DUBAÏ, Émirats arabes unis, 15 octobre 2025 /CNW/ - VT Markets, une plateforme mondiale de négociation en ligne de premier plan, annonce fièrement un partenariat historique avec la Fédération portugaise de football pour devenir le partenaire commercial officiel exclusif au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MOAN). Le partenariat marque une étape importante dans l'expansion régionale de l'entreprise et fait suite à l'acquisition récente d'une licence de catégorie 5 par la Securities and Commodities Authority (SCA) des Émirats arabes unis.

VT Markets s’associe à la Fédération de football portugaise pour promouvoir « Investir dans la grandeur »

Au-delà d'un slogan, « Invest in Greatness » est le principe fondamental qui définit le partenariat. Le football portugais est depuis longtemps synonyme d'excellence, de passion et de résilience - des qualités incarnées par des générations de légendes comme Eusébio, Luís Figo et Rui Costa, ainsi que les vedettes d'aujourd'hui Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha, João Félix et Rúben Dias. De même, VT Markets s'est bâti une réputation de plateforme de négociation de confiance et très performante. Tout comme le Portugal a produit des générations de footballeurs de calibre mondial, VT Markets continue d'établir une norme de calibre mondial sur les marchés financiers, ce qui fait de ce partenariat un alignement naturel.

Le prestige mondial de la Fédération portugaise de football et son solide soutien dans la région MOAN offrent à VT Markets une plateforme puissante pour établir des liens avec de nouveaux auditoires. Qu'il s'agisse de campagnes de négociation thématiques ou d'activations interactives de fans, la collaboration ouvrira de nouvelles façons pour les communautés de découvrir le football tout en explorant les opportunités sur les marchés financiers.

« Nous sommes ravis de nous associer à la Fédération portugaise de football pour offrir une expérience de négociation novatrice et passionnante dans la région MOAN, a déclaré Dandelyn Koh, chef du marketing mondial chez VT Markets. Ce partenariat reflète notre engagement à offrir des possibilités uniques qui unissent le monde des finances et du sport. C'est une étape importante pour prendre de l'expansion dans la région tout en offrant une valeur exceptionnelle à nos clients et à nos fans. »

João Medeiros Cardoso, directeur commercial de la FPF, a déclaré que la Fédération portugaise de football « renforce sa présence internationale grâce à des partenariats stratégiques qui reflètent le pouvoir et le prestige de notre équipe nationale. Ce partenariat avec VT Markets dans la région MOAN est une étape importante de ce parcours, qui nous permet de rapprocher encore plus les millions de fans de football portugais de la région. Nous sommes convaincus que ce partenariat créera des expériences uniques pour les fans et renforcera les liens entre le football et de nouveaux auditoires. »

En unissant les mondes dynamiques de la négociation et du football, VT Markets continue de renforcer son leadership tout en créant des opportunités inégalées pour les négociateurs et les fans de la région MOAN.

Veuillez consulter : https://www.vtmarkets.com/sponsorship/portugal-football-federation

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2795911/VT_Markets_Joins_Forces_Portuguese_Football_Federation_champion__Invest_Greatness.jpg

