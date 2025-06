Été-O-Parc 2025 : Des espaces publics vivants grâce à des activités gratuites!

MONTRÉAL, le 10 juin 2025 /CNW/ - Cet été, l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension s'anime avec une foule d'activités gratuites offertes dans les parcs. Que ce soit pour s'initier à une nouvelle discipline, se divertir en famille ou simplement profiter des beaux jours, les citoyennes et citoyens trouveront une programmation riche et accessible à toutes et tous.

Des spectacles en plein air, des animations culturelles, des activités sportives et des moments de lecture conviviale se tiendront dans une vingtaine de parcs et places publiques de l'arrondissement. L'été sera l'occasion parfaite de redécouvrir son quartier sous un nouveau jour.

« Chaque été, notre arrondissement devient un véritable terrain de jeux et de découverte. Cette année, nous avons prévu encore plus d'activités dans chacun des districts : j'invite tout le monde à sortir, à y participer et à explorer. C'est une belle façon de tisser des liens, de rencontrer ses voisins et de profiter du beau temps », a souligné Laurence Lavigne Lalonde, mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

À titre d'exemples, une programmation spéciale est déployée pour souligner le 100e anniversaire du parc Jarry et le Théâtre La Roulotte visitera l'arrondissement à plusieurs reprises avec son spectacle Dagobert. Du théâtre, de la danse, de la musique et du cinéma en plein air sont également prévus cet été, ainsi que des ateliers artistiques, culinaires, de jonglerie et de danse. La programmation complète se trouve sur le site Web de l'arrondissement : montreal.ca/vsp.

La brochure Été-O-Parc sera disponible dans les prochains jours, dans les installations sportives et culturelles de l'arrondissement de même qu'au Bureau Accès Montréal. De plus, retrouvez de grands panneaux de la programmation dans les parcs pour savoir ce qui se passe dans les quartiers cet été.

Un été animé et coloré à la Place de la Gare-Jean-Talon!

La Place de la Gare-Jean-Talon, tout près de la station de métro Parc, se transforme à nouveau en un lieu de détente chaleureux et accueillant pour les familles du quartier. Dans une ambiance conviviale et festive, petits et grands sont invités à profiter d'un espace vivant, pensé pour se détendre, s'amuser et pique-niquer. Des activités variées, organisées en collaboration avec les organismes locaux, mettront à l'honneur la créativité, la culture et le plaisir d'être ensemble.

À ne pas manquer :

Des activités pour toute la famille : initiation au tam-tam, kermesse animée par la Joujouthèque, activités d'arts créatifs, spectacles pour enfants, heure du conte et Roulivre

Pour le grand public : danse-cardio, spectacles et cinéma sous les étoiles

Matinées au féminin : ateliers d'artisanat offerts par Afrique au féminin et ateliers d'arts créatifs par le CHAIS

Un îlot de fraîcheur estival

En complément des arbres en pot et des tables de pique-nique déjà aménagés à la Place de la Gare-Jean-Talon, l'Arrondissement accueillera dans quelques jours le Boisé éphémère : une installation temporaire composée de 40 arbres en pot, mise en place par la Ville-centre en collaboration avec la Soverdi et le Regroupement des écoquartiers.

Offrant fraîcheur et verdure tout l'été dans un secteur où l'ombre se fait rare, ces arbres seront ensuite plantés de façon permanente au cœur des quartiers, laissant une empreinte durable au projet.

D'ici la fin juin, les arbres seront illuminés de guirlandes dès la tombée du jour.

