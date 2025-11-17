Exposition à VSP : Quand l'art dénonce la brutalité écologique

MONTRÉAL, le 17 nov. 2025 /CNW/ - Du 19 novembre au 22 février, la maison de la culture Claude-Léveillée accueille l'exposition La trans-brutalité : L'envers du rêve écologique de l'artiste Hervé Mbelo, une réflexion visuelle et critique sur les ravages environnementaux causés par le capitalisme et la mondialisation.

Affiche de l'exposition. (Groupe CNW/Arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension (Ville de Montréal))

À travers une approche mêlant recherche-création, photomontages, collages et tableaux à l'huile, Hervé Mbelo déconstruit les images de paysages marqués par l'extraction, les dépotoirs à ciel ouvert, les déchets plastiques, les personnes en exil, la déforestation et la pollution, observés en République démocratique du Congo, en Chine et au Canada. Inspiré par la Pictures Generation (1974-1984), l'artiste utilise des stratégies d'appropriation pour interroger notre perception du monde naturel et les tensions écologiques contemporaines.

« L'exposition d'Hervé Mbelo nous invite à porter un regard sensible sur les enjeux environnementaux qui nous touchent toutes et tous. C'est une belle occasion de découvrir comment l'art peut nourrir notre réflexion collective. J'invite chaleureusement les résidentes et résidents de l'arrondissement à venir découvrir cette exposition percutante et à participer au vernissage le 27 novembre prochain », a souligné Jean François Lalonde, maire de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

L'exposition se divise en deux volets complémentaires. Le premier présente des peintures à l'huile sur toile qui illustrent la persistance et la dégradation des paysages, témoignant de leur transformation sous l'effet des activités humaines. Le second volet regroupe des œuvres sur papier qui explorent la fragmentation de l'image et les enjeux environnementaux, en mettant en lumière les tensions entre nature et industrialisation.

À propos de l'artiste

Originaire de la République démocratique du Congo, Hervé Mbelo vit actuellement à Montréal, où il poursuit des études doctorales en Études et pratiques des arts à l'Université du Québec à Montréal. Son travail artistique explore les bouleversements contemporains liés à l'écologie, en mettant en lumière les interactions entre les humains et leur environnement. Il crée des œuvres sensibles où apparaissent des paysages abîmés, des déchets et des figures troublantes. Son travail évoque les effets des crises écologiques sur notre environnement et les émotions qu'elles provoquent, comme l'inquiétude, la lucidité et parfois l'espoir.

Vernissage : jeudi 27 novembre à 17h30

Aucune inscription n'est requise pour visiter l'exposition. Parcourez la programmation culturelle complète sur le site montreal.ca/vsp.

Source : Ville de Montréal

Arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension

Renseignements : Audrey Villeneuve, Chargée de communication, [email protected]