SYDNEY, le 30 juill. 2026 /CNW/ -- La première moitié de 2026 a été définie par la volatilité : les fluctuations des devises, l'évolution des attentes en matière de taux et l'incertitude géopolitique qui ont remodelé la façon dont les opérateurs se positionnaient sur l'ensemble des marchés. Dans ce contexte, VT Markets a enregistré un volume de négociation de 8 000 milliards de dollars pour le premier semestre de 2026, en hausse de 212% en glissement annuel.

VT Markets annonce un volume de négociation record de 8 000 milliards de dollars

Cette dynamique se reflète dans divers indicateurs clés de l'entreprise. Les utilisateurs actifs ont augmenté de 70% par rapport au deuxième semestre de 2025 et parmi les opérateurs actifs au cours de la période, 350 000 ont réalisé leur première opération avec VT Markets. Ensemble, la croissance reflète une adoption croissante de la plateforme en tant que choix incontournable pour les opérateurs de marché à l'échelle mondiale. L'élan de croissance a été soutenu par l'ajout de 39 nouvelles actions américaines à son offre et le lancement du ClubÉlite, un programme de fidélisation pour les partenaires Introducing Broker qui offre un accès élevé et un soutien à long terme aux partenariats.

Là où les opérateurs ont placé leur argent a été un reflet de la volatilité existante. L'activité de trading s'est concentrée sur l'or et l'argent, aux côtés des principales paires de devises comme EURUSD et USDJPY, et des indices NAS100 et DJ30.

L'entreprise a également établi des liens avec des opérateurs et des partenaires sur le terrain dans le cadre d'événements clés de l'industrie partout dans le monde, comme sa participation à l'événement annuel Money Expo Mexico 2026. En outre, la présence de la marque a été renforcée par la reconnaissance de l'industrie, VT Markets ayant remporté 26 prix au cours de la période, dont la Best Gold Trading Platform 2026 de Global Financial Market Review.

En prévision de la seconde moitié de 2026, VT Markets continuera de déployer de nouvelles offres de produits et innovations, y compris des fonctionnalités visant à étendre l'accès au-delà des heures de négociation traditionnelles. L'entreprise a également lancé la Gold Cup 2026, une compétition mondiale de trading qui se déroule jusqu'à sa Island Finale, ainsi que des améliorations continues de son offre de trading d'or. VT Markets continuera d'établir des liens avec les opérateurs grâce à sa présence aux événements de l'industrie, aux commandites et aux initiatives des clients dans ses principaux marchés. Avec un volume record, une croissance des dépôts et une reconnaissance sectorielle, VT Markets entame la seconde moitié de 2026 avec toutes les cartes en main pour une performance encore plus solide.

SOURCE VT Markets

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