Voyageur et BendixKing lancent une mise à niveau avionique AeroVueMC pour les Dash 8 100/200/300

HALIFAX, le 17 nov. 2019 /CNW/ - Chorus Aviation Inc. (« Chorus ») (TSX: CHR) a annoncé aujourd'hui que sa filiale Voyageur Aviation Corp. a conclu une entente avec BendixKing afin de mettre au point un certificat de type supplémentaire pour l'installation de la mise à niveau avionique AeroVueMC de BendixKing destinée aux avions De Havilland Dash 8 100/200/300.

Les Dash 8 100/200/300 comptent parmi les turbopropulseurs régionaux les plus fiables et les plus robustes de l'industrie. Grâce au soutien expert de BendixKing, Voyageur tirera profit de sa vaste expérience à titre d'exploitant et de société de location, de maintenance et de modification de Dash 8 d'envergure internationale pour élaborer la mise à niveau de poste de pilotage AeroVueMC destinée aux Dash 8 100/200/300. Le système AeroVueMC remédie à l'obsolescence des composants avioniques, respecte entièrement les exigences réglementaires et permet un fonctionnement économique pendant des années d'exploitation supplémentaire.

La division Aerotech de Voyageur fournit des services spécialisés de maintenance, de réparation et de révision (MRR) dans le secteur des avions régionaux ainsi que des services d'ingénierie de conception d'aéronefs. Ces activités viennent compléter la gamme exhaustive de services de soutien à l'aviation régionale proposés par Chorus qui englobent toutes les étapes de vie utile d'un avion.

« Le système AeroVue établit de nouvelles normes en matière de performance, de fiabilité et de valeur pour le Dash 8. Il s'agit du meilleur choix pour les sociétés aériennes régionales et d'autres exploitants qui cherchent à accroître le rendement, à améliorer la fiabilité et à réduire les coûts de leurs parcs de Dash 8, a déclaré Jeff Cooke, vice-président de Voyageur Aviation Corp. - division Aerotech. L'équipe de Voyageur possède l'expérience et le savoir-faire pour remplacer les systèmes avioniques désuets par le poste de pilotage AeroVue moderne et efficace avec des temps d'arrêt minimums afin que les exploitants puissent remettre leurs avions en service et ainsi générer des produits. »

Dérivé des systèmes avioniques de pointe Primus EpicMC et Primus ApexMC utilisés dans le monde entier à bord de milliers de jets d'affaires de grand gabarit et d'avions de transport de passagers et de fret, le poste de pilotage intégré AeroVueMC de BendixKing pour les Dash 8 offre aux exploitants une plateforme avionique sophistiquée procurant valeur ajoutée et polyvalence à leurs avions. AeroVueMC représente un niveau de valeur sans précédent pour cette classe d'avions, offrant un système de gestion de vol de pointe, SmartViewMC Synthetic Vision et la fonction INAVMC avec cartes électroniques affichées sur trois grands écrans ACL de 12 pouces. Le certificat de type supplémentaire, qui sera mis au point sur les Dash 8 de Voyageur, sera disponible aux fins d'installation par Voyageur ou accessible aux exploitants sous forme de trousse.

Toute demande de renseignements doit être adressée à Aaron Brodhagen, gestionnaire de projets - Avionique, Voyageur Aerotech, au 1 705 482-5957 ou à aaron.brodhagen@voyav.com.

À propos de Voyageur Aviation Corp.

Voyageur Aviation Corp. est une filiale en propriété exclusive de Chorus Aviation Inc. (TSX :CHR), une société dont la vision est d'offrir l'aviation régionale au monde entier.

Voyageur Aviation Corp. et ses divisions Voyageur Airways, Voyageur Aerotech et Voyageur Avparts proposent des solutions novatrices aux clients ayant des besoins uniques en aviation et exploitent leurs activités en vertu de principes fondamentaux de gestion globale de la sécurité, d'assurance qualité et de solutions axées sur le client. www.voyav.com

À propos de Chorus

Chorus Aviation est un fournisseur mondial de solutions d'aviation régionale intégrées. Sa vision est d'offrir l'aviation régionale au monde entier. Ayant son siège à Halifax, en Nouvelle-Écosse, elle est formée de Chorus Aviation Capital, une entreprise de location d'avions régionaux de premier plan de portée internationale, ainsi que de Jazz Aviation et de Voyageur Aviation, deux sociétés qui exercent leurs activités de manière sûre depuis longtemps et qui sont reconnues pour l'excellence de leur service à la clientèle. Chorus offre une gamme complète de services de soutien liés à l'aviation régionale englobant toutes les étapes de vie utile d'un avion, notamment : acquisitions et locations ; réaménagement, ingénierie, modification, adaptation et préparation ; vols à contrats ; maintenance des avions et des composants, démontage et approvisionnement en pièces.

Les actions à droit de vote variable de catégorie A et les actions à droit de vote de catégorie B de Chorus sont négociées à la Bourse de Toronto sous le symbole « CHR ». www.chorusaviation.com

SOURCE Chorus Aviation Inc.

Renseignements: Personne-ressource pour les médias : Debra Williams, Toronto (Ontario), 905 671-7769, debra.williams@chorusaviation.com

Related Links

www.chorusaviation.ca