VSP célèbre ses personnes héroïques du quotidien : les candidatures pour les Prix de reconnaissance des bénévoles sont ouvertes!
01 déc, 2025, 11:04 ET
MONTRÉAL, le 1er déc. 2025 /CNW/ - L'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension donne le coup d'envoi à la 14e édition des Prix de reconnaissance des bénévoles. Ces distinctions honorent celles et ceux qui, par leur engagement, font battre le cœur de notre communauté. C'est l'occasion pour les organismes à but non lucratif de mettre en lumière des parcours inspirants et de dire « merci » aux bénévoles qui changent la vie des autres, un geste à la fois.
« Les bénévoles sont la force vive de notre arrondissement. Leur générosité et leur énergie méritent qu'on les mette à l'honneur! J'ai hâte de partager une soirée festive avec toutes celles et tous ceux qui s'engagent, pour célébrer leur implication et leur dire un grand merci », a déclaré Jean François Lalonde, maire de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.
Critères d'admissibilité
- La candidate ou le candidat doit avoir accompli une action bénévole digne de mention au sein d'un organisme à but non lucratif (OBNL) situé sur le territoire de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.
- La candidate ou le candidat doit être proposé(e) par un membre d'un OBNL partenaire de l'Arrondissement.
- Le formulaire de mise en candidature doit être transmis en ligne au plus tard le 31 janvier 2026.
- Un organisme peut proposer une seule candidature par catégorie.
Les Prix de reconnaissance des bénévoles honorent un bénévole de l'année dans chacune des catégories suivantes : district de Villeray; district de Parc-Extension; district de Saint-Michel; district de François-Perrault et Relève 13-17 ans.
Comment participer?
Il suffit de remplir le formulaire sur le site Web de l'arrondissement : montreal.ca/vsp.
Les lauréates et lauréats seront dévoilés et honorés lors de la Fête des bénévoles en avril 2026, un événement festif qui mettra en lumière l'engagement exceptionnel de notre communauté.
Arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
Renseignements : Audrey Villeneuve, Chargée de communication, [email protected]
