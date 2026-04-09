Vers une rue De Louvain Est plus conviviale, plus sécuritaire et plus verte

MONTRÉAL, le 9 avril 2026 /CNW/ - Lors de la dernière séance du conseil d'arrondissement de Villeray-Saint‑Michel-Parc‑Extension, les membres du conseil ont octroyé un contrat pour la réalisation des travaux de réaménagement de la rue De Louvain Est, entre le parc Frédéric‑Back et le boulevard Saint‑Michel. Ce projet structurant vise à transformer cet axe névralgique du quartier afin de mieux répondre aux besoins des nombreux élèves, résidentes et résidents qui le fréquentent quotidiennement.

Projection du réaménagement de la rue De Louvain Est (Crédit : Collectif Escargo) (Groupe CNW/Arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension (Ville de Montréal))

Située au cœur d'un important pôle scolaire et communautaire, ce secteur de la rue De Louvain Est accueille plus de 3000 élèves provenant d'une école primaire, de deux écoles secondaires et d'un établissement spécialisé, en plus de mener aux parcs Frédéric‑Back et Champdoré. Le réaménagement permettra de favoriser la mobilité active, de sécuriser les déplacements aux abords des écoles et d'augmenter le verdissement du secteur, tout en intégrant des placettes publiques conviviales et un mobilier urbain adapté à la vie de quartier.

« Le réaménagement de la rue Louvain illustre la direction que nous prenons comme arrondissement : créer des milieux de vie plus sécuritaires, plus verts et mieux adaptés aux réalités quotidiennes de nos citoyennes et citoyens. En intervenant à proximité de plusieurs écoles, nous affirmons clairement que nos rues doivent d'abord servir celles et ceux qui les habitent, en particulier nos jeunes et leurs familles », souligne Jean François Lalonde, maire de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

Des infrastructures modernisées et une qualité de vie améliorée

Ce chantier d'envergure permettra une transformation complète de la rue De Louvain Est, à l'ouest du boulevard Saint‑Michel, grâce à une intervention coordonnée sur la chaussée, les réseaux souterrains et les équipements municipaux. Les travaux comprennent notamment la reconstruction et la réhabilitation des conduites d'égout et d'aqueduc, l'intégration d'infrastructures vertes drainantes ainsi que la mise à niveau de l'éclairage et des feux de circulation.

Le projet contribuera également à rendre l'espace public plus convivial et résilient par la déminéralisation du domaine public et l'ajout de fosses d'arbres et de plantations. Conçu pour répondre aux besoins de déplacement quotidiens de milliers de personnes, dont les élèves des différents établissements scolaires du secteur, le réaménagement bonifiera les corridors de marche, l'aménagement cyclable existant et la sécurité des usagères et usagers, en particulier aux intersections, tout en offrant un environnement plus accueillant grâce à des matériaux et du mobilier urbain de qualité.

Un concept final tenant compte de l'avis des citoyennes et citoyens

Afin de définir un concept de réaménagement répondant aux besoins de la communauté, l'Arrondissement a mené une démarche participative. À l'automne 2024, près de 200 personnes, incluant des résidentes et résidents du quartier, ainsi que des élèves des écoles avoisinantes, ont pris part à des ateliers de réflexion, une soirée portes ouvertes et un sondage en ligne. Lors de ces activités, deux propositions d'aménagement ont été soumises à la population. Cette approche collaborative a permis d'affiner le concept final et d'assurer un réaménagement à l'image du milieu : plus convivial, plus vert et plus sécuritaire.



Des travaux qui s'échelonneront sur trois ans

Les travaux seront réalisés en trois phases, de l'été 2026 à 2028. Tout au long du projet, l'Arrondissement assurera une communication proactive afin de tenir la population du secteur informée du démarrage du chantier, de son avancement et des impacts à prévoir.

Conçu en cohérence avec le Plan d'urbanisme et de mobilité 2050 et le plan stratégique Montréal 2030, le chantier de réaménagement de la rue De Louvain Est représente un investissement de 11 192 464,62 $, taxes incluses, incluant un contrat d'un montant de 8 199 514,82 $, taxes incluses, accordé à Groupe M.Potvin pour sa réalisation.

Ce projet est financé par l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, ainsi que la Ville de Montréal dans le cadre du Programme des infrastructures vertes et parcs résilients du Service de l'eau, du Programme de renouvellement des actifs des réseaux secondaires d'aqueduc et d'égouts, du Programme d'aménagement des rues locales et du Programme de maintien du réseau cyclable.

Source : Ville de Montréal

Arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension

SOURCE Arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension (Ville de Montréal)

Renseignements : Anne-Laure Rique, Chargée de communication, [email protected]