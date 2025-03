TORONTO, le 1er mars 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Nathaniel Erskine-Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, a annoncé un investissement fédéral de 20 millions de dollars pour le centre somalien pour la culture et les loisirs de Toronto dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs.

Ce projet consiste à construire un bâtiment carboneutre qui répondra aux besoins de la communauté somalienne de Toronto et où l'on fournira des services sociaux, culturels et récréatifs aux résidents des environs. Une fois le projet terminé, le centre aura une superficie de plus de 100 000 pieds carrés et comprendra des locaux pour le conditionnement physique, le sport, l'art, la danse, la musique et des services sociaux, notamment des services de soutien pour les nouveaux arrivants.

Le gouvernement fédéral reconnaît l'importance des espaces communautaires et demeure déterminé à renforcer et à revitaliser les communautés canadiennes en veillant à ce que nous restions liés par des intérêts communs et des espaces partagés.

« Grâce à cet investissement, le centre somalien sera un lieu où l'on mettra à la fois l'accent sur la culture, les liens et le soutien, assurant ainsi une place durable à l'art, aux loisirs et à la communauté, et ce, dans une installation carboneutre. »

L'honorable Nathaniel Erskine-Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« La communauté canado-somalienne est jeune et dynamique. Nous sommes fiers de notre patrimoine, mais nous manquions d'espaces et d'infrastructures pour le mettre en valeur. Le centre somalien pour la culture et les loisirs célébrera la diversité de notre grande ville, tout en offrant d'importants services et des espaces de rassemblement à tous les résidents. »

L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Développement international et député de York-Sud--Weston

« Le centre somalien pour la culture et les loisirs se réjouit de l'engagement historique du gouvernement fédéral d'investir dans des infrastructures sociales pour les communautés noires, ainsi que pour tous les résidents d'Etobicoke et les membres de la communauté somalo-canadienne de la région du Grand Toronto. Au cours des 40 dernières années, les Canadiens d'origine somalienne ont travaillé aux côtés de dirigeants locaux et de décideurs politiques pour promouvoir la création d'un centre communautaire qui réponde aux divers besoins des communautés noires et musulmanes de Toronto. L'annonce d'aujourd'hui constitue une étape cruciale, un rite de passage typiquement canadien, qui nous permettra d'honorer notre patrimoine commun et de véritablement commencer à le préserver pour les générations futures.

Grâce à cette aide financière, notre vieux rêve de créer un espace pour tous les Canadiens, un lieu qui favorise l'inclusion, où l'on fournit des services essentiels et où l'on soutient l'épanouissement des membres de la communauté, est sur le point de se concrétiser. Un projet de cette envergure et de cette importance ne peut être réalisé que dans un pays qui valorise la diversité culturelle autant que le Canada. Nous avons hâte de constater les répercussions positives et durables que le centre somalien aura sur Etobicoke et les environs. »

Zakaria Abdulle, président du conseil d'administration et directeur du centre somalien pour la culture et les loisirs

Le montant du financement annoncé aujourd'hui constitue une allocation théorique et pourrait être modifié lors de la négociation et de la signature de l'entente de contribution pour le projet.

Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) a été créé à l'appui du Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'efficacité énergétique et l'augmentation de la résilience face aux changements climatiques.

: Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'efficacité énergétique et l'augmentation de la résilience face aux changements climatiques. Le programme a été lancé en 2021 avec un investissement initial de 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de rénovation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

Dans le budget de 2024, on a annoncé un financement additionnel de 500 millions de dollars afin de soutenir un plus grand nombre de projets dans le cadre du programme BCVI jusqu'en 2029.

Au moins 10 pour cent des fonds sont alloués à des projets destinés aux communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada à : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada - programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs.

à : Logement, Infrastructures et Collectivités - programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs. Le financement du projet est conditionnel à la négociation et à la signature d'une entente de contribution par le gouvernement du Canada et le bénéficiaire.

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Sofia Ouslis, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Zakaria Abdulle, Président du conseil d'administration et directeur, Centre somalien pour la culture et les loisirs, [email protected]