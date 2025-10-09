SYDNEY, 9 octobre 2025 /CNW/ - VT Markets, un important courtier multiactif, a annoncé son intention d'introduire une stratégie de croissance alimentée par l'IA conçue pour améliorer les rendements de négociation, renforcer la protection des clients et transformer l'expérience utilisateur. La stratégie a été dévoilée lors de la très médiatisée Soirée de gala de la Semaine de Dubaï de VT Markets, qui a réuni des chefs de file de l'industrie, des partenaires et des négociateurs.

VT Markets dévoile ses plans pour une stratégie alimentée par l’IA visant à stimuler le prochain chapitre de sa croissance (PRNewsfoto/VT Markets)

Alors que les marchés financiers deviennent de plus en plus complexes, la prochaine intégration d'IA de VT Markets vise à relever les principaux défis pour les négociateurs du domaine du détail, y compris la prise de décisions, la gestion des risques et l'éducation. Plus qu'une mise à niveau technologique, la stratégie souligne l'engagement à long terme de l'entreprise envers ses clients et l'industrie.

Ross Maxwell, responsable de la stratégie mondiale, a déclaré : « Nous exploitons l'IA pour offrir des renseignements plus précis, une exécution plus rapide et un soutien plus intelligent -- aidant ainsi les négociateurs à composer avec la dynamique du marché en toute confiance, tout en restant fidèles à la confiance et à la transparence sur lesquelles notre marque a été bâtie. » Il a ajouté : « Nous utilisons également l'IA pour stimuler l'efficacité et la productivité internes afin de pouvoir fournir des produits et des services respectant les normes les plus élevées. »

Innovations à venir en matière de technologie et d'IA

Négociation en un clic : Des activités de négociation simplifiées comme les dépôts, les retraits et les opérations d'entrée et de sortie, optimisées par l'IA dans un souci d'accélération et de facilitation. Assistant de négociation IA : Transforme les tendances du marché, les nouvelles et les données en renseignements personnalisés pour une prise de décision éclairée. Programme de fidélisation automatisé : Fait le suivi des activités des clients et récompense automatiquement l'engagement et les recommandations pour satisfaire la clientèle. Surveillance des risques et de la conformité en temps réel : Surveille l'exposition au marché, l'effet de levier et les anomalies, offrant des alertes en temps réel et des ajustements automatisés pour assurer la sécurité des clients. Écosystème de finance numérique : Écosystème de finance numérique : Un écosystème unifié pour la gestion des actifs, offrant des fonctionnalités telles que des compléments, des retraits et des conversions en temps réel entre devises fluides, et plus encore. Alimenté par l'IA, il améliore l'efficacité et la sécurité, en intégrant les transactions quotidiennes au moyen de portefeuilles et de cartes numériques pour répondre aux besoins de paiement locaux et mondiaux. Assistance IA en tout temps : Le support 24 heures sur 24 alimenté par l'IA offre une assistance multilingue en temps réel, assurant une expérience de négociation fluide.

Alors que le paysage financier continue d'évoluer, la stratégie d'IA de VT Markets renforce sa position de chef de file de l'industrie, combinant l'innovation à son héritage d'acteur de confiance alors que la société entre dans une nouvelle ère d'expériences de négociation plus intelligentes et plus enrichissantes.

