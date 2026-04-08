Faits saillants de la séance du conseil d'arrondissement - Reconnaissance, modernisation et participation citoyenne au cœur des décisions

MONTRÉAL, le 8 avril 2026 /CNW/ - Lors de la dernière séance du conseil d'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, les membres du conseil ont souligné l'apport exceptionnel à la vie municipale de Mary Deros, conseillère du district de Parc-Extension pendant près de trois décennies, en l'invitant à signer le livre d'or. De plus, les élus ont octroyé un contrat pour le projet de modernisation du Patro Villeray pour mieux répondre aux besoins de la population, confirmé la piétonnisation estivale de la rue Villeray et accordé un soutien financier à l'organisme Ville en vert pour la réalisation de la troisième édition du programme Bye Bye Béton!.

De gauche à droite sur la photo : M. Josué Corvil, conseiller du district de Saint-Michel; Martine Musau Muele, conseillère du district de Villeray; Jean François Lalonde, maire de l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension; Mary Deros, ancienne conseillère de la Ville de Parc-Extension; Soraya Martinez Ferrada, mairesse de la Ville de Montréal; Elvira Carhuallanqui, conseillère du district de de Parc-Extension; et Sylvain Ouellet, conseiller du district de François-Perrault. (Groupe CNW/Arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension (Ville de Montréal))

« Après 27 ans d'engagement au service de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, nous soulignons la contribution précieuse de Mary Deros à la vie démocratique de l'arrondissement. Cette signature du livre d'or témoigne de notre reconnaissance pour un parcours dédié à la communauté », a déclaré Jean François Lalonde, maire de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

Hommage à Mary Deros, un pilier de la vie municipale à Parc-Extension

Afin de souligner son parcours exceptionnel et son attachement indéfectible aux citoyennes et citoyens, l'arrondissement de Villeray-Saint‑Michel-Parc‑Extension a tenu à honorer Mary Deros, ancienne conseillère de la Ville du district de Parc-Extension, en l'invitant à signer le livre d'or. Figure marquante de la vie municipale montréalaise, Mary Deros a consacré près de trente ans de service public au district de Parc‑Extension, qu'elle a représenté au conseil municipal de 1998 à 2025. Résidente du quartier depuis 1970, elle s'est distinguée par une politique de proximité fondée sur l'écoute, l'accessibilité et la défense des familles, des aînés et des nouveaux arrivants. Issue de l'immigration et profondément engagée dans la vie communautaire bien avant son entrée en politique, elle a su mettre sa connaissance des réalités multiculturelles au service d'un des quartiers les plus diversifiés de Montréal. Son action a contribué de façon durable à l'amélioration de la qualité de vie à Parc‑Extension, notamment par le développement d'infrastructures majeures comme la piscine Saint‑Roch et la bibliothèque de Parc‑Extension.

Le Patro Villeray fait peau neuve pour répondre aux besoins de la communauté

D'importants travaux de modernisation seront réalisés au centre communautaire de loisirs et d'entraide Patro Villeray, situé au 7355, avenue Christophe-Colomb, afin d'améliorer la qualité, la sécurité et l'accessibilité des installations mises à la disposition de la population. Le projet prévoit notamment le réaménagement complet de l'espace d'accueil avec la création d'un espace bistro et d'une salle polyvalente, ainsi que la rénovation majeure des gymnases, incluant le remplacement du plancher sportif, l'ajout de rideaux séparateurs et acoustiques, l'installation de nouveaux équipements sportifs dont de nouveaux paniers de basketball et l'amélioration des espaces de rangement. Les vestiaires des gymnases seront également entièrement repensés, avec des installations modernisées universellement incluant un vestiaire familial, de nouvelles douches individuelles et un accueil relocalisé à l'entrée du bâtiment afin d'en améliorer l'accessibilité et la visibilité.

Le contrat de construction, octroyé à DCR Construction, représente près de 4 M$. Le projet repose sur un financement partagé entre plusieurs partenaires publics et le Patro Villeray. Il est soutenu en grande partie par le Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives, mis en place par les gouvernements du Québec et du Canada (environ 2,8 M$). L'arrondissement de Villeray-Saint‑Michel-Parc‑Extension contribue également au financement à même son programme d'investissements (environ 1,1 M$), tandis que le Patro Villeray participe au projet à hauteur de 450 000 $, incluant un don de 250 000 $ de la Caisse Desjardins du Centre‑Nord de Montréal.

Les travaux de construction débuteront au début du mois d'août 2026 et s'échelonneront sur une période de 12 mois. Le Patro Villeray restera ouvert pendant toute la durée des travaux et travaille à minimiser les impacts sur les services.

La piétonnisation de la rue Villeray va de l'avant avec l'appui de la communauté

En raison des travaux de réaménagement de la rue De Castelnau, l'Arrondissement et la Société de développement commercial (SDC) du Quartier Villeray ont étudié la possibilité de piétonniser la rue Villeray cet été, entre la rue Lajeunesse et l'avenue De Gaspé. Du 2 février au 2 mars 2026, un sondage a permis de recueillir l'avis de la population environnante envers ce projet. Plus de 2 200 personnes y ont participé. Parmi les répondantes et répondants résidant dans le quartier, près de 78 % se sont dit favorables à la piétonnisation. Cet accueil positif s'ajoute à l'adhésion des commerçantes et commerçants du secteur. La rue Villeray sera donc temporairement piétonnisée à l'été 2026.

Le conseil d'arrondissement a accordé une contribution financière de 102 045 $ à la SDC du Quartier Villeray pour la réalisation de la piétonnisation. Ce projet est réalisé dans le cadre de la Planification économique conjointe du gouvernement du Québec et de la Ville de Montréal.

Ville en vert, partenaire de la troisième édition de Bye Bye Béton!

Un montant de 75 000 $ a été octroyé à l'organisme Ville en vert pour la mise en œuvre du programme participatif de déminéralisation et de verdissement, Bye Bye Béton!. Grâce à cette contribution financière, Ville en vert pourra soutenir les initiatives de verdissement menées par les élèves et le personnel des établissements scolaires George-Vanier et Marie-Favery, tous deux sélectionnés à l'issue de l'appel à projets du Programme.

SOURCE Arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension (Ville de Montréal)

Renseignements : Audrey Villeneuve, Chargée de communication, [email protected]