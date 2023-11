VSP remporte un prix au Gala Podium Montréal

MONTRÉAL, le 6 nov. 2023 /CNW/ - L'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension (VSP) s'est illustré au Gala Podium Montréal, ayant eu lieu le 3 novembre dernier, en remportant les honneurs dans la catégorie Arrondissement ou ville liée de l'île de Montréal avec le volet sportif de sa Stratégie jeunesse en prévention de la criminalité (SJPC).

Martine Musau Muele (VSP), Frédéric Steben (VSP), Marie-Ève Deguire (VSP), Nelson Ossé (Corporation de gestion des loisirs du parc), Wildano Félix (Monarques de Montréal), Nicholas Larin (VSP), Sylvain Ouellet (VSP) et Jean-Sébastien Marcotte (SPVM). (Groupe CNW/Arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension (Ville de Montréal))

Parmi les trois finalistes, l'Arrondissement s'est démarqué par sa mesure favorisant l'accessibilité au sport à des jeunes vivant diverses vulnérabilités et étant à risque de commettre ou subir de la violence. C'est ainsi, dans le cadre de la SJPC de VSP et par le biais de programmes de financement, que l'Arrondissement soutient des partenaires communautaires engagés afin que des activités sportives accessibles pour les jeunes soient déployées.

« C'est vraiment une belle reconnaissance dont on peut être fiers et qu'on partage avec tous nos partenaires et collaborateurs. Il y a beaucoup de travail derrière ça, mais surtout beaucoup de gens impliqués et mobilisés autour de nos jeunes. C'est vraiment ça, la force de notre Stratégie jeunesse : une volonté commune et forte d'offrir aux jeunes des opportunités positives et pensées pour eux. La stratégie ratisse large et touche plusieurs facettes, mais ici, ça passe par l'accès aux sports, comme espace de jeu, de dépassement et de socialisation », a mentionné Laurence Lavigne Lalonde, mairesse de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

Parmi les initiatives sportives soutenues, le programme Midnight sports, développé par la Corporation de gestion des loisirs du parc, propose des activités de basketball gratuites pour les jeunes en soirée jusqu'à 1h du matin dans le quartier de Parc-Extension. Les Monarques offrent quant à eux, dans le quartier de Saint-Michel, des pratiques de basketball gratuites aux jeunes, elles aussi en soirée.

Le Gala Podium Montréal est un événement du Conseil du sport de Montréal qui vise à reconnaître et à célébrer les acteurs de la communauté sportive de l'île de Montréal. Cette initiative a pour but d'honorer, entre autres, les athlètes, les entraîneur(e)s, les bénévoles et les organisations issues du milieu sportif de la métropole.

