VSP met à l'honneur ses bénévoles lors d'une soirée de reconnaissance

MONTRÉAL, le 20 avril 2026 /CNW/ - Le 17 avril dernier, l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension a souligné l'apport essentiel de ses bénévoles lors de sa traditionnelle soirée de reconnaissance, tenue à la salle Le Madison. Plus de 400 personnes actives dans leur communauté ont pris part à cet événement festif, ponctué d'un repas convivial et d'une soirée dansante. Durant la célébration, l'animateur a procédé au dévoilement des récipiendaires des Prix de reconnaissance des bénévoles, en présence des membres du conseil d'arrondissement.

Élus de l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension et lauréats des Prix de reconnaissance des bénévoles (Groupe CNW/Arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension (Ville de Montréal))

« Le bénévolat est une richesse précieuse pour Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension. Ce sont des femmes et des hommes qui, par leur engagement quotidien, renforcent la solidarité, le vivre‑ensemble et la qualité de vie dans nos quartiers. Cette soirée est l'occasion de leur dire merci et de reconnaître l'impact bien réel de leur implication sur notre communauté », a souligné Jean François Lalonde, maire de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

Prix de reconnaissance des bénévoles

La 14e édition des Prix de reconnaissance des bénévoles a permis de mettre en lumière des personnes dont l'engagement soutenu transforme le quotidien de leur milieu. Cette année, les organismes à but non lucratif du territoire ont soumis 32 candidatures, reflétant la vitalité du bénévolat dans nos quartiers. Cinq distinctions ont été attribuées : quatre prix « Bénévole de l'année », un par district électoral, ainsi qu'un prix « Bénévole de l'année - Relève 13-17 ans ». Les personnes lauréates ont également reçu un trophée en reconnaissance de leur contribution.

Lauréates et lauréats 2026

Bénévole de l'année - District de Parc-Extension

Mary McCutcheon, Société d'histoire de Parc-Extension

Bénévole de l'année - District de Villeray

Lucie Séguin, Cercle de Fermières Cœur-de-l'Île

Bénévole de l'année - District de François-Perrault

Anita Parmar, Villeray dans l'Est

Bénévole de l'année - District de Saint-Michel

José Alberto Reyes, GAP-Vies

Bénévole de l'année - Relève 13-17 ans

Nahama Jean Félix, Centre Lasallien

À cette occasion, des certificats honorifiques ont été remis aux finalistes des Prix de reconnaissance ainsi qu'aux huit grandes et grands bénévoles 2026, reconnus pour 25 à 40 ans d'engagement bénévole.

Pour plus de détails, visitez : montreal.ca/vsp.

Source : Ville de Montréal

Arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension

SOURCE Arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension (Ville de Montréal)

Renseignements : Audrey Villeneuve, Chargée de communication, [email protected]