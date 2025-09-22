SYDNEY, 22 septembre 2025 /CNW/ - VT Markets, un courtier multi-actifs de premier plan, célèbre le succès de son partenariat continu avec Newcastle United et marque le début de la nouvelle saison de football avec la sortie de son dernier film de marque.

Le film met en lumière l'évolution du partenariat entre VT Markets et Newcastle United, qui entre dans sa deuxième année, et présente les valeurs partagées qui sont des qualités essentielles pour réussir à la fois sur le terrain et dans le monde du trading.

Together, Into Tomorrow - VT Markets x Newcastle United

Intitulé « Together, Into Tomorrow » (Ensemble, vers demain), le film de marque renforce la solidité du partenariat entre VT Markets et Newcastle United, montrant comment ces valeurs fondamentales alimentent le succès à la fois dans le football et sur les marchés financiers. Cette collaboration a déjà permis d'élargir la portée des deux marques, d'accroître l'engagement et de toucher de nouveaux publics, produisant un effet durable.

Dandelyn Koh, responsable mondiale de la marque et des relations publiques chez VT Markets, a déclaré : « Alors que nous célébrons l'entrée dans sa deuxième année de notre partenariat avec Newcastle United, ce nouveau film de marque résume parfaitement les valeurs fondamentales qui animent nos deux marques : la rapidité, la précision et la stratégie. Chez VT Markets, nous nous efforçons de fournir à nos clients les ressources et connaissances nécessaires pour prendre des décisions sûres et éclairées dans le monde en évolution rapide du trading - tout comme les joueurs du NUFC le font sur le terrain. Cette étape n'est qu'un début, et nous sommes impatients de voir ce que l'avenir réserve à ce puissant partenariat. »

La narration du film établit des parallèles entre le football et le trading, illustrant le fait que la rapidité et la réflexion stratégique sont essentielles dans les deux domaines. Les connaissances et les ressources de VT Markets, tout comme l'intuition d'un joueur, permettent aux traders de garder une longueur d'avance dans un environnement de marché dynamique et en constante évolution.

Alors que le partenariat entre dans sa deuxième année, VT Markets s'engage à fournir à ses clients les outils, les connaissances et les informations nécessaires pour réussir dans le monde dynamique du trading.

Intitulé "Together, Into Tomorrow", le film de marque complet peut être consulté ici.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2776347/Together__Into_Tomorrow____VT_Markets_x_Newcastle_United.mp4

