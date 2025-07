Un investissement majeur pour revitaliser le parc George-Vernot dans Saint-Michel

MONTRÉAL, le 11 juill. 2025 /CNW/ - Lors de la dernière séance du conseil d'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, les élus ont octroyé un contrat de 5,8 M$ aux Entreprises Rose Neige pour le réaménagement complet du secteur est du parc George-Vernot. Situé au cœur du quartier de Saint-Michel, ce parc est l'un des plus vastes de l'arrondissement et occupe une place importante dans la vie de la communauté locale. Le projet vise à répondre aux besoins actuels de la population tout en conservant la vocation sportive du site. Il permettra également de diversifier les usages du parc en y intégrant des volets de détente et de culture.

« Les nouveaux aménagements du parc George-Vernot permettront à la population de Saint-Michel d'avoir accès à des équipements sportifs et de loisirs de qualité et de bénéficier de nouveaux espaces verts. Ce projet est un autre geste important que notre administration pose pour améliorer la qualité de vie dans ce quartier. On vient en effet aussi de compléter le réaménagement de l'avenue Joseph-Guibord qui mène au parc George-Vernot. Et on poursuit les études en vue de la réalisation d'un lien piéton et vélo permettant de franchir la carrière Saint-Michel dans l'axe de la rue Jean-Rivard. Tous ces projets visent à verdir, embellir et désenclaver le quartier », a déclaré Laurence Lavigne Lalonde, mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

Un parc modernisé et inclusif

Les travaux de cette première phase s'échelonneront de l'été 2025 à l'été 2026 et prévoient notamment :

La rénovation complète d'un terrain de baseball format peewee.

L'ajout d'un terrain de soccer synthétique éclairé à sept joueurs.

La création d'une aire de pique-nique, d'un terrain de pétanque, de jeux de poches, et d'une mini scène avec abri.

L'installation de mobilier urbain, d'un bloc sanitaire, de sentiers éclairés et d'une voie cyclable.

L'aménagement d'un jardin communautaire et la plantation de 70 arbres.

L'ajout d'une microforêt d'une superficie de 1000 m 2.

De plus, la résilience écologique sera au cœur de l'aménagement du parc grâce à une gestion responsable des eaux pluviales : plutôt que de finir dans les égouts, la pluie trouvera son chemin vers des ruisseaux secs. Une approche ingénieuse qui allège les infrastructures et pose un geste fort pour l'environnement grâce à une gestion durable de l'eau.

Ce réaménagement s'inscrit dans une volonté de créer un espace public inclusif, sécuritaire et accessible à toutes et à tous. Il contribuera à améliorer la qualité de vie des résidentes et résidents, à encourager les saines habitudes de vie et à renforcer le sentiment d'appartenance à la communauté.

Le parc sera entièrement réaménagé en plusieurs phases, cette première étape marquant le début d'un projet de transformation à long terme. Une démarche participative a été menée avec la communauté à l'été 2022 afin que le site reflète les aspirations du quartier.

