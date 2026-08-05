Le nouveau produit permet aux clients d'échanger des contrats pour différence (CFD) sur l'or 24 heures sur 24, sept jours sur sept, avec des coûts réduits et des contrôles intégrés des risques

SYDNEY, 5 août 2026 /CNW/ -- VT Markets a annoncé aujourd'hui le produit XAUUSD247, un CFD sur l'or permettant aux clients admissibles d'échanger de l'or 24 heures sur 24, y compris les fins de semaine et certains jours fériés, en fonction de la disponibilité du produit.

Le lancement s'appuie sur la campagne Bold as Gold de VT Markets, lancée en juin 2026 pour établir une nouvelle référence dans la négociation de l'or. L'introduction de XAUUSD247 est la prochaine étape de cette campagne globale, construite autour du fait que les marchés de l'or bougent même en-dehors des heures de négociation.

VT Markets redéfinit les horaires de négociation de l’or avec le lancement de XAUUSD247

« L'or n'arrête pas de bouger juste parce que le marché est fermé », a déclaré Dandelyn Koh, responsable du marketing mondial chez VT Markets. « Nous avons vu comment les développements de la fin de semaine, des événements géopolitiques aux diffusions de données économiques, peuvent faire basculer les cours de l'or avant la réouverture des marchés le lundi. XAUUSD247 permet aux clients de maintenir leur exposition aux opportunités du marché tout en gérant mieux le risque lié aux écarts de cours lors de ces périodes. »

XAUUSD247 offre des transactions en continu, 24 h sur 24 et 7 jours sur 7, y compris durant les fins de semaine, avec une taille minimale de position de seulement 1 once (oz), contre une taille de contrat standard de 100 onces. Les spreads commencent à partir de 15 points en semaine, tandis que ceux en fin de semaine commencent à partir de 40 points, selon les conditions du marché, avec une commission de 0 $ pour tous les types de comptes. Sur le plan de l'allocation du capital, XAUUSD247 vise à aider les clients à optimiser l'utilisation de leur capital dans la gestion de positions couvertes. Avec son modèle de marge unilatérale, les clients qui détiennent simultanément des positions longues et courtes sont soumis à une exigence de marge uniquement sur la position la plus importante, ce qui réduit la marge nécessaire au maintien d'une exposition couverte.

Le produit offre également aux clients un meilleur contrôle à mesure que leur exposition augmente. L'effet de levier progressif ajuste progressivement l'effet de levier maximal disponible pour les positions ouvertes plus importantes, tandis que les limites d'exposition aident à maintenir l'activité de négociation à l'intérieur de seuils définis.

XAUUSD247 est maintenant disponible via l'application VT Markets et MT5. Les spécifications complètes, y compris la disponibilité régionale, les spreads applicables, l'effet de levier et les limites d'exposition, se trouvent ici : https://www.vtmarkets.com/precious-metals/xauusd247/

Avertissement : Les CFD sont des instruments financiers complexes qui présentent un risque élevé de perte d'argent rapide en raison de l'effet de levier. Assurez-vous de bien comprendre comment fonctionnent les CFD et si vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent.

SOURCE VT Markets

CONTACT : Brenda Wong, [email protected], 65-87792327