TORONTO, le 6 mai 2024 /CNW/ - Corporation Wajax (« Wajax » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui que les candidats désignés dans sa circulaire d'information de la direction datée du 5 mars 2024 ont été élus comme administrateurs de Wajax. Les résultats détaillés du vote pour l'élection des administrateurs, tenu lors de l'assemblée annuelle des actionnaires de la Société ayant eu lieu le 2 mai 2024 à Toronto, en Ontario, sont présentés ci-dessous.

Lors du vote par scrutin, chacun des neuf (9) candidats suivants proposés par la direction a été élu comme administrateur de Wajax :

Candidat Voix pour % de voix pour Voix contre % de voix contre Leslie Abi-Karam 10 620 325 98,85 % 123 517 1,15 % Thomas M. Alford 10 589 706 98,57 % 154 136 1,43 % Edward M. Barrett 10 267 821 95,57 % 476 021 4,43 % A. Jane Craighead 10 719 905 99,78 % 23 937 0,22 % Ignacy P. Domagalski 10 646 577 99,09 % 97 265 0,91 % David G. Smith 10 670 227 99,31 % 73 615 0,69 % Elizabeth A. Summers 10 612 791 98,78 % 131 051 1,22 % Alexander S. Taylor 9 958 646 92,69 % 785 196 7,31 % Susan Uthayakumar 10 596 862 98,63 % 146 980 1,37 %

Sylvia D. Chrominska, administratrice de la Société depuis 2015, et Douglas A. Carty, administrateur de la Société depuis 2011, ont pris leur retraite du conseil à la fin de l'assemblée. « Au nom de nos actionnaires, de la direction et de nos collègues administrateurs, je tiens à remercier sincèrement Sylvia et Doug pour leurs contributions précieuses à Wajax », a déclaré Iggy Domagalski, président et chef de la direction de la Société. « Nous leur souhaitons le meilleur dans leur retraite du conseil de Wajax. »

Corporation Wajax

Fondée en 1858, Wajax (TSX: WJX) est l'un des fournisseurs de produits et services industriels les plus anciens et les plus diversifiés du Canada. La Société exploite un système de distribution intégré dont les activités incluent des services de vente et de pièces ainsi que du soutien technique à une grande variété de clients de secteurs d'activité qui reflètent la diversité de l'économie canadienne, notamment la construction, l'exploitation forestière, l'exploitation minière, les secteurs industriel et commercial, les sables bitumineux, le transport, la transformation des métaux, le secteur public et les services publics ainsi que le pétrole et le gaz naturel.

