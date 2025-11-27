Une double exposition photographique à la maison de la culture de Parc-Extension

MONTRÉAL, le 27 nov. 2025 /CNW/ - Du 3 décembre au 25 janvier, la maison de la culture de Parc-Extension accueille l'exposition Six Steps & The Show Must Go On, réunissant les œuvres de Do Phan Hoi et Yang Shi, deux figures marquantes de la photographie montréalaise.

Avec le projet Six Steps, une commande de JOAT Festival international de street dance, coproduit par Danse Danse, le photographe Do Phan Hoi signe une série de portraits en noir et blanc saisissants. À travers son objectif, plongez dans l'univers d'artistes qui ont façonné le paysage du street dance québécois. Un pas à la fois.

Affiche de l'exposition Six Steps & The Show Must Go On (Groupe CNW/Arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension (Ville de Montréal))

De son côté, Yang Shi, avec The Show Must Go On, propose une série de photos de la scène musicale. Ces œuvres établissent un parallèle entre le trac de la scène et les peurs souvent invisibles du quotidien. C'est un rappel que faire face à ses peurs, tout comme se tenir seul sur une scène, est un combat intime, mais porteur d'un potentiel de transformation et de découverte de soi.

« L'exposition est une magnifique vitrine du talent artistique montréalais, qui célèbre à la fois la culture urbaine et la force de l'expression personnelle. J'invite chaleureusement tous les citoyennes et citoyens de l'arrondissement à venir découvrir ces œuvres inspirantes à la maison de la culture de Parc-Extension. C'est une occasion unique de s'immerger dans deux univers visuels puissants, porteurs de sens et de dialogue », a souligné Jean François Lalonde, maire de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

Cette exposition s'inscrit dans la programmation de la commissaire en résidence Claudia Chan Tak, artiste pluridisciplinaire reconnue pour son engagement artistique et communautaire.

À propos des artistes

Do Phan Hoi est un artiste multidisciplinaire autodidacte originaire de Montréal ayant un intérêt pour la danse, la photographie et la vidéodanse. En 2014, il rejoint le collectif artistique Funny Bones Crew de Los Angeles. En 2022, il fonde Playground Studio, une compagnie de production qui appuie les artistes et les organismes culturels. Aujourd'hui, il s'engage activement dans sa communauté, notamment à travers des organismes à but non lucratif et le développement de programmes socioculturels. À travers sa carrière, il a collaboré avec des piliers artistiques de la scène montréalaise comme l'Agora de la danse, Tangente, Danse Danse, ebnfloh, 100Lux, WAFD, Margie Gillis, JOAT Festival et plusieurs autres.

Yang Shi est directrice de création, photographe et autrice basée à Montréal, forte de plus de dix ans d'expérience dans les domaines de la mode, du design et de la publicité. Née en Chine, elle a toujours revendiqué son regard d'outsider qu'elle a su transformer en une force créative puissante. Son travail se distingue par un engagement profond à explorer les croisements entre culture, communauté et tendances, un terrain où elle cherche sans cesse à innover et à inspirer. Dotée d'un œil aiguisé pour le détail et d'une véritable passion pour la narration, elle s'attache à produire des œuvres qui captivent tout en remettant en question le statu quo, faisant d'elle une voix singulière dans les milieux créatifs contemporains.

Vernissage : mercredi 3 décembre à 17h30

À l'issue des allocutions officielles, un street dance battle animé par les jeunes du studio Urban-Element Zone viendra dynamiser la soirée, mettant en lumière des performances d'artistes professionnels.

Visite accompagnée de Claudia Chan Tak et Do Phan Hoi (sur inscription) : samedi 24 janvier 2026 à 13h30

Aucune inscription n'est requise pour visiter l'exposition. Parcourez la programmation culturelle complète sur le site montreal.ca/vsp.

