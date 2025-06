Shanghai Electric a obtenu une certification ISO qui a favorisé une réduction de ses émissions de dioxyde de carbone de 202 647 002 tonnes en 2024.

L'entreprise a lancé une plateforme exclusive de comptabilisation des émissions de carbone pour permettre aux partenaires de la chaîne d'approvisionnement de l'industrie de gérer efficacement et avec précision les émissions de carbone.

SHANGHAI, 10 juin 2025 /CNW/ - Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE:601727) a présenté de nombreuses innovations technologiques vertes et à faibles émissions de carbone lors de l'Exposition internationale sur la carboneutralité de Shanghai dans les technologies, les produits et les réalisations (« Exposition sur la carboneutralité ») du 5 au 7 juin 2025. L'entreprise a lancé une plateforme exclusive de comptabilisation des émissions de carbone qui fournit des outils efficaces de gestion des émissions de carbone aux partenaires de la chaîne d'approvisionnement de l'industrie. Lors de l'exposition, Shanghai Electric a révélé qu'elle avait permis à l'entreprise de réduire ses émissions de carbone de 202 647 002 tonnes de dioxyde de carbone en 2024, grâce à la certification Ti Testing & Certification Group basée sur les normes de certification ISO 14064-3:2019.

Shanghai Electric présente des technologies vertes et intelligentes de pointe lors de l’Exposition sur la carboneutralité 2025, accélérant la transition vers un monde carboneutre; https://we.tl/t-asbgwjDz1h

La plateforme de comptabilisation, développée par Shanghai Electric, permet aux fournisseurs de calculer avec précision les émissions de carbone et de résoudre les problèmes courants liés au manque de clarté des données sur les émissions et aux coûts élevés associés à la comptabilisation entre les entreprises, en fournissant une boîte à outils de gestion du carbone « à seuil nul ».

Sous le thème Green & Smart : Shaping the Future, Shanghai Electric a présenté ses nouvelles technologies et solutions pour la carboneutralité dans un espace d'exposition de 720 m2 lors de l'Exposition sur la carboneutralité 2025. L'exposition portait sur l'ensemble de la chaîne de valeur industrielle, de la transformation énergétique aux systèmes d'entraînement industriel, soulignant le leadership de l'entreprise en matière d'innovation durable. Au cœur de l'exposition se trouvait le carrefour de la carboneutralité (« Zero-Carbon Hub ») de l'entreprise, une pièce maîtresse immersive qui illustrait comment les technologies vertes et intelligentes accélèrent la transformation et la modernisation des industries traditionnelles.

Les visiteurs ont pu découvrir des vues panoramiques de l'écosystème à faibles émissions de carbone de Shanghai Electric grâce à des installations interactives en forme d'arbre et à des simulations de jumeaux numériques de pointe. Ces outils ont donné un aperçu dynamique des progrès de l'entreprise en matière de réduction massive des émissions de carbone du côté de la production d'électricité, des solutions de rechange écoénergétiques du côté de la consommation et du développement d'usines vertes carboneutres. L'exposition a également mis l'accent sur le rôle des technologies intelligentes dans le soutien des parcs industriels durables et l'amélioration de la transparence et du contrôle des données sur le carbone dans l'ensemble de la chaîne de valeur.

Shanghai Electric a présenté un portefeuille complet de solutions de transformation de l'énergie verte et à faibles émissions de carbone visant à accélérer le virage mondial vers le développement industriel durable. L'entreprise a présenté des technologies conçues pour diriger l'avenir de la transition énergétique, y compris des turbines à gaz flexibles à haut rendement, la production d'énergie photovoltaïque et photothermique, des solutions de stockage d'énergie de pointe, des applications d'énergie associée à l'hydrogène, des systèmes éoliens en mer, et des réseaux intelligents de transmission et de distribution d'énergie. Ces solutions reflètent l'engagement de Shanghai Electric à décarboniser à la fois les secteurs de l'offre et de la demande d'énergie.

L'entreprise a également mis de l'avant des innovations qui soutiennent la révolution verte dans l'équipement industriel. Parmi les technologies présentées, mentionnons des systèmes de production de méthanol vert, de l'équipement d'entraînement industriel, des systèmes intégrés de protection de l'environnement et des chaînes de production intelligentes. Conçues pour promouvoir l'efficacité énergétique et la réduction des émissions dans l'ensemble de la chaîne industrielle, ces technologies soulignent le rôle de l'entreprise en tant que force motrice pour favoriser une croissance carboneutre grâce à l'innovation, à l'intégration et à la conception intelligente.

Au cours de l'exposition, Shanghai Electric a également lancé une initiative de la chaîne d'approvisionnement verte et à faibles émissions de carbone en collaboration avec 11 fournisseurs principaux et six entreprises de premier plan de la chaîne d'approvisionnement, offrant une solution systématique pour éliminer le goulot d'étranglement des émissions de carbone dans la chaîne d'approvisionnement industrielle.

