MARKHAM, ON, le 1er oct. 2025 /CNW/ - Astellas Pharma Canada, Inc. est fière d'annoncer aujourd'hui que VYLOYMD (zolbétuximab) est maintenant couvert par le Programme de médicaments de l'Ontario dans le cadre du Programme de financement des nouveaux médicaments et au Québec par l'entremise de la Liste des médicaments fournis en établissement de la Régie de l'Assurance Maladie du Québec (RAMQ) comme traitement de première intention pour les patients adultes atteints d'adénocarcinome gastrique ou de la jonction gastro-œsophagienne (JGO), localement avancé, non résécable ou métastatique, récepteur 2 du facteur de croissance épidermique humain (HER2) négatif, dont les tumeurs sont claudine (CLDN) 18.2 positives selon un test validé.

Santé Canada a accordé à Astellas une autorisation de mise en marché de VYLOY en décembre 2024. La décision rapide de rembourser VYLOY au Québec et en Ontario est une étape importante pour permettre aux patients d'accéder à cet important traitement.

Dre Sara Soldera, oncologue médicale, Centre du cancer des Cèdres, Centre universitaire de santé McGill

« Les cancers gastrique et de la jonction gastro-œsophagienne métastatiques sont malheureusement encore aujourd'hui associés à une mortalité élevée. Historiquement, les patients disposaient de peu d'options thérapeutiques. L'accès au zolbétuximab, une thérapie ciblée novatrice efficace chez les patients atteints d'un cancer CLDN18.2+, représente un espoir, car des études cliniques ont démontré que ce traitement prolongeait significativement la survie sans progression ainsi que la survie globale. »

Sandra Heller, directrice générale, Astellas Pharma Canada

« Astellas est fière d'offrir aux Canadiens un autre médicament novateur pour des soins oncologiques personnalisés et nous applaudissons ces décisions à l'échelle provinciale d'autoriser le remboursement public de VYLOY. Cette dernière étape souligne notre volonté d'aider les patients à accéder aux traitements dont ils ont besoin pour obtenir de meilleurs résultats en matière de santé. Chez Astellas, nous restons déterminés à appuyer la transformation des options de traitement des cancers avancés, en fournissant des outils innovants aux médecins et en donnant plus d'espoir aux patients. »

Teresa Tiano, présidente et cofondatrice, My Gut Feeling

« My Gut Feeling est profondément engagé à soutenir les patients canadiens atteints d'un cancer de l'estomac et préconise fortement l'investissement dans la recherche, le développement et la défense des intérêts pour offrir de l'espoir aux patients. Les innovations en médecine personnalisée, comme le zolbétuximab, ouvrent une nouvelle ère pour le traitement et la prise en charge des cancers comme celui de l'estomac. Plus les patients seront en mesure d'accéder à ces traitements à la suite de leur inscription sur les listes de médicaments provinciales comme celles-ci, mieux notre communauté sera servie. »

Critères de remboursement

Certains critères de remboursement doivent être remplis pour que VYLOY soit couvert par les régimes publics. Vous trouverez tous les renseignements nécessaires en consultant les formulaires provinciaux respectifs.

À propos de VYLOY (zolbétuximab)

Le zolbétuximab est un anticorps aux effets cytolytiques dirigé contre la claudine 18.2, dont l'utilisation en association avec une chimiothérapie à base de fluoropyrimidine et de platine a été évaluée pour le traitement de première intention des adultes atteints d'un adénocarcinome gastrique ou de la jonction gastro-œsophagienne (JGO), localement avancé, non résécable ou métastatique, récepteur 2 du facteur de croissance épidermique humain (HER2) négatif, dont les tumeurs sont claudine (CLDN) 18.2 positives. Dans les essais cliniques de phase III SPOTLIGHT et GLOW, approximativement 38 % des patients sélectionnés étaient porteurs d'une tumeur CLDN18.2+, soit par définition formée à ≥ 75 % de cellules tumorales présentant une coloration immunohistochimique membranaire de CLDN18 modérée ou intense, révélée et confirmée par un test diagnostique compagnon in vitro ou un dispositif médical1,2.

Le zolbétuximab est un anticorps monoclonal expérimental - le tout premier agent d'une nouvelle classe thérapeutique - qui cible la CLDN18.2, une protéine transmembranaire exprimée par les cellules tumorales, et qui se lie à celle-ci. Dans les études précliniques, le zolbétuximab a réduit le nombre de cellules CLDN18.2+ en provoquant une cytotoxicité à médiation cellulaire dépendante des anticorps et une cytotoxicité dépendante du complément menant à l'inhibition de la croissance tumorale3.

À propos du programme de soutien de VYLOY

Astellas s'engage à soutenir les patients à qui VYLOY a été prescrit par l'intermédiaire du programme de soutien pour VYLOY qui offre une assistance en matière de remboursement, une aide financière, un accès à des cliniques de perfusion privées, des programmes d'éducation pour patients et proches aidants ainsi que la délivrance du médicament par des pharmacies spécialisées. Les patients doivent consulter leur médecin traitant pour savoir si VYLOY peut leur convenir.

À propos d'Astellas Canada

Astellas Pharma Canada, Inc. est une filiale canadienne d'Astellas Pharma Inc., une société des sciences de la vie d'envergure mondiale établie à Tokyo qui exerce ses activités dans plus de 70 pays. Astellas s'engage à transformer les innovations scientifiques en VALEUR pour les patients. Elle propose des traitements révolutionnaires dans des domaines comme l'oncologie, l'urologie, l'immunologie et la santé des femmes. Grâce à ses programmes de recherche et de développement, elle met au point de nouvelles solutions de soins de santé ciblant des maladies pour lesquelles de nombreux besoins restent à combler. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.astellas.com .

