VSP adopte son budget de fonctionnement 2025 et son PDI 2025-2034

MONTRÉAL, le 2 oct. 2024 /CNW/ - Les membres du conseil d'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension ont adopté hier, lors d'une séance de conseil extraordinaire, le budget de fonctionnement 2025 ainsi que le Programme décennal d'immobilisations 2025-2034 (PDI).

« C'est avec fierté que nous présentons un budget responsable et équilibré : pour une deuxième année consécutive, il est bouclé sans recourir aux surplus accumulés des années antérieures. Les dépenses globales de l'Arrondissement n'augmenteront en 2025 que de 1,0%, bien en deçà de l'inflation. Malgré des ressources financières limitées, nous continuerons d'offrir des services de qualité à la population et de transformer VSP pour en faire un arrondissement plus vert, connecté et sécuritaire », a déclaré Laurence Lavigne Lalonde, mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

Le budget de fonctionnement 2025 adopté repose sur une stratégie rigoureuse de contrôle des dépenses qui s'articule autour des besoins de la population de VSP.

Faits saillants du budget de fonctionnement 2025

L'Arrondissement présente un budget équilibré entre les revenus et les dépenses de

67 461 400 $, soit une légère hausse de 1% par rapport au budget de l'année précédente qui était de 66 796 600 $.

Cette saine gestion s'appuie sur une stratégie visant à optimiser les ressources et une hausse des revenus générés par la taxe locale de seulement 3 %. À titre de comparaison, en 2024, la hausse se situait, en moyenne, à 10,4%.

En raison de l'étalement du rôle foncier, le taux de la taxe locale 2025 s'établit à 0,0507 par 100 $ d'évaluation foncière, accusant une légère baisse par rapport au taux 2024 qui était de 0,0538 par 100 $. Comme l'année dernière, l'impact sur le compte de taxes sera minime. Par exemple, l'augmentation de la taxe locale pour un plex d'une valeur moyenne de 724 728 $ est estimée à environ 11 $ pour l'année 2025.

Le budget prévoit des dépenses et des investissements dans les trois grands thèmes prioritaires pour l'Arrondissement, soit : la transition écologique et le verdissement; la mobilité douce et la sécurité; et le milieu de vie.

Transition écologique et verdissement

L'Arrondissement poursuivra son action en faveur de la transition écologique et du verdissement. L'augmentation du nombre de jardinets dans les jardins communautaires, les projets de mobilisation citoyenne, tels que Bye Bye Béton!, la plantation d'arbres, la transformation du parc George-Vernot ou encore le réaménagement des parcs Ovila-Légaré, Gabriel-Sagard et Bloomfield figureront au premier plan.

Mobilité douce et sécurité

En matière de mobilité douce et de sécurité, l'Arrondissement maintiendra la cadence pour finaliser le déploiement de ses plans d'apaisement dans chacun de ses districts.

Une attention particulière sera également accordée à l'implantation de mesures d'apaisement plus spécifiquement aux abords des écoles et plus largement à proximité des milieux de vie fréquentés par les jeunes et les personnes âgées.

Le réaménagement de la rue De Louvain, entre le boulevard Saint-Michel et la rue d'Iberville, constituera un des projets phares de 2025. Parallèlement, les équipes de l'Arrondissement poursuivront les démarches nécessaires à la création d'un lien pour les piétons et les cyclistes de la rue Jean-Rivard à Jean-Rivard.

Milieu de vie

VSP mettra l'accent sur les actions favorisant des milieux de vie toujours plus inclusifs, dynamiques et agréables. Il continuera notamment à offrir son soutien à la Société de Développement Quartier Villeray, ainsi qu'aux artères commerciales de quartiers pour stimuler l'économie locale. De plus, l'Arrondissement continuera à accompagner la SDC Quartier Villeray dans le développement de projets de piétonnisation.

L'Arrondissement appuiera la Ville centre pour développer des logements sociaux abordables et familiaux en accompagnant des organismes qui développent des projets d'habitation.

Le programme Accès-loisirs, qui s'adresse aux familles à faibles revenus, sera quant à lui bonifié. Enfin, les efforts seront maintenus pour assurer la propreté sur l'ensemble du territoire.

L'intégralité des priorités 2025 est détaillée dans la présentation budgétaire disponible sur montreal.ca/vsp.

Faits saillants du Programme décennal d'immobilisations (PDI) 2025-2034

La planification des investissements déterminée pour les dix prochaines années a aussi été adoptée lors de la séance extraordinaire. Les sommes allouées permettront à l'Arrondissement de contribuer à l'amélioration du milieu de vie de la population de VSP en répondant, entre autres, à ses besoins en matière d'installations et de parcs locaux.

Le PDI brut 2025-2034 prévoit une enveloppe budgétaire de 88 555 000 $ répartie sur dix ans.

Le PDI présente une vision et une planification à long terme de la gestion des bâtiments, des infrastructures et de leurs équipements. Il est toutefois révisé annuellement afin de respecter l'évolution des priorités prédéfinies.

Les investissements du PDI 2025-2034 seront répartis de la manière suivante :

Réfection routière et aménagement : 36 040 000 $

Protection des bâtiments : 35 935 000 $

Réaménagement des parcs 16 580 000 $

Des sources de financement en provenance de la Ville centre et des paliers gouvernementaux supérieurs seront également injectées dans ces projets.

Les projets majeurs de réaménagement des parcs, de réfection routière et aménagement, ainsi que de protection des bâtiments adoptés pour l'année 2025 sont détaillés dans la présentation du Budget de fonctionnement 2025 et du PDI 2025-2034 disponible sur montreal.ca/vsp.

