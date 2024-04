VSP dévoile ses lauréates et lauréats des Prix de reconnaissance des bénévoles

MONTRÉAL, le 22 avril 2024 /CNW/ - La Fête des bénévoles de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension s'est déroulée le 19 avril dernier, à la salle de réception Le Madison. Plus de 400 personnes engagées dans le milieu du bénévolat ont pu profiter d'un repas suivi d'une soirée dansante. L'animateur de la fête, Fabrice Vil, a dévoilé par la même occasion les lauréates et lauréats des Prix de reconnaissance des bénévoles, en compagnie des élus de l'arrondissement.

Lauréats des Prix de reconnaissance des bénévoles 2024 accompagnés des élus de l'arrondissement. (Groupe CNW/Arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension (Ville de Montréal))

« C'est toujours inspirant de voir des gens qui se consacrent à leur prochain, qui dédient soirées et fins de semaine pour améliorer la vie de leur communauté. Ce rassemblement festif rend hommage au dévouement indéfectible de nos bénévoles et à leurs contributions inestimables à nos quartiers. Pour moi et mes collègues, il est important de souligner l'apport de ces centaines de bénévoles au développement de la collectivité. Félicitations à toutes et à tous! », a souligné Laurence Lavigne Lalonde, mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

Prix de reconnaissance des bénévoles

La 12e cérémonie de remise des Prix de reconnaissance des bénévoles a eu lieu pour honorer les efforts exceptionnels des bénévoles. Les organismes à but non lucratif ont soumis un total de 30 candidatures, démontrant ainsi le dévouement de leurs bénévoles. À la suite de l'analyse de chaque candidature par l'Arrondissement, quatre lauréats - un par district électoral - ont été proclamés « Bénévole de l'année » et un lauréat « Bénévole de l'année - Relève 13-17 ans ». Les récipiendaires ont reçu un trophée unique réalisé par Bruno Andrus, souffleur de verre.

Lauréates et lauréats 2024

Bénévole de l'année - District de Parc-Extension

Luigi Santelli, Conseil régional des personnes âgées italo-canadiennes

Bénévole de l'année - District de Villeray

Claire Lavigne, Cercle de Fermières Coeur-de-l'Île-de-Montréal

Bénévole de l'année - District de François-Perrault

Mireille Paradis, Union des Philatélistes de Montréal

Bénévole de l'année - District de Saint-Michel

Patricia Sorgente, Centre communautaire La Patience, Maison d'Haïti et Café de la deuxième chance

Bénévole de l'année - Relève 13-17 ans

Alexandra Calce, Organisation des Jeunes de Parc-Extension

Des certificats honorifiques ont aussi été remis aux candidates et candidats des Prix de reconnaissance et aux grandes et grands bénévoles 2024 afin de souligner leur générosité et leur engagement au sein de leur communauté.

Pour en savoir davantage sur les Prix de reconnaissance des bénévoles, consultez le site Web de l'arrondissement à l'adresse suivante : montreal.ca/vsp.

Arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension

SOURCE Arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension (Ville de Montréal)

Renseignements: Audrey Villeneuve, Chargée de communication, [email protected]