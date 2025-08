SYDNEY, 5 août 2025 /CNW/ - VT Trading Arena , le concours mondial de négociation de 10 semaines de VT Markets , a franchi de nouvelles étapes, renforçant ainsi son statut en tant que l'un des principaux événements mondiaux de négociation de l'année alors que les négociateurs se disputent une part du remarquable prix d'un million USD.

La VT Trading Arena s’anime alors que les négociateurs qui s’affrontent pour le prix pouvant atteindre 1 million USD

La VT Trading Arena a fait l'objet d'une participation mondiale impressionnante, attirant des négociateurs de tous les niveaux d'expérience. Cette participation impressionnante reflète l'attrait international de la compétition, qui a réuni des négociateurs de diverses régions et de divers milieux.

- Le volume total de négociation dépasse les 2 milliards USD au cours des quatre premières semaines : Cette immense activité de négociation reflète clairement les enjeux importants pour les participants et l'esprit de concurrence qui définit l'événement.

- Symboles les plus négociés : Les symboles les plus négociés dans la compétition révèlent des renseignements précieux sur les stratégies des négociateurs mondiaux. Les paires de devises à volume élevé, comme EUR/USD, GBP/USD et USD/JPY, dominent le tableau de classement. Cet accent stratégique mis sur les principales paires de devises souligne l'importance de la liquidité et des fluctuations des cours dans l'élaboration de stratégies de négociation efficaces. Alors que les négociateurs adaptent leurs approches aux conditions du marché, ces paires très populaires demeurent au cœur de l'action.

- 300 000 USD décernés lors d'une Roue de la Fortune : En tant qu'événement clé de la compétition, le mécanisme de récompense de la Roue de la Fortune, a déjà décerné plus de 300 000 USD en prix en argent et en récompenses supplémentaires. Les participants ont bénéficié de multiples occasions de gagner divers prix, y compris des paiements en espèces, des bons de négociation et des billets pour des événements exclusifs, ajoutant davantage d'effervescence à la compétition.

La VT Trading Arena récompense les participants tout au long du concours, et toutes les cinq semaines, le meilleur négociateur remporte un grand prix de 10 000 USD. Le deuxième et le troisième remportent respectivement 7 000 USD et 3 000 USD, ce qui incite davantage à rester mobilisé.

Pour plus de renseignements sur les modalités de participation, les conditions d'éligibilité et la liste complète des prix, veuillez consulter le site : https://vttradingarena.com/

* Certaines modalités s'appliquent.

Promotions à venir

Pour ajouter à l'effervescence de la VT Trading Arena, VT Markets déploie une série de promotions éclair à venir :

- Vente éclair sur 10 jours (du 25 août au 3 septembre) : Remportez jusqu'à 300 $ de remises en argent lorsque vous négociez avec certains produits américains et de métaux!

- Offre à durée limitée de 5 jours (du 18 au 22 août) : Tentez votre chance de gagner un MacBook Pro de 14 pouces avec chaque dépôt de 500 $ dans les instruments de négociation admissibles.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2744050/VT_Trading_Arena_Heats_Up_Traders_Compete_Prize_Pool_USD1.jpg

SOURCE VT Markets

PERSONNE-RESSOURCE : Pour les demandes de renseignements des médias et les occasions de commandite, veuillez envoyer un courriel à [email protected].