Voyager en avion au meilleur prix, partout au Québec

GASPÉ, QC, le 10 déc. 2024 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, a annoncé à Gaspé une nouvelle version du Programme d'accès aérien aux régions (PAAR). Elle était accompagnée pour l'occasion de M. Yves Montigny, député de René-Levesque et adjoint gouvernemental responsable du transport aérien, de M. Stéphane Sainte-Croix, député de Gaspé et de Mme Catherine Blouin, députée de Bonaventure.

Cette nouvelle mouture du programme permettra de rendre les voyages en avion plus abordables et l'achat de billets plus simple partout au Québec. Les améliorations apportées répondent notamment aux besoins identifiés par les représentants des régions.

À partir du 3 février 2025, les Québécois verront principalement les changements suivants :

Des rabais entre 50 % et 85 % sur les billets d'avion pour tous les québécois.

L'accès aux tarifs réduits pour les vols à l'intérieur d'une région ou entre les régions, sans avoir à passer par Montréal ou Québec.

Un processus simplifié : la réduction sera appliquée directement à l'achat auprès du transporteur aérien, finies donc les démarches et les délais pour obtenir un remboursement.

La possibilité de réserver son billet plus de six mois à l'avance.

Soulignons que les organismes à but non lucratif pourront maintenant aussi profiter de ces avantages. Pour soutenir ce programme renouvelé et l'augmentation prévue de la demande, le budget a été augmenté à 55 M$ pour les années 2025-2026 et 2026-2027.

Citations

« Plus avantageuse, cette toute nouvelle mouture du Programme d'accès aérien aux régions, attendue autant par la population que par l'industrie du transport aérien régional, est encore mieux alignée sur la réalité des voyageurs par avion au Québec. Les changements apportés tiennent compte non seulement des recommandations du Comité permanent sur le transport aérien régional, que j'ai mis en place à l'hiver 2023 et qui est piloté par Yves, mais aussi des préoccupations des différents acteurs régionaux que nous avons rencontrés dans les derniers mois. Je remercie d'ailleurs mon collègue Yves et mes équipes pour leur travail consciencieux. Nous posons aujourd'hui les bases d'une toute nouvelle offre de billets d'avion plus accessibles pour tous! »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Depuis le début de cette aventure, je suis très content d'accompagner ma collègue Geneviève dans ses réflexions et de porter fièrement la voix des régions. Je tiens d'ailleurs à souligner la confiance que la ministre et le gouvernement du Québec m'ont accordée en me laissant piloter les travaux qui ont mené aux changements apportés au programme. À titre de président du Comité permanent sur le transport aérien régional, je tiens à remercier les membres pour leur engagement, et leur volonté à dégager des pistes de solutions pour améliorer le transport aérien régional. Notre volonté commune était de bonifier le programme pour lui donner un ADN purement régional afin qu'il réponde d'abord aux besoins de nos citoyens qui vivent loin des grands centres et à ceux qui veulent découvrir notre vaste et magnifique territoire. Bravo à tous et encore merci! »

Yves Montigny, député de René-Lévesque et adjoint gouvernemental responsable du transport aérien

« En tant que député de Gaspé, je suis fier de voir notre région bénéficier de cette nouvelle version du Programme d'accès aérien aux régions. Je crois que ce programme amélioré répondra aux besoins exprimés par les voyageurs et les entreprises locales, ce qui facilitera les déplacements et stimulera notre économie. Je remercie la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, pour son écoute et son engagement envers le développement de notre région. »

Stéphane Sainte-Croix, député de Gaspé

« Je suis emballée par l'annonce de la nouvelle version du Programme d'accès aérien aux régions, qui vise à améliorer la mobilité interrégionale. Cette initiative aura un impact positif autant sur les voyageurs que sur l'industrie touristique, en plus d'offrir de nouvelles possibilités économiques. Je tiens à saluer le travail de mes collègues Geneviève Guilbault, ministre des Transports et de la Mobilité durable, et Yves Montigny, député de René-Lévesque et adjoint gouvernemental responsable du transport aérien, dans ce dossier important pour notre Gaspésie. »

Catherine Blouin, députée de Bonaventure

Faits saillants

Les voyageurs pourront se procurer des billets au tarif du programme auprès des compagnies aériennes régionales.

Les transporteurs commenceront à vendre des billets selon les paramètres du nouveau programme le 3 février 2025. D'ici là, les billets se vendent selon le programme actuellement en vigueur.

Les bénéficiaires qui souhaitent demander un remboursement dans le cadre du volet 1 des modalités actuellement en vigueur pourront le faire jusqu'à ce que celles-ci soient échues.

Lien connexe

Programme d'accès aérien aux régions

