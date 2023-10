MONTRÉAL, le 3 oct. 2023 /CNW/ - BCE Inc. (TSX, NYSE : BCE) a annoncé aujourd'hui que Sean Cohan assumera le leadership de Bell Média et se joindra à l'équipe de la haute direction de BCE, et ce, à compter du 1er novembre, après le départ à la retraite de Wade Oosterman.

« Au nom de toute l'équipe, je tiens à remercier Wade pour son leadership qui a contribué à faire de Bell un concurrent redoutable sur le marché des communications et des médias au pays. Au fil des années, Wade a fait un travail remarquable pour concrétiser les impératifs stratégiques de Bell. Il a aussi joué un rôle déterminant dans la transformation de Bell Média en mettant l'accent sur le leadership en matière de contenu et l'innovation numérique. Wade continuera d'assumer ses fonctions de vice-président principal de BCE Inc. et de Bell Canada jusqu'au début de janvier 2024 et offrira son soutien au nouveau président de Bell Média pour assurer une transition en douceur. »

- Mirko Bibic, président et chef de la direction de BCE Inc. et de Bell Canada

Sean Cohan

Sean se joint à l'équipe Bell Média après plusieurs dizaines d'années passées dans des entreprises médiatiques et d'affaires. Il a entre autres été 15 ans chez A+E Networks, notamment à titre de président, médias internationaux et numériques. Sean et ses équipes chez A+E sont reconnus pour la création de contenu mondial, leur contribution à la transformation numérique et d'affaires et la croissance remarquable de l'entreprise. Plus récemment, Sean a occupé le poste de chef du développement commercial et président chez Nielsen, une importante entreprise multinationale de mesure et d'analyse des données. À ce titre, il a dirigé la stratégie de développement des affaires, les partenariats ainsi que les équipes et les activités internationales. Avec ses équipes, Sean a été le moteur d'innovations et de changements importants tout en favorisant la croissance de cette entreprise centenaire.

« J'ai hâte de travailler avec Sean alors qu'il dirigera l'équipe Bell Média pour offrir le contenu le plus captivant sur toutes nos plateformes. Avec son équipe de direction, Sean sera responsable des actifs de premier plan de Bell Média dans les secteurs du divertissement, des nouvelles et de l'information. Parmi ces plateformes à la pointe de l'industrie, mentionnons Noovo; CTV, le réseau le plus regardé au pays depuis 22 ans; CTV News, la chaîne de nouvelles la plus populaire au Canada; RDS et TSN, les premières chaînes de télévision sportives en français et en anglais au pays; et Crave, la principale plateforme de diffusion en continu canadienne. »

- Mirko Bibic, président et chef de la direction de BCE Inc. et de Bell Canada

Sean est un leader axé sur l'atteinte des objectifs qui dirige dans un style centré sur les personnes. Il soutient aussi les causes liées à la diversité, l'équité et l'inclusion. Aimant autant travailler avec les créateurs de contenu qu'avec les leaders du secteur des technologies et d'entreprise, il a réussi à conclure des ententes créatives, qu'il s'agisse de licences commerciales ou de fusions et acquisitions. Sean siège aussi dans plusieurs conseils d'administration, dont celui du Festival international des médias de Banff depuis janvier 2016. En 2022, il a été nommé par le magazine Savoy parmi les directeurs d'entreprise noirs les plus influents et parmi les hauts dirigeants noirs les plus influents en Amérique.

Sean sera aussi un membre de l'équipe de haute direction de BCE.

