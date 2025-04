VSP en action : Un mois de mai dédié au sport et à l'activité physique!

MONTRÉAL, le 23 avril 2025 /CNW/ - Le mois prochain, les organismes partenaires de l'arrondissement offriront une série d'activités gratuites dans le cadre de l'événement « En mai, on bouge dans VSP ». Parmi les activités organisées, il y aura, entre autres, du cardioboxe, du yoga, du pickleball, de la danse et du badminton. Ces activités sont ouvertes à tous les citoyennes et citoyens souhaitant diversifier leur pratique sportive.

« Les organismes partenaires et l'Arrondissement proposent une belle programmation cette année : en plus, c'est gratuit! Pendant le mois dédié au sport et à l'activité physique, profitez-en pour passer du temps de qualité en groupe, bouger et découvrir des nouvelles activités. Il y en a pour tous les goûts et tous les âges! », explique Laurence Lavigne Lalonde, mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

L'objectif principal est de sensibiliser la population de l'arrondissement à l'importance de pratiquer des activités physiques de différents types, dans des lieux divers et adaptés aux besoins de chacune et chacun, dans le but de découvrir ou redécouvrir le plaisir du sport et de l'activité physique.

Retrouvez la programmation spéciale sur le site Web de l'arrondissement : montreal.ca/vsp.

