ 112,5 $ (6,2) $ 118,7 $

Perspectives

Pour le reste de 2025, Wajax continue d'observer une solide demande des clients dans les secteurs de l'exploitation minière et de l'énergie, le secteur de l'exploitation minière étant soutenu par la solidité du carnet de commandes. Le contexte général des marchés finaux demeure difficile, en raison de la détérioration des données macroéconomiques et de l'incertitude persistante liée à la dynamique tarifaire entre le Canada et les États-Unis.

Le 15 octobre 2025, Wajax a annoncé que le conseil d'administration et M. Domagalski ont convenu conjointement d'entamer un processus de planification de la relève du chef de la direction. Dans le cadre de cette transition prévue, M. Domagalski continuera d'agir à titre de président et chef de la direction et d'administrateur de Wajax jusqu'à la fin du processus, assurant ainsi la continuité et le transfert harmonieux des responsabilités à son successeur. Le processus devrait se conclure au premier trimestre de 2026. Au cours de cette période, la direction continuera de mettre l'accent sur les six priorités stratégiques et les principaux champs d'intervention de Wajax : l'optimisation des stocks, la gestion des coûts et l'amélioration des marges.

La direction est d'avis que le maintien de l'accent sur ces priorités et ces champs d'intervention clés, appuyé par une répartition prudente du capital et un bilan solide, permettra de créer de la valeur durable à long terme. Wajax demeure bien positionnée afin de tirer parti de son exposition à des marchés diversifiés, de sa stratégie de croissance rigoureuse et de ses efforts déployés en matière d'excellence opérationnelle.

Dividende

La Société a déclaré un dividende de 0,35 $ par action pour le quatrième trimestre de 2025, payable le 6 janvier 2026 aux actionnaires inscrits le 15 décembre 2025.

Faits saillants du troisième trimestre

Les produits ont augmenté de 2,1 millions de dollars, ou 0,4 %, pour s'établir à 483,1 millions de dollars au troisième trimestre de 2025, contre 481,0 millions de dollars au troisième trimestre de 2024. D'un point de vue régional : Les produits dans l'Ouest canadien se sont établis à 210,3 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 0,3 % par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, essentiellement en raison de la croissance des ventes d'équipement d'exploitation minière, ce qui comprend la livraison d'une grande pelle minière au cours du troisième trimestre de 2025, alors qu'aucune livraison comparable n'avait eu lieu au cours du troisième trimestre de l'exercice précédent. Cette hausse a été contrebalancée en partie par une baisse des produits des SRT et des ventes du secteur de l'équipement dans les catégories de la construction et de l'exploitation forestière et de la manutention. Les produits dans le centre du Canada se sont établis à 91,4 millions de dollars, ce qui représente une progression de 3,3 % par rapport à l'exercice précédent, essentiellement en raison des produits plus vigoureux des pièces industrielles et des SRT, et de la hausse des ventes d'équipement dans les catégories de la construction et de l'exploitation forestière et des systèmes de puissance. Ces hausses ont été contrées en partie par la baisse des ventes d'équipement dans la manutention. Les produits dans l'Est du Canada se sont fixés à 181,5 millions de dollars, ce qui représente une baisse de 0,7 % par rapport à l'exercice précédent, essentiellement attribuable à la diminution des ventes d'équipement dans la catégorie de la construction et de l'exploitation forestière, de même qu'au recul des ventes des pièces industrielles. Ces baisses ont été partiellement compensées par la hausse des ventes d'équipement dans la manutention et la hausse des produits des SRT.

La marge bénéficiaire brute s'est établie à 20,8 % au troisième trimestre de 2025, en hausse de 160 pdb par rapport à une marge bénéficiaire brute de 19,2 % pour la période correspondante de 2024. 1) La hausse de la marge s'explique essentiellement par les marges plus élevées réalisées sur les ventes du service après-vente, des pièces industrielles et des SRT, du fait de l'accent mis par la direction sur les initiatives d'amélioration des marges dans ces secteurs d'activité. Ces progrès ont été amoindris par des marges plus faibles au titre de l'équipement sous l'effet de dynamiques de marché concurrentielles. La marge bénéficiaire brute s'est accrue de 170 pdb par rapport à celle du deuxième trimestre de 2025, établie à 19,1 % et a progressé de 370 pdb comparativement à une marge bénéficiaire brute de 17,1 % au quatrième trimestre de 2024. 1)

Les frais de vente et d'administration en pourcentage des produits sont demeurés stables à 14,7 % au troisième trimestre de 2025 et au trimestre correspondant de 2024. 1) Les frais de vente et d'administration du troisième trimestre de 2025 ont diminué de 0,1 million de dollars par rapport au troisième trimestre de 2024 et de 2,6 millions de dollars par rapport au deuxième trimestre de 2025, ce qui reflète la rigueur constante en matière de contrôle des coûts et d'efficience opérationnelle.

Les frais de vente et d'administration du troisième trimestre de 2025 ont diminué de 0,1 million de dollars par rapport au troisième trimestre de 2024 et de 2,6 millions de dollars par rapport au deuxième trimestre de 2025, ce qui reflète la rigueur constante en matière de contrôle des coûts et d'efficience opérationnelle. Le BAII a augmenté de 8,1 millions de dollars, ou 37,8 %, pour s'établir à 29,5 millions de dollars au troisième trimestre de 2025, contre 21,4 millions de dollars pour la période correspondante de 2024. L'augmentation du BAII d'un exercice à l'autre est due essentiellement à la hausse de la marge bénéficiaire brute. Le BAII ajusté a progressé de 7,0 millions de dollars, ou 32,3 %, pour s'établir à 28,6 millions de dollars au troisième trimestre de 2025, par rapport à 21,6 millions de dollars au troisième trimestre de 2024, et la marge du BAII ajusté s'est accrue pour s'établir à 5,9 % au troisième trimestre de 2025, par rapport à 4,5 % au trimestre correspondant de 2024. 1) La marge du BAII ajusté de 5,9 % au troisième trimestre de 2025 a augmenté par rapport à 5,4 % au deuxième trimestre de 2025 et à 3,4 % au quatrième trimestre de 2024. 1)

La marge du BAII ajusté de 5,9 % au troisième trimestre de 2025 a augmenté par rapport à 5,4 % au deuxième trimestre de 2025 et à 3,4 % au quatrième trimestre de 2024. Pour le troisième trimestre de 2025, les charges financières se sont établies à 6,8 millions de dollars, ce qui représente une réduction de 6,2 millions de dollars par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent. Compte non tenu de la perte latente sur les swaps de taux d'intérêt de 0,3 million de dollars pour le trimestre et de la perte latente de 4,2 million de dollars pour la période correspondante de l'exercice précédent, les charges financières ont diminué de 2,3 millions de dollars par rapport au trimestre correspondant de 2024, en raison surtout de la baisse des taux d'intérêt et des emprunts moyens compte tenu à la fois de la facilité de crédit bancaire de Wajax et de toutes les débentures en circulation. Le 15 janvier 2025, Wajax a remboursé ses débentures non garanties de premier rang. Se reporter à la rubrique « Facilités de crédit bancaires et autres facilités de crédit et débentures » pour de plus amples renseignements sur le remboursement des débentures.

La Société a dégagé un bénéfice net de 16,7 millions de dollars, ou 0,77 $ par action, pour le troisième trimestre de 2025, comparativement à 6,4 millions de dollars, ou 0,29 $ par action, pour la période correspondante de 2024. La Société a dégagé un bénéfice net ajusté de 16,2 millions de dollars, ou 0,75 $ par action, au troisième trimestre de 2025, contre 9,6 millions de dollars, ou 0,44 $ par action, pour la période correspondante de 2024. 1) Le bénéfice net ajusté du troisième trimestre de 2025 ne tient pas compte des profits hors trésorerie liés à l'évaluation à la valeur de marché des instruments dérivés de 0,5 million de dollars après impôt, ou 0,02 $ par action (pertes de 3,2 millions de dollars après impôt, ou 0,15 $ par action en 2024). 1)

Le bénéfice net ajusté du troisième trimestre de 2025 ne tient pas compte des profits hors trésorerie liés à l'évaluation à la valeur de marché des instruments dérivés de 0,5 million de dollars après impôt, ou 0,02 $ par action (pertes de 3,2 millions de dollars après impôt, ou 0,15 $ par action en 2024). La marge du BAIIA ajusté a augmenté, passant de 7,8 % au troisième trimestre de 2024 à 9,3 % au troisième trimestre de 2025, en raison surtout de la hausse de la marge bénéficiaire brute. 1) La marge du BAIIA ajusté, qui s'est chiffrée à 9,3 % au troisième trimestre de 2025, s'est améliorée par rapport celles de 8,2 % au deuxième trimestre de 2025 et de 6,2 % au quatrième trimestre de 2024. 1)

La marge du BAIIA ajusté, qui s'est chiffrée à 9,3 % au troisième trimestre de 2025, s'est améliorée par rapport celles de 8,2 % au deuxième trimestre de 2025 et de 6,2 % au quatrième trimestre de 2024. Des entrées de trésorerie liées aux activités d'exploitation de 18,5 millions de dollars ont été inscrites pour le troisième trimestre de 2025, comparativement à des sorties de trésorerie de 36,6 millions de dollars pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent. L'augmentation de 55,1 millions de dollars des entrées de trésorerie s'explique principalement par un fléchissement des créditeurs et charges à payer de 1,9 million de dollars au cours du trimestre, par rapport à une baisse de 76,0 millions de dollars pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent, et par des entrées d'équipement de location de 0,3 million de dollars au cours du trimestre, par rapport à 9,0 millions de dollars pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent. Les augmentations des entrées de trésorerie ont été partiellement contrebalancées par une hausse des clients et autres débiteurs de 7,5 millions de dollars au cours du trimestre, par rapport à une réduction de 16,0 millions de dollars au cours du trimestre correspondant de l'exercice précédent.

Le carnet de commandes de la Société au 30 septembre 2025 s'élevait à 506,5 millions de dollars, en baisse de 17,8 millions de dollars, ou 3,4 %, par rapport à un carnet de commandes de 524,3 millions de dollars au 30 juin 2025, du fait principalement de la diminution des commandes dans la manutention et les pièces industrielles et du carnet de commandes moins garni dans l'exploitation minière, en grande partie en raison de la vente d'une grande pelle minière au cours du trimestre, laquelle figurait au carnet de commandes au 30 juin 2025. 1) Ces diminutions ont été contrebalancées en partie par la hausse des commandes dans la construction et l'exploitation forestière et les SRT. Le carnet de commandes a cédé 81,6 millions de dollars, ou 13,9 %, par rapport au carnet de commandes de 588,1 millions de dollars au 30 septembre 2024, du fait surtout d'une baisse des commandes dans la manutention et du carnet de commandes moins garni dans l'exploitation minière, ce qui s'explique avant tout par la vente de six grandes pelles minières depuis le 30 septembre 2024. Ces diminutions ont été contrebalancées en partie par la hausse des commandes dans les SRT. 1) Le carnet de commandes au 30 septembre 2025 comprend quatre grandes pelles minières.

Le fonds de roulement de 550,2 millions de dollars au 30 septembre 2025 a augmenté de 19,5 millions de dollars, par rapport à 530,7 millions de dollars au 30 juin 2025, en raison principalement de la hausse des clients et autres débiteurs et des dépôts sur les stocks plus élevés. 1) L'efficience du fonds de roulement s'est établie à 25,4 %, soit une légère amélioration de 30 pdb par rapport à 25,7 % au 30 juin 2025 du fait du recul du fonds de roulement moyen des quatre derniers trimestres et de la croissance des produits des douze derniers mois. 1) Compte non tenu des débentures non garanties de premier rang qui ont été remboursées le 15 janvier 2025, l'efficience du fonds de roulement a été de 26,1 %, soit une amélioration de 90 pdb par rapport à 27,1 % au 30 juin 2025. 1) Se reporter à la rubrique « Facilités de crédit bancaires et autres facilités de crédit et débentures » pour de plus amples renseignements sur le remboursement des débentures.

Le ratio de levier financier de la Société s'est amélioré, passant de 2,35 fois au 30 juin 2025, à 2,28 fois 30 septembre 2025. 1) Cette amélioration s'explique par l'accroissement du BAIIA ajusté pro forma des douze derniers mois consécutifs. 1)

Cette amélioration s'explique par l'accroissement du BAIIA ajusté pro forma des douze derniers mois consécutifs. Après la clôture du trimestre, le 15 octobre 2025, Wajax a annoncé que le conseil d'administration et M. Domagalski avaient convenu conjointement d'entamer un processus de planification de la relève du chef de la direction.

Après la clôture du trimestre, avec prise d'effet le 24 octobre 2025, la Société a prorogé l'échéance de sa facilité de crédit bancaire garantie de premier rang de 500,0 millions de dollars, la faisant passer du 1er octobre 2027 au 24 octobre 2029. Il n'y a eu aucun changement à la limite de crédit de la facilité, mais la limite des emprunts additionnels portant intérêt de 25,0 millions de dollars a été augmentée à 50,0 millions de dollars. Avec prise d'effet le 24 octobre 2025, les marges varient entre 1,5 % et 3,3 %, dans le cas où les taux sont basés sur ceux des prêts au taux CORRA à terme en dollars canadiens et sur le taux SOFR pour les emprunts en dollars américains, et entre 0,5 % et 2,3 %, dans le cas où ils sont basés sur le taux préférentiel.

Détails sur la conférence téléphonique

La conférence téléphonique portant sur les résultats financiers du troisième trimestre de Wajax sera diffusée sur le Web. Vous êtes invité à l'écouter en direct en anglais le mardi 4 novembre 2025 à 14 h (heure de l'Est). Pour ce faire, veuillez vous rendre à l'adresse wajax.com et cliquer sur le lien menant à la diffusion Web sur la page « Investor Relations », « Events and Presentations », « Q3 2025 Financial Results » (« Relations avec les investisseurs », « Événements et présentations », « Résultats du T3 de 2025 »). Un enregistrement de la présentation sera disponible après la diffusion Web en direct.

À propos de Corporation Wajax

Fondée en 1858, Wajax (TSX : WJX) est l'un des fournisseurs de produits et services industriels les plus anciens et les plus diversifiés du Canada. La Société exploite un système de distribution intégré dont les activités incluent des services de vente et de pièces et du soutien technique à une grande variété de clients de secteurs d'activité qui reflètent la diversité de l'économie canadienne, notamment la construction, l'exploitation forestière, l'exploitation minière, les secteurs industriel et commercial, les sables bitumineux, le transport, le traitement des métaux, le secteur public et les services publics et le pétrole et le gaz naturel.

Notes :

1) Le « carnet de commandes », le « fonds de roulement », la « marge bénéficiaire brute », les « frais de vente et d'administration en pourcentage des produits », l'« efficience du fonds de roulement », le « ratio de levier financier », le « bénéfice net ajusté », le « résultat de base et dilué par action ajusté », le « BAII ajusté », la « marge du BAII ajusté » et la « marge du BAIIA ajusté » n'ont pas de signification normalisée prescrite par les principes comptables généralement reconnus (les « PCGR »). Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières » ailleurs dans le présent communiqué de presse. 2) Le nombre moyen pondéré d'actions en circulation, déduction faite des actions détenues en fiducie, aux fins du calcul du résultat de base et dilué par action pour le troisième trimestre de 2025 s'est établi respectivement à 21 745 685 (21 723 944 en 2024) et à 22 289 874 (22 256 608 en 2024).

Le nombre moyen pondéré d'actions en circulation, déduction faite des actions détenues en fiducie, aux fins du calcul du bénéfice de base et dilué par action pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2025 s'est établi respectivement à 21 767 794 (21 701 141 en 2024) et à 22 205 746 (22 248 541 en 2024). 3) Bénéfice net, compte non tenu de ce qui suit :

a. profits hors trésorerie liés à l'évaluation à la valeur de marché des instruments dérivés de 0,5 million de dollars (pertes de 3,2 millions de dollars en 2024) après impôt, ou bénéfice de base et dilué par action de 0,02 $ (perte de base et diluée par action de 0,15 $ et de 0,14 $ respectivement en 2024) pour le troisième trimestre de 2025.

b. profits hors trésorerie liés à l'évaluation à la valeur de marché des instruments dérivés de 0,3 million de dollars (pertes de 3,6 millions de dollars en 2024) après impôt, ou bénéfice de base et dilué par action de 0,02 $ et de 0,01 $, respectivement (perte par action de 0,17 $ et de 0,16 $, respectivement, en 2024) pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2025.

c. coûts de fermeture d'installations, de restructuration et autres coûts connexes de 2,8 millions de dollars (néant en 2024) après impôt, ou perte de base et diluée par action de 0,13 $ (néant en 2024) pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2025.

Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières

Le présent communiqué de presse comprend certaines mesures financières non conformes aux PCGR et d'autres mesures financières qui n'ont pas de sens normalisé aux termes des PCGR. En conséquence, il est possible que ces mesures financières ne puissent pas être comparées à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs. Les investisseurs doivent garder à l'esprit que ces mesures ne doivent pas être interprétées comme des substituts au bénéfice net ou aux flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation, aux activités d'investissement et aux activités de financement établis par les PCGR à titre d'indicateurs de la performance de la Société. La direction de la Société est d'avis que :

i) ces mesures sont couramment présentées et utilisées par des investisseurs et la direction; ii) les mesures non conformes aux PCGR sont couramment utilisées à titre d'indicateur de la performance d'exploitation en trésorerie de la Société, de la rentabilité et de sa capacité à lever des fonds et à rembourser sa dette; iii) le « bénéfice net ajusté », le « résultat de base par action ajusté » et le « résultat dilué par action ajusté » donnent une indication des résultats des principales activités de la Société avant la prise en compte des coûts (des recouvrements) non récurrents et des pertes (profits) hors trésorerie non récurrent(e)s liés aux instruments dérivés évalués à la valeur de marché. Ces ajustements du bénéfice net et du bénéfice de base et dilué par action permettent à la direction de la Société de comparer les périodes de manière cohérente en excluant les charges non fréquentes engagées hors du cours normal des activités commerciales principales de la Société, ainsi que l'incidence des pertes latentes (profits latents) découlant de la fluctuation des taux d'intérêt et du cours de l'action de la Société; iv) le « BAIIA ajusté » présente une indication des résultats des activités commerciales principales de la Société avant comptabilisation des coûts (recouvrements) non récurrents et des pertes (profits) hors trésorerie non récurrent(e)s attribuables aux instruments dérivés évalués à la valeur de marché. Ces ajustements du bénéfice net permettent à la direction de la Société de comparer les périodes de manière cohérente en excluant les charges non fréquentes engagées hors du cours normal des activités principales de la Société, l'incidence des pertes latentes (profits latents) découlant de la fluctuation des taux d'intérêt et du cours de l'action de la Société, l'incidence de la fluctuation des charges financières liées à la structure du capital, l'incidence des taux d'imposition et l'incidence de l'amortissement des actifs à long terme; v) le « BAIIA ajusté pro forma » est utilisé d'une manière similaire au BAIIA ajusté présenté ci-haut, mais, selon les modalités de la facilité de crédit bancaire, il est ajusté pour tenir compte du BAIIA des acquisitions d'entreprises survenues au cours de la période à l'étude comme si elles étaient survenues au début de la période de 12 mois consécutifs, et de la déduction des paiements d'obligations locatives. Le BAIIA ajusté pro forma est utilisé pour calculer le ratio de levier financier et le ratio de levier financier garanti de premier rang.

Les mesures financières non conformes aux PCGR sont celles définies ci-après :

Dette à long terme nette La dette à long terme nette comprend la dette bancaire, les débentures et le total de la dette à long terme, déduction faite de la trésorerie. La dette à long terme nette est pertinente aux fins du calcul du ratio de la dette à long terme nette sur le capital total de la Société, lequel est un ratio non conforme aux PCGR couramment utilisé comme indicateur de la capacité d'une société à lever des fonds et à rembourser sa dette. Dette La dette comprend la dette à long terme nette et des lettres de crédit. Elle est pertinente aux fins du calcul du ratio de levier financier de la Société, lequel est un ratio non conforme aux PCGR couramment utilisé comme indicateur de la capacité d'une société à lever des fonds et à rembourser sa dette. Capital total Le capital total s'entend des capitaux propres majorés de la dette à long terme nette. BAIIA Acronyme qui désigne le bénéfice net (la perte nette) avant charges financières, impôt sur le résultat et amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles. Bénéfice net ajusté (perte nette ajustée) Bénéfice net (perte nette) avant les coûts de fermeture d'installations, de restructuration et autres coûts connexes, les profits comptabilisés ou pertes comptabilisées sur la vente de biens, les profits ou pertes hors trésorerie lié(e)s à l'évaluation à la valeur de marché des instruments dérivés et la variation de la juste valeur de la contrepartie éventuelle. Résultat de base par action ajusté et résultat dilué par action ajusté Résultat de base et dilué par action avant les coûts de fermeture d'installations, de restructuration et autres coûts connexes, les profits comptabilisés ou pertes comptabilisées sur la vente de biens, les profits ou pertes hors trésorerie lié(e)s à l'évaluation à la valeur de marché des instruments dérivés et la variation de la juste valeur de la contrepartie éventuelle. BAII ajusté BAII avant les coûts de fermeture d'installations, de restructuration et autres coûts connexes, les profits comptabilisés ou pertes comptabilisées sur la vente de biens, les profits ou pertes hors trésorerie lié(e)s à l'évaluation à la valeur de marché des instruments dérivés et la variation de la juste valeur de la contrepartie éventuelle. BAIIA ajusté BAIIA avant les coûts de fermeture d'installations, de restructuration et autres coûts connexes, les profits comptabilisés ou pertes comptabilisées sur la vente de biens, les profits ou pertes hors trésorerie lié(e)s à l'évaluation à la valeur de marché des instruments dérivés et la variation de la juste valeur de la contrepartie éventuelle. BAIIA ajusté pro forma S'entend du BAIIA ajusté, lequel est ajusté pour tenir compte du BAIIA des acquisitions d'entreprises survenues au cours de la période à l'étude comme si elles étaient survenues au début de la période de douze mois consécutifs, et selon les modalités de la facilité de crédit bancaire, et de la déduction des paiements au titre des obligations locatives. Le BAIIA ajusté pro forma est utilisé pour calculer le ratio de levier financier et le ratio de levier financier garanti de premier rang. Fonds de roulement S'entend des actifs courants minorés des passifs courants, présentés dans les états intermédiaires consolidés résumés de la situation financière. Autres montants liés au fonds de roulement S'entend du fonds de roulement minoré des clients et autres débiteurs et des stocks, majoré des créditeurs et charges à payer et de la partie courante des débentures, présentés dans les états intermédiaires consolidés résumés de la situation financière.

Les ratios non conformes aux PCGR sont ceux définis ci-après :

Marge du BAII ajusté S'entend du BAII ajusté (défini ci-dessus) divisé par les produits, présentés dans les états intermédiaires consolidés résumés du résultat net. Marge du BAIIA S'entend du BAIIA (défini ci-dessus) divisé par les produits, présentés dans les états intermédiaires consolidés résumés du résultat net. Marge du BAIIA ajusté S'entend du BAIIA ajusté (défini ci-dessus) divisé par les produits, présentés dans les états intermédiaires consolidés résumés du résultat net. Ratio de levier financier Ratio qui représente la dette (définie ci-dessus) établie à la clôture d'un trimestre en particulier, divisée par le BAIIA ajusté pro forma (défini ci-dessus) des douze derniers mois. La Société a pour objectif de maintenir son ratio de levier financier dans une fourchette comprise entre 1,5 fois et 2,0 fois. Ratio de levier financier garanti de premier rang Ratio qui représente la dette (définie ci-dessus) excluant les débentures établie à la clôture d'un trimestre en particulier, divisée par le BAIIA ajusté pro forma (défini ci-dessus) des douze derniers mois. Ratio de la dette à long terme nette sur le capital total Ratio qui représente la dette à long terme nette (définie ci-dessus), divisée par le capital total (défini ci-dessus). Efficience du fonds de roulement S'entend du fonds de roulement moyen (défini ci-dessus) des quatre derniers trimestres en pourcentage des produits des douze derniers mois.

Les mesures financières additionnelles sont celles définies ci-après :

Marge du BAII S'entend du BAII divisé par les produits, présentés dans les états intermédiaires consolidés résumés du résultat net. Carnet de commandes Le carnet de commandes est un indicateur de gestion qui comprend la valeur de vente totale des promesses d'achat des clients pour des livraisons ou des mises en service à venir d'équipement, de pièces et de services connexes, y compris les projets liés aux SRT. Il n'existe pas de mesure financière conforme aux PCGR directement comparable au carnet de commandes. Marge bénéficiaire brute S'entend de la marge brute divisée par les produits, présentés dans les états intermédiaires consolidés résumés du résultat net. Frais de vente et d'administration en pourcentage des produits S'entend des frais de vente et d'administration divisés par les produits, présentés dans les états intermédiaires consolidés résumés du résultat net.

Le rapprochement du bénéfice net et du bénéfice net ajusté, du résultat de base par action ajusté et du résultat dilué par action ajusté de la Société se présente comme suit :



Trimestres clos les

30 septembre Périodes de neuf mois

closes les

30 septembre

2025

2024

2025

2024

Bénéfice net 16,7 $ 6,4 $ 45,3 $ 41,8 $ Coûts de fermeture d'installations, de restructuration et autres coûts connexes, après impôt --

--

2,8

--

(Profits) pertes hors trésorerie lié(e)s à l'évaluation à la valeur de marché des instruments dérivés,

après impôt (0,5)

3,2

(0,3)

3,6

Bénéfice net ajusté 16,2 $ 9,6 $ 47,9 $ 45,4 $ Résultat de base par action ajusté1) 0,75 $ 0,44 $ 2,20 $ 2,09 $ Résultat dilué par action ajusté1) 0,73 $ 0,43 $ 2,15 $ 2,04 $

1) Pour le trimestre clos le 30 septembre 2025, le nombre moyen pondéré d'actions de base et après dilution en circulation était respectivement de 21 745 685 et de 22 289 874 (21 723 944 et 22 256 608, respectivement, en 2024).

Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2025, le nombre moyen pondéré d'actions de base et après dilution en circulation était respectivement de 21 767 794 et de 22 205 746 (21 701 141 et 22 248 541, respectivement, en 2024).

Le rapprochement du BAII et du BAIIA, du BAII ajusté, du BAIIA ajusté et du BAIIA ajusté pro forma de la Société se présente comme suit :



Trimestres

clos les Périodes de neuf mois

closes les Périodes de douze mois

closes les

30 septembre

2025

30 septembre

2024

30 septembre

2025

30 septembre

2024

30 septembre

2025

30 juin

2025

31 décembre

2024

BAII 29,5 $ 21,4 $ 83,4 $ 85,4 $ 94,5 $ 86,4 $ 96,5 $ Amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles 16,2

15,8

46,7

46,4

62,5

62,1

62,2

BAIIA 45,7 $ 37,3 $ 130,1 $ 131,7 $ 157,1 $ 148,6 $ 158,7 $





























BAII 29,5 $ 21,4 $ 83,4 $ 85,4 $ 94,5 $ 86,4 $ 96,5 $ Coûts de fermeture d'installations, de restructuration et autres coûts connexes1) --

--

3,8

--

9,6

9,6

5,8

(Profits) pertes hors trésorerie lié(e)s à l'évaluation à la valeur de marché des instruments dérivés,

compte non tenu des swaps de taux d'intérêt et des swaps de devises2) (1,0)

0,2

(1,3)

1,1

(1,1)

--

1,3

Variation de la juste valeur de la contrepartie éventuelle3) --

--

--

--

2,3

2,3

2,3

BAII ajusté 28,6 $ 21,6 $ 86,0 $ 86,5 $ 105,3 $ 98,3 $ 105,8 $ Amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles 16,2

15,8

46,7

46,4

62,5

62,1

62,2

BAIIA ajusté 44,8 $ 37,4 $ 132,7 $ 132,8 $ 167,8 $ 160,4 $ 168,0 $ Paiement d'obligations locatives4)















(42,9)

(41,5)

(39,2)

BAIIA ajusté pro forma















124,9 $ 118,9 $ 128,7 $

1) Les coûts de fermeture d'installations, de restructuration et autres coûts connexes se composent de coûts liés à la réduction des effectifs en raison de la conjoncture engagés au cours du quatrième trimestre de 2024 et du deuxième trimestre de 2025. 2) Pertes (profits) hors trésorerie lié(e)s à l'évaluation à la valeur de marché des instruments dérivés qui ne sont pas désignés à titre d'instruments de couverture aux termes des Normes internationales d'information financière (« IFRS »), compte non tenu des swaps de taux d'intérêt puisque les variations de leur juste valeur ont une incidence sur les charges financières et compte non tenu des swaps de devises puisque les variations de leur juste valeur compensent les profits et les pertes de change sur la facilité de crédit renouvelable. 3) La variation de la juste valeur de la contrepartie éventuelle reflète les variations de la juste valeur estimée des paiements en fonction du rendement futur liés aux acquisitions d'entreprises. 4) À compter de la période ouverte le 1er janvier 2019 et à la suite de l'adoption de l'IFRS 16, la Société a modifié sa définition de la dette à long terme nette pour exclure les obligations locatives qui ne sont pas considérées comme une dette. Par conséquent, les coûts locatifs correspondants doivent également être déduits du BAIIA aux fins du calcul du ratio de levier financier.

Le calcul de la dette à long terme nette, de la dette, du ratio de levier financier et du ratio de levier financier garanti de premier rang se présente comme suit :



30 septembre

30 juin

31 décembre



2025

2025

2024

Dette bancaire (trésorerie) 0,6 $ 0,9 $ (7,4) $ Débentures --

--

57,0

Dette à long terme 280,1

275,3

283,0

Dette à long terme nette 280,6 $ 276,2 $ 332,7 $ Lettres de crédit 3,9

3,9

3,7

Dette 284,5 $ 280,1 $ 336,3 $ BAIIA ajusté pro forma1) 124,9 $ 118,9 $ 128,7 $ Ratio de levier financier2) 2,28

2,35

2,61

Ratio de levier financier garanti de premier rang3) 2,28

2,35

2,17



1) Pour les périodes de douze mois closes les 30 septembre 2025, 30 juin 2025 et 31 décembre 2024. 2) Calculé au moyen de la dette divisée par le BAIIA ajusté pro forma des quatre derniers trimestres. Ce ratio de levier financier est calculé par rapport au ratio de levier financier de la Société qui se situe dans une fourchette cible variant entre 1,5 fois et 2,0 fois et diffère du ratio de levier financier calculé aux termes de la convention de la facilité de crédit bancaire de la Société. 3) Calculé au moyen de la dette compte non tenu des débentures divisée par le BAIIA ajusté pro forma des quatre derniers trimestres. Bien que ce calcul comporte certaines différences par rapport au ratio de levier financier calculé aux termes de la convention de la facilité de crédit bancaire de la Société, le ratio de levier financier aux termes de la convention de la facilité de crédit bancaire qui en découle ne diffère pas de manière importante. Se reporter à la rubrique « Situation de trésorerie et ressources en capital ».

Le calcul du capital total et de la dette à long terme nette par rapport au capital total se présente comme suit :



30 septembre

30 juin

31 décembre



2025

2025

2024

Capitaux propres 532,6 $ 522,0 $ 512,3 $ Dette à long terme nette 280,6

276,2

332,7

Capital total 813,2 $ 798,2 $ 844,9 $ Ratio de la dette à long terme nette sur

le capital total 34,5 % 34,6 % 39,4 %

Le calcul du fonds de roulement et des autres montants liés au fonds de roulement de la Société se présente comme suit :



30 septembre

30 juin

31 décembre



2025

2025

2024

Total des actifs courants 1 001,6 $ 978,2 $ 1 094,3 $ Total des passifs courants 451,3

447,5

561,9

Fonds de roulement 550,2 $ 530,7 $ 532,4 $ Clients et autres débiteurs (287,5)

(279,6)

(303,5)

Stocks (605,7)

(602,5)

(673,1)

Débentures - partie courante --

--

57,0

Créditeurs et charges à payer 364,9

365,2

421,5

Autres montants liés au fonds de roulement 21,9 $ 13,8 $ 34,3 $

Mise en garde concernant l'information prospective

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs et de l'information prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (collectivement, les « énoncés prospectifs »). Ces énoncés portent sur des événements futurs ou sur la performance future de la Société. Tous les énoncés, à l'exception des énoncés concernant des faits historiques, constituent des énoncés prospectifs. On reconnaît souvent, mais pas toujours, les énoncés prospectifs à l'emploi de termes et d'expressions comme « prévoir », « s'attendre à », « avoir l'intention », « planifier », « croire », « estimer », « projeter », ou des variantes de ces termes et expressions ou leur forme négative, ou des déclarations selon lesquelles certaines mesures ou certains événements ou résultats « peuvent », « devraient », « pourraient » ou « pourront », ou non, être prises, survenir ou se matérialiser. Ces énoncés comportent des risques et des incertitudes connus et inconnus et d'autres facteurs que la Société ne peut prédire ou contrôler et qui peuvent faire en sorte que les résultats, la performance et les réalisations réels diffèrent considérablement de ceux formulés, implicitement ou explicitement, dans ces énoncés prospectifs. Dans la mesure où les énoncés prospectifs du présent communiqué de presse représentent des informations financières prospectives ou des perspectives financières au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, ces informations sont fournies pour démontrer le potentiel de la Société et les lecteurs sont avertis qu'elles pourraient ne pas convenir à d'autres fins. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se concrétiseront. Par conséquent, le lecteur ne doit pas s'y fier indûment. Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse ne sont valables qu'en date du présent communiqué de presse, ils reflètent les opinions actuelles de la direction et ils sont fondés sur l'information dont cette dernière dispose à l'heure actuelle. Même si la direction croit que les attentes dont il est fait état dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, rien ne garantit qu'elles s'avéreront exactes. Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse ont notamment trait à la poursuite de la mise en œuvre d'initiatives visant à ramener les stocks à une quantité idéale, à réduire les coûts et à améliorer les marges; à la conjoncture économique et commerciale incertaine en lien avec les relations commerciales entre le Canada et les États-Unis, représente toujours une importante source de perturbation; à notre suivi serré régulier de l'évolution des politiques tarifaires et aux mesures proactives que nous prenons pour nous assurer que les effets directs sur nos activités demeurent limités; à nos perspectives pour le reste de 2025, notamment i) nos attentes constantes selon lesquelles nous observerons une solide demande des clients dans les secteurs de l'exploitation minière et de l'énergie et notre conviction que nos attentes à l'égard de cette demande sont soutenues par un carnet de commandes d'équipement solide, et ii) notre sentiment que le contexte général des marchés finaux demeure difficile, en raison de la détérioration des données macroéconomiques et de l'incertitude persistante liée à la dynamique tarifaire entre le Canada et les États-Unis; à la succession prévue de notre chef de la direction et au processus de transition, y compris nos plans visant un transfert harmonieux des responsabilités, nos attentes selon lesquelles nos recherches pour un successeur seront terminées au cours du premier trimestre de 2026, et à notre intention de demeurer orientés vers nos six priorités stratégiques et nos principaux champs d'intervention : l'optimisation des stocks, la gestion des coûts et l'amélioration des marges et à notre conviction que le maintien de l'accent sur ces priorités et ces champs d'intervention, appuyé par une répartition prudente du capital et un bilan éloquent, permettra de générer de la valeur durable à long terme; à notre conviction que nous demeurons bien positionnés pour tirer parti de notre exposition à des marchés diversifiés, de notre stratégie de croissance rigoureuse et de nos efforts déployés en matière d'excellence opérationnelle; aux quatre grandes pelles minières dont la livraison est prévue au cours des six prochains trimestres; et à notre objectif de gérer notre fonds de roulement et nos programmes de dépenses en immobilisations dans le cours normal des activités tout en maintenant notre ratio de levier financier dans une fourchette cible de 1,5 à 2,0 fois.

Ces énoncés reposent sur un certain nombre d'hypothèses qui pourraient se révéler inexactes, entre autres, nos hypothèses à l'égard de l'absence de changements défavorables importants dans la conjoncture économique et commerciale en général; notre capacité de gérer notre entreprise malgré l'incertitude continue liée à la dynamique commerciale entre le Canada et les États-Unis, notamment l'imposition de droits de douane nouveaux ou changeants; les variations défavorables limitées de l'offre et de la demande pour le pétrole, le gaz naturel et les autres marchandises ainsi que du cours du pétrole, du gaz naturel et des autres marchandises et leur volatilité; la stabilité des conditions des marchés financiers, y compris les taux d'intérêt; la capacité d'Hitachi Construction Machinery Americas Inc. (« Hitachi ») et de Wajax de concevoir et d'exécuter des stratégies de ventes, de marketing et autres liées à leur relation de distribution directe renforcée, laquelle a pris effet le 1er mars 2022; notre capacité continue à mettre en œuvre nos priorités stratégiques, y compris l'établissement de priorités en matière de croissance interne, la capacité de conclure et d'intégrer les acquisitions liées aux pièces industrielles et aux SRT, et la mise en place réussie de nouvelles plateformes de technologie de l'information de même que des nouveaux systèmes et logiciels, comme notre PGI; le bassin de candidats hautement qualifiés et expérimentés pour le poste de chef de la direction; la performance financière future de la Société; les variations limitées des coûts de cette dernière; le niveau de concurrence sur ses marchés; l'aptitude constante de celle-ci à attirer et à fidéliser le personnel compétent, sa capacité régulière d'acquérir des produits et des stocks de qualité et d'entretenir des relations étroites avec ses fournisseurs, les membres de son personnel et ses clients. La liste d'hypothèses qui précède n'est pas exhaustive. Des facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents, notamment, la détérioration continue ou prolongée de la conjoncture économique et commerciale en général; l'incertitude continue ou prolongée liée à la dynamique tarifaire entre le Canada et les États-Unis; les nouveaux droits de douane et les mesures de représailles imposés au titre du commerce transfrontalier, notamment entre le Canada et les États-Unis; les variations défavorables de l'offre et de la demande pour le pétrole, le gaz naturel et les autres marchandises ainsi que de leur cours; la poursuite ou le prolongement de la chute du cours du pétrole ou du gaz naturel; l'incapacité d'Hitachi et de Wajax d'élaborer et d'exécuter des stratégies de vente, de marketing et autres liées à la relation de distribution directe renforcée, qui a pris effet le 1er mars 2022; le bassin limité de candidats hautement qualifiés et expérimentés pour le poste de chef de la direction, ou les difficultés à attirer de tels dirigeants selon des modalités raisonnables sur le plan commercial; la baisse du niveau de confiance et des dépenses des clients; les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et les pénuries; la fluctuation des conditions des marchés financiers, y compris les taux d'intérêt; le niveau de la demande pour les produits et services offerts par la Société et leurs prix; la réduction de l'acceptation des produits de la Société sur les marchés; la résiliation de contrats de distribution ou de contrats avec les fabricants d'équipement d'origine; les difficultés imprévues d'ordre opérationnel (comme la défaillance d'une usine, d'un équipement ou du mode de fonctionnement conformément aux spécifications ou aux attentes, la flambée des coûts, notre incapacité à réduire les coûts à la suite du ralentissement des activités du marché, le manque de produits ou de stocks de qualité, l'interruption de l'approvisionnement, les moyens de pression et les incidents imprévus touchant la santé, la sécurité et l'environnement); l'incapacité de la Société à attirer et à conserver le personnel compétent et l'incapacité de la Société à entretenir des relations étroites avec ses fournisseurs, son personnel et ses clients. La liste de facteurs qui précède n'est pas exhaustive.

Le lecteur peut obtenir de plus amples renseignements sur les risques et incertitudes associés à ces énoncés prospectifs et aux activités de la Société à la rubrique « Gestion des risques et incertitudes » dans notre rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2024 (le « rapport de gestion de 2024 ») qui est déposé sous le profil de la Société dans SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca. Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse sont présentés entièrement sous réserve de la présente mise en garde. La Société ne s'engage aucunement à publier une mise à jour de ces énoncés prospectifs, que ce soit pour tenir compte de nouveaux renseignements ou d'événements postérieurs ou pour d'autres motifs, à moins que ce ne soit exigé en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables.

Le lecteur doit savoir que les risques décrits dans le rapport de gestion de 2024 ne sont pas les seuls risques qui peuvent avoir une incidence sur la Société. D'autres risques et incertitudes dont la Société n'a pas connaissance pour le moment, ou qu'elle juge négligeables à l'heure actuelle, pourraient également avoir une incidence défavorable significative sur ses activités, sa situation financière ou ses résultats d'exploitation.

Pour obtenir de l'information supplémentaire, y compris le rapport annuel de 2024 de Wajax, veuillez consulter le profil de la Société dans le site Web de SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.ca.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les personnes suivantes : Iggy Domagalski, président et chef de la direction, Courriel : [email protected]; Tania Casadinho, chef des finances, Courriel : [email protected], Téléphone : 905-212-3300