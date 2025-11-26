La qualité des services offerts à la population au cœur de la stratégie budgétaire de VSP

MONTRÉAL, le 26 nov. 2025 /CNW/ - Les membres du conseil d'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension ont adopté, hier, lors d'une séance extraordinaire, le budget de fonctionnement 2026 ainsi que le Programme décennal d'immobilisations (PDI) 2026-2035. Malgré un contexte économique instable et la hausse des coûts des activités, l'Arrondissement présente un budget équilibré et responsable, en gérant chaque dollar avec rigueur. Le maintien de la qualité des services offerts à la population a guidé l'élaboration de ce budget, qui s'élève à 70 520 000 $.

« Ce premier budget de mon mandat marque une étape importante pour notre administration. Nous poursuivons le travail amorcé par la mairesse sortante, tout en donnant un nouvel élan au développement économique, en redynamisant nos pôles d'emploi et en soutenant la vitalité commerciale de VSP. Nous poursuivrons aussi l'amélioration et la revitalisation de nos infrastructures municipales. Nous accorderons également une attention toute particulière à rendre nos rues plus sécuritaires, nos milieux de vie plus verts et résilients, en intégrant des parcours fraîcheur, et à offrir des services accessibles à notre population », a déclaré monsieur Jean François Lalonde, maire de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

Cette stratégie budgétaire vise à assurer la stabilité des services tout en répondant aux attentes de la population. Elle s'articule autour de quatre priorités concrètes.

Assurer des déplacements sécuritaires pour toutes et tous

L'important travail mené ces dernières années pour rendre les rues plus sécuritaires et apaisées suivra son cours sur l'ensemble du territoire, spécifiquement aux abords des écoles, des ruelles, des parcs et des milieux de vie des personnes aînées.

Stimuler la vitalité économique des quartiers

L'Arrondissement s'emploiera à dynamiser le tissu économique des quartiers, notamment en créant des conditions favorables aux investissements, en soutenant les entreprises et en accompagnant le développement des rues commerçantes. La revitalisation de la rue Saint-Hubert, appelée à devenir la première rue écocirculaire de Montréal, figure parmi les projets phares à venir.

Favoriser la transition écologique

L'Arrondissement entend également répondre aux besoins actuels et émergents en encourageant les initiatives locales pour verdir, embellir et maintenir la propreté des milieux de vie. Le programme de déminéralisation et de verdissement Bye Bye Béton! a été reconduit afin de permettre à la population de contribuer aux efforts d'adaptation aux changements climatiques. Parallèlement, les projets d'infrastructures de l'Arrondissement continueront d'intégrer les meilleures pratiques en matière de résilience, à l'image du réaménagement de l'avenue Joseph-Guibord et du parc George-Vernot. Des parcours fraîcheur reliant les infrastructures névralgiques des quartiers seront également déployés.

Offrir des milieux de vie de qualité

L'offre culturelle, sportive et de loisirs proposée aux jeunes et aux moins jeunes sera adaptée et diversifiée. Des activités destinées aux adolescentes et adolescents verront le jour en accord avec les idées exprimées par les participantes et participants de la démarche jeunesse À toi la parole! Un soutien sera assuré au développement des futurs centres communautaires de Parc-Extension et de Saint-Michel qui viendront renforcer l'offre de services de proximité rendue à la population. L'Arrondissement maintiendra sa collaboration avec les organismes communautaires pour venir en aide aux personnes vulnérables et en situation d'itinérance, et ce, dans le souci constant de favoriser une cohabitation harmonieuse. Par ailleurs, des efforts seront déployés pour accélérer le développement de projets de logements, tout en maintenant les inspections en salubrité et les interventions en faveur des groupes de protection des locataires.

Faits saillants du budget de fonctionnement

Le budget 2026 s'élève à 70 520 000 $ comparativement à 67 461 400 $ pour 2025, soit une hausse substantielle de 3 058 600 $. Le taux de taxation pour 2026 est fixé à 0,0548 par tranche de 100 $ d'évaluation foncière, ce qui correspond à une augmentation de 0,0041 $ par rapport au taux en vigueur en 2025.

Les répercussions sur le compte de taxes des propriétaires demeurent donc limitées. À titre d'exemple, pour une maison unifamiliale moyenne évaluée à 662 662 $, l'augmentation est estimée à environ 40 $ pour l'année. L'approche budgétaire retenue permet de garantir la qualité des services pour la population tout en soutenant la création de projets structurants.

Faits saillants du Plan décennal d'immobilisation (PDI)

Lors de la même séance, le conseil a également approuvé sa planification d'investissements couvrant les dix prochaines années, qui est revue annuellement afin de s'adapter à l'évolution des priorités définies. Le PDI 2026 adopté prévoit des investissements de 8 998 000 $. Il inclut un montant supplémentaire de 2 017 000 $ accordé par la Ville centre.

De plus, des sources de financement externes viendront bonifier les enveloppes afin de soutenir la réalisation de plusieurs projets novateurs et essentiels à la qualité de vie des résidentes et résidents de VSP. Le réaménagement de la rue De Louvain Est en est un bel exemple. Au terme des travaux, cette rue qui accueille plusieurs écoles, sera plus conviviale, sécuritaire, verte et adaptée aux besoins de la population qui la fréquente. Mentionnons également la transformation du parc George-Vernot qui sera doté d'installations sportives modernisées, d'une micro-forêt ainsi que de nouveaux espaces de détente et de culture pour répondre aux besoins variés de la population locale.

Pour 2026, les montants alloués dans le cadre du PDI se répartissent comme suit : 4 180 000 $ pour la réfection routière et l'aménagement du domaine public, 1 602 000 $ pour le réaménagement des parcs, 1 630 000 $ pour la protection des bâtiments, ainsi qu'une enveloppe de 1 586 000 $ mise en réserve pour la construction de la future bibliothèque Caroline-Dawson.

Retrouvez l'intégralité de la présentation budgétaire sur Montréal.ca.

Source : Ville de Montréal

Arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension

SOURCE Arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension (Ville de Montréal)

Renseignements : Jeanine Giffa, Chargée de communication, [email protected]