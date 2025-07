L'amélioration continue de la valeur de la marque Shanghai Electric est attribuable à une structure de développement résiliente à long terme qui met fortement l'accent sur la gestion des facteurs ESG.

SHANGHAI,, le 1er juill. 2025 /CNW/ - Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE: 601727) figure dans les 50 premières sur la liste des 500 marques chinoises ayant le plus de valeur du World Brand Lab pour la dixième année consécutive, avec une valeur de marque record de 228,565 milliards de yuans (31,8 milliards de dollars). Le classement se fonde sur le rendement financier, la force de la marque et la compétitivité sur le marché. La croissance de l'entreprise souligne son rôle dans la fabrication haut de gamme, l'énergie verte et le développement à faibles émissions de carbone à l'échelle mondiale.

Stimuler la transition énergétique mondiale grâce à l'innovation : Une approche double qui s'appuie sur la technologie matérielle et les solutions de système

À l'intersection de la révolution énergétique et de la fabrication intelligente, le modèle de « technologie matérielle et solution de système » de Shanghai Electric a stimulé des innovations clés pour être en tête du développement durable de l'industrie. Le méthanol vert redéfinit la chaîne d'approvisionnement en carburant carboneutre, l'énergie éolienne flottante en mer tire parti de l'énergie renouvelable en haute mer, les turbines à gaz lourdes surmontent les goulots d'étranglement en matière d'efficacité, et les robots intelligents renforcent le « centre névralgique » de la fabrication intelligente. Shanghai Electric redéfinit la logique énergétique et industrielle à l'échelle mondiale, donnant ainsi un élan au développement de haute qualité.

De plus, Shanghai Electric a participé activement et partagé des innovations lors d'événements internationaux majeurs comme la Hannover Messe, l'Intersolar Europe, le World Energy Congress et le Salon international de l'industrie en Chine. Grâce au partage de technologies novatrices et à la collaboration mondiale, Shanghai Electric s'engage à faire progresser les objectifs de réduction des émissions de carbone et à contribuer au développement durable dans le monde.

Assumer une responsabilité mondiale : Shanghai Electric tire parti de la technologie et des mesures pour le développement durable

Tout en stimulant la transition énergétique mondiale, Shanghai Electric s'est également consacrée à stimuler le développement agricole grâce à la revitalisation rurale et à un fort sentiment de responsabilité sociale. L'entreprise a intégré l'assistance aux consommateurs avec les ressources industrielles afin de diversifier les canaux de vente des produits agricoles, insufflant ainsi de la vitalité à la croissance économique rurale. De plus, Shanghai Electric a apporté des technologies de pointe dans les régions rurales grâce à la collaboration entre les universités et les entreprises, favorisant les mises à niveau industrielles et jetant des bases solides pour le développement durable dans les régions rurales.

En 2024, Shanghai Electric a montré comment la technologie renforce la coopération internationale et a contribué à faire progresser la transformation énergétique mondiale avec deux projets historiques, à savoir le premier poste électrique numérique de l'Ouzbékistan à Zafarabad, qui améliore la stabilité de l'énergie dans l'est et stimule la coopération entre la Chine et l'Ouzbékistan, et le parc éolien Senj de 156 MW en Croatie, le plus grand des Balkans, qui produit 530 millions de kWh par an et réduit les émissions de carbone de 400 000 tonnes. Ces deux projets mettent en lumière les exportations de technologies vertes de la Chine et son impact économique régional.

De plus, l'équipe du projet Thar de Shanghai Electric au Pakistan a visité des villages voisins pendant l'Aïd al-Adha et l'Aïd al-Fitr au cours des dernières années, offrant des cadeaux à plus de 200 enfants et de fournitures essentielles à 1 500 familles. Conformément à son engagement en faveur des facteurs ESG, le projet a investi 2 millions de dollars pour soutenir les conditions de vie et promouvoir l'emploi local. L'équipe a également rouvert le stade Marvi rénové, construit en 2008, avec un investissement de 200 000 dollars. Le stade amélioré enrichit les loisirs communautaires et célèbre la culture du cricket au Pakistan.

Shanghai Electric, un leader mondial des équipements énergétiques et de la fabrication intelligente, intègre la stratégie ESG au cœur de son développement. Grâce à l'innovation, à la responsabilité sociale et à la collaboration mondiale, la société encourage un écosystème durable et mutuellement bénéfique. L'entreprise prévoit de renforcer davantage la résilience de la marque et de soutenir la création d'une société plus durable au cours des prochaines années.

Pour en savoir plus sur le développement continu de Shanghai Electric, veuillez consulter le site

https://www.shanghai-electric.com/listed_en/upload/resources/file/2025/05/19//111560.pdf.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2721792/video.mp4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2346204/Shanghai_Electric_logo.jpg

SOURCE Shanghai Electric

PERSONNE-RESSOURCE : Jin Shen, +86(21)33261246, Courriel : [email protected]