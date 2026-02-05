SYDNEY, 5 février 2026 /CNW/ - Dans un contexte de volatilité accrue des marchés mondiaux des métaux précieux, VT Markets a prouvé la solidité de ses infrastructures de négociation, en maintenant une exécution stable et un accès ininterrompu en période de fortes tensions sur les marchés.

VT Markets favorise le commerce fiable de l'or dans un contexte de volatilité extrême des marchés

Au cours de la récente volatilité du marché, VT Markets a enregistré un volume de transactions d'or de 1,5 billion de dollars en janvier, ce qui témoigne d'un solide engagement client et d'une confiance soutenue dans son environnement commercial. En particulier, 20 % des traders d'or étaient nouveaux sur la plateforme, soulignant la capacité de VT Markets à attirer de nouveaux traders désireux de saisir les opportunités dans un contexte de fluctuations accrues du marché.

La plateforme a connu son volume le plus élevé de transactions d'or le 29 janvier 2026, un jour où les marchés mondiaux de l'or ont vu des fluctuations spectaculaires des prix et des contrats à terme sur l'or grimper au-delà de 5 500 $ l'once , puis afficher une forte volatilité intrajournalière dans un contexte de pressions géopolitiques et macroéconomiques.

Essentiellement, le bassin de liquidités profond et diversifié de VT Markets a permis à la plateforme de maintenir des prix constants et des taux d'exécution élevés, même en période de forte volatilité. Les écarts moyens sur l'or et l'argent sont demeurés concurrentiels, tandis que la stabilité d'exécution a été préservée dans des conditions de marché rapide qui ont remis en question les liquidités dans l'ensemble de l'industrie.

Ross Maxwell, Global Strategy Operation chez VT Markets partage : « Les conditions volatiles testent inévitablement les infrastructures de marché. En période de tensions extrêmes sur le marché, la stabilité d'une plateforme de trading entre en jeu. Notre système fonctionnait exactement comme prévu en maintenant les transactions d'or et d'argent ouvertes et accessibles aux clients. Cette capacité à demeurer opérationnel dans des conditions extrêmes nous distingue des autres courtiers. »

Cette performance souligne l'engagement de VT Markets à fournir aux traders, un accès fiable aux marchés quand cela compte le plus. Dans des conditions instables où la vitesse d'exécution, la profondeur de la liquidité et la résilience de la plateforme sont essentielles, VT Markets a démontré sa capacité à fonctionner sous pression, transformant l'incertitude du marché en opportunité pour sa communauté commerciale mondiale.

