VSP maintenant certifié VÉLOSYMPATHIQUE, niveau argent

« Je suis très fière que notre Arrondissement ait obtenu la certification argent dès sa première soumission. De plus en plus de citoyennes et citoyens veulent utiliser le vélo pour aller à l'école, à l'épicerie, au travail. C'est possible et ça peut bien s'intégrer dans le quotidien mais pour ça, il faut se sentir en sécurité. On travaille donc très fort pour développer des infrastructures cyclables de qualité, offrir des programmes d'apprentissage du vélo et construire une ville plus conviviale pour les cyclistes, les piétonnes et les piétons », souligne Laurence Lavigne Lalonde, mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension

« Vélo Québec est fier de décerner à l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension une certification de niveau argent pour sa toute première candidature. L'Arrondissement a su faire preuve d'innovation dans le développement de sa culture vélo en faisant bon usage de ses leviers réglementaires pour assurer le confort des cyclistes à longueur d'année. Aussi, il collabore avec des partenaires locaux pour offrir une variété d'activités éducatives sur le vélo. Ces indicateurs témoignent d'un engagement certain pour offrir à sa population un milieu de vie valorisant des habitudes de vie saines et durables », a déclaré Jean-François Rheault, président-directeur général de Vélo Québec.

Se donner les moyens de ses ambitions

Plusieurs projets réalisés dans les dernières années dans Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension ont contribué à y implanter une culture vélo florissante. On pense notamment à :

1 Avenue, de l'avenue Querbes, de la rue Villeray, de l'avenue , de la rue de Louvain, de la rue Legendre et de l'avenue Ball ; la mise en place de cours d'initiation à la pratique du vélo et à son entretien mécanique et de programmes vélo adaptés aux familles ;

l'élaboration de plans d'apaisement de la circulation de manière à accroître la sécurité de tous les usagers de la route, et ce, peu importe leur mode de transport ;

la concrétisation du Plan local de déplacement de VSP qui vise à repenser l'espace public pour favoriser la mobilité active, collective et alternative ;

l'offre d'activités éducatives liées au vélo en collaboration avec de nombreux organismes communautaires et groupes de citoyens ;

l'ajout de supports à vélo dans l'espace public ;

la multiplication des aménagements pour sécuriser les intersections et les abords des écoles et des résidences pour personnes âgées.

À propos du mouvement VÉLOSYMPATHIQUE

Le mouvement VÉLOSYMPATHIQUE est un programme de Vélo Québec qui encourage les collectivités et les organisations à faire du vélo une réelle option en matière de transport et de loisirs pour tous. À travers une démarche de certification rigoureuse, il propose des outils et un service de soutien aux collectivités et organisations qui travaillent à favoriser la pratique du vélo.

Le mouvement VÉLOSYMPATHIQUE bénéficie d'une aide financière du gouvernement du Québec tirée du programme Action-Climat Québec et rejoint les objectifs du Plan pour une économie verte 2030.

SOURCE Arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension (Ville de Montréal)

Renseignements : Rachel Vanier, Chargée de communication, [email protected]