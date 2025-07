Faits saillants de la séance du conseil d'arrondissement - Reconnaissance, sécurité, patrimoine et verdissement : un conseil à l'image d'une communauté impliquée

MONTRÉAL, le 9 juill. 2025 /CNW/ - Lors de la dernière séance du conseil d'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, les élus ont souligné l'engagement exceptionnel de deux personnes issues du milieu communautaire en les invitant à signer le livre d'or de l'arrondissement. Ils ont également octroyé un contrat pour apaiser les rues des quartiers et les abords de l'école Léonard-De Vinci et ils ont adopté une mise à jour importante de la réglementation pour mieux protéger le patrimoine bâti, simplifier les démarches des citoyennes et citoyens et encadrer les rénovations tout en respectant le caractère des bâtiments situés en secteur d'intérêt patrimonial. Les élus ont aussi autorisé l'octroi d'un montant de 525 000 $, puisés dans les surplus de l'arrondissement, pour pérenniser le programme de déminéralisation et de verdissement participatif Bye Bye Béton!.

« La vitalité culturelle et le tissu social de notre arrondissement doivent beaucoup au travail des organismes de notre territoire et des gens qui les animent et les dirigent. Ces dernières semaines, Mme Marjorie Villefranche et M. Daniel Côté, qui sont deux piliers du milieu communautaire de VSP, ont pris leur retraite. Nous avons voulu souligner, par la signature du livre d'or, leur engagement exceptionnel pour les quartiers de Saint-Michel et de Villeray et dont les impacts ont rayonné bien au-delà », a déclaré Laurence Lavigne Lalonde, mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

Hommage à deux figures de l'engagement communautaire

Madame Marjorie Villefranche et monsieur Daniel Côté ont eu l'honneur de signer le livre d'or de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, en reconnaissance de leur contribution exceptionnelle à la communauté.

Récemment retraitée de son poste de directrice de la Maison d'Haïti, madame Villefranche consacre depuis plus de 40 ans sa vie à la défense des droits des personnes immigrantes, des femmes et des personnes marginalisées. Son engagement indéfectible contre le racisme et l'exclusion fait d'elle une figure incontournable de l'inclusion sociale à Montréal.

Monsieur Côté, pour sa part, a œuvré pendant six décennies dans le milieu communautaire, notamment au Patro Villeray. Son parcours est marqué par une profonde bienveillance et un engagement constant envers les plus vulnérables. Même à la retraite, il continue de servir sa communauté avec générosité.

Apaisement dans les rues et sécurité autour de l'école Léonard-De Vinci

Dans le cadre de son engagement envers la transition écologique et la mobilité durable, l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension a octroyé un contrat de 2,1 M$ à l'entreprise Les Pavages Céka inc. pour la réalisation de travaux de réaménagement de plusieurs intersections stratégiques sur le territoire et de sécurisation aux abords de l'école Léonard-De Vinci.

Ces interventions auront lieu d'août à octobre prochains et incluent la construction de 32 saillies de trottoir, cinq dos d'âne, une intersection surélevée et un passage piéton surélevé, avec l'objectif de favoriser la cohabitation sécuritaire entre piétonnes, piétons, cyclistes et automobilistes. Quinze des saillies de trottoir seront drainantes, contribuant à la gestion durable des eaux pluviales et à la réduction des îlots de chaleur. Le projet prévoit également la plantation d'arbres et de végétaux dans les fosses des avancées de trottoir, ainsi que des travaux de marquage et de signalisation.

Modifications au Règlement sur le patrimoine

L'Arrondissement modernise sa réglementation pour mieux protéger son patrimoine bâti. Les nouvelles règles visent à simplifier les démarches des citoyennes et citoyens tout en assurant une meilleure conservation des bâtiments d'intérêt patrimonial ou situés en secteur d'intérêt patrimonial. Désormais, les mêmes normes à respecter seront ajustées en fonction du type et de l'époque de construction des bâtiments. Une nouvelle liste de bâtiments d'intérêt local a aussi été créée pour inclure des immeubles à valeur patrimoniale situés hors des secteurs protégés. De nouveaux secteurs d'intérêt patrimonial sont également identifiés afin de protéger une plus grande partie du territoire.

Ces changements permettront d'encadrer plus clairement les travaux sur les façades et les cours avant, tout en offrant une certaine flexibilité, notamment dans les choix des matériaux qui pourront être utilisés. Des fiches d'accompagnement adaptées aux différents types de bâtiments présents dans l'arrondissement ont également été développées pour guider les propriétaires dans leurs projets de rénovation. L'objectif est de préserver l'identité des quartiers tout en facilitant les interventions respectueuses du patrimoine.

Bye Bye Béton! Un financement accordé pour les trois futures éditions

Les 525 000 $ alloués au programme permettront à l'Arrondissement de poursuivre l'initiative pour les trois prochaines années, soit jusqu'en 2028. La somme de 175 000 $ sera consacrée annuellement à la réalisation de projets de déminéralisation et de verdissement citoyen.

En plus d'embellir les quartiers et d'en améliorer la biodiversité, ces nouveaux aménagements permettront d'améliorer la qualité de l'air, la captation des eaux de pluie et d'augmenter la biodiversité. La réalisation de ces projets participatifs contribuera parallèlement à favoriser la rencontre et les échanges au sein des groupes de citoyennes et citoyens impliqués dans les activités d'idéation, de dépavage et de plantation collective.

Depuis le lancement du programme en 2023, près de 460 m2 d'asphalte ont été retirés à la main et remplacés par plus d'un millier de végétaux, dont 17 arbres, sous l'action de centaines de bénévoles épaulées par le Centre d'écologie urbaine et Ville en vert.

