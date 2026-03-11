Faits saillants de la séance du conseil d'arrondissement - VSP affirme sa vision durable avec des règlements harmonisés, un projet de serre consolidé et du soutien au milieu commercial

MONTRÉAL, le 11 mars 2026 /CNW/ - Lors de la dernière séance du conseil d'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, les membres du conseil ont adopté cinq projets de règlements visant à harmoniser la réglementation locale avec le Plan d'urbanisme et de mobilité 2050 de la Ville de Montréal. Ils ont également offert au conseil municipal de prendre en charge la réalisation du projet de serre institutionnelle et communautaire au parc Frédéric-Back et ont accordé un financement à la Société de développement commercial du Quartier Villeray pour une nouvelle année de collaboration.

« Avec les nouvelles serres du parc Frédéric‑Back, dont 1 500 m² consacrés à la recherche et 1 000 m² à la culture communautaire, nous bonifions une partie de ce site en moteur d'innovation, de sécurité alimentaire et de transition socio-écologique. Ce projet, comme les autres menés par notre arrondissement, s'inscrit dans notre vision de bâtir des quartiers complets, solidaires et dynamiques, où chaque initiative contribue à améliorer la qualité de vie de toutes et tous », a déclaré Jean François Lalonde, maire de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

Des règlements d'urbanisme harmonisés avec le PUM 2050

VSP met à jour sa réglementation d'urbanisme afin de se conformer au Plan d'urbanisme et de mobilité (PUM) 2050, adopté en juin 2025 par la Ville de Montréal. Cette démarche obligatoire de concordance vise à assurer le respect des objectifs du PUM ainsi qu'une cohérence des interventions sur le territoire en matière d'aménagement et de mobilité durable. La mise à jour se déroulera en deux phases. La première étape, en cours d'adoption, porte sur la révision de la réglementation discrétionnaire, qui permet d'autoriser des projets à partir d'objectifs et de critères qualitatifs. Sont visés : le Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA), le Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI), ainsi que les règlements sur les usages conditionnels, les démolitions et le zonage. La seconde phase, prévue pour la fin 2026 et 2027, consistera en une réécriture du règlement de zonage.

Les principales modifications concernent notamment la protection du patrimoine, la préservation des vues vers des repères emblématiques tels que le mont Royal, l'ajout de nouvelles exigences liées à la performance environnementale des projets, la réutilisation des matériaux lors des démolitions et l'encadrement de certains usages associés à l'instabilité résidentielle. Les changements faciliteront également la construction de logements sociaux ou hors marché grâce à un assouplissement des règles entourant les démolitions.

Pour en savoir plus sur ces ajustements réglementaires, les citoyennes et citoyens de VSP sont invités à participer à l'assemblée publique qui se tiendra le 18 mars 2026, de 18 h à 20 h, au 405, avenue Ogilvy. L'Arrondissement vise l'adoption finale des règlements au conseil du 7 avril 2026.

Une serre au service de la communauté : un projet en voie de réalisation

L'Arrondissement est fier d'annoncer une avancée majeure dans la réalisation de Notre serre 4 saisons à Saint-Michel, une infrastructure institutionnelle et communautaire aménagée au parc Frédéric-Back et l'une des initiatives lauréates de la première édition du Budget participatif de la Ville de Montréal. Fruit d'un partenariat entre l'organisme Vivre Saint-Michel en santé et le Laboratoire sur l'agriculture urbaine, ce complexe serricole permettra de renforcer la sécurité alimentaire dans Saint‑Michel, de soutenir la recherche en agriculture urbaine et de mettre en valeur des pratiques innovantes et durables.



Grâce à l'appui financier du Défi des villes intelligentes - Montréal en commun, du Fonds des infrastructures alimentaires locales du gouvernement du Canada et du Budget participatif, le projet pourra aller de l'avant sous la responsabilité de l'Arrondissement, à la suite d'un transfert de compétence devant être approuvé par les instances municipales. Le début de la construction, prévue dès l'automne 2026, mènera à l'ouverture d'un lieu unique de production, d'éducation et de collaboration, qui contribuera au rayonnement du parc Frédéric‑Back comme espace d'innovation environnementale et de développement communautaire.

Un appui financier pour soutenir le commerce local dans Villeray

L'Arrondissement renouvèle sa confiance envers la Société de développement commercial (SDC) du Quartier Villeray en lui accordant une contribution de 50 000 $ pour l'année 2026, un financement destiné à soutenir ses opérations administratives et à assurer la mise en œuvre du projet de convention prévu à cette fin. Cette aide financière permettra à la SDC de disposer d'un soutien administratif stable pour mener à bien ses actions auprès des commerçantes et commerçants ainsi que de la population, notamment en améliorant la qualité du milieu de vie, en dynamisant l'offre commerciale de proximité et en soutenant le développement économique local.

