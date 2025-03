Voyager autrement grâce à l'économie circulaire - Le gouvernement du Québec présente des initiatives novatrices en tourisme durable

Pendant plus de deux ans, 13 hébergements diversifiés provenant des quatre coins du Québec ont bénéficié d'un accompagnement et d'une formation sur mesure pour mettre en œuvre des actions concrètes en économie circulaire. Ils ont ainsi pu réduire le gaspillage, optimiser l'utilisation des ressources et limiter leur impact environnemental.

Des résultats probants

Les résultats de cette initiative sont éloquents : les établissements participants ont démontré qu'il est possible de transformer le secteur touristique pour le rendre plus circulaire et durable, sans jamais compromettre l'expérience client, tout en faisant des économies. La formation et l'accompagnement qui ont été offerts dans le cadre du projet ont mené au déploiement d'actions concrètes. Les actions variées, telles que le bannissement des produits à usage unique, des jardins sur le toit ou près de l'hébergement pour cultiver sur place des aliments qui seront servis au restaurant, la culture de champignons dans un stationnement souterrain, le reconditionnement de mobilier, la valorisation des textiles usagés pour fabriquer d'autres produits, la récupération d'eau de pluie et la collecte des matières organiques ont non seulement un impact positif sur l'environnement, mais elles amènent également les établissements à innover pour se démarquer.

L'économie circulaire au cœur du tourisme québécois

Grâce à cette démarche, les 13 hébergements ont fait le diagnostic de leurs pratiques et élaboré un plan d'action adapté qui répondait à leur réalité et leur spécificité. Il s'agit de :

Auberge des 21 (Saguenay-Lac-Saint-Jean) Auberge du Lac Taureau (Lanaudière) Auberge Saintlo Montréal (Montréal) Excelsior Hôtel Spa Sainte-Adèle (Laurentides) Hôtel Albert par G5 (Abitibi-Témiscamingue) Hôtel Centre-ville (Chaudière-Appalaches) Hôtel Château Laurier Québec (Capitale-Nationale) Hôtel & Spa Le Germain Charlevoix (Capitale-Nationale) Hôtel La Libertad (Bas-Saint-Laurent) Hôtel Mortagne (Montérégie) Hôtel Ruby Foo's (Montréal) La Cache du Golf (Chaudière-Appalaches) Manoir Belle Plage (Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine)



Visionnez les capsules vidéo dévoilant les actions concrètes mises en œuvre par ces hébergements touristiques dans le cadre des vitrines en économie circulaire : https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/voyager-autrement.

Citations :

« Le Québec a l'ambition de devenir un chef de file en matière de tourisme responsable et durable et il y parvient un peu plus chaque jour grâce à des initiatives novatrices comme celles présentées par ces établissements d'hébergement. Leur engagement montre à quel point il est essentiel d'innover et d'explorer de nouvelles avenues pour faire évoluer notre industrie touristique en harmonie avec les enjeux et défis d'aujourd'hui. J'encourage tous les acteurs du secteur à s'inspirer de ces entrepreneurs passionnés! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Cette initiative témoigne de l'engagement de RECYC-QUÉBEC à soutenir les entreprises dans leur transition vers une économie circulaire. Nous sommes fiers d'avoir accompagné ces établissements innovants et nous sommes convaincus que leurs actions inspireront d'autres acteurs de l'industrie touristique, mais aussi de plusieurs autres secteurs. »

Emmanuelle Géhin, présidente-directrice générale de RECYC-QUÉBEC

Faits saillants

La firme Stratzer et le Centre de transfert technologique en écologie industrielle ont été recrutés pour le mandat d'accompagnement des hébergements dans le diagnostic de leurs pratiques, l'élaboration d'un plan d'action et la mise en œuvre de solutions concrètes.

L'Association Hôtellerie du Québec est également un partenaire de réalisation du projet en facilitant la communication avec les hébergements touristiques et en contribuant à la diffusion du projet.

L'économie circulaire est un modèle économique qui repense notre façon de produire et de consommer afin de réduire l'utilisation des ressources et optimiser celles qui sont déjà en circulation, limitant ainsi l'impact environnemental.

Dans le cadre de son Plan d'action pour un tourisme responsable et durable 2020-2025, le ministère du Tourisme s'est engagé à soutenir la transition vers une économie circulaire, notamment : en accompagnant les entreprises dans l'implantation de pratiques d'affaires écoresponsables; en valorisant les entreprises qui se démarquent en matière de tourisme responsable et durable; en recensant et en faisant connaitre les meilleures pratiques liées au tourisme durable.



À propos de RECYC-QUÉBEC -- www.recyc-quebec.gouv.qc.ca

RECYC-QUÉBEC est une société d'État créée en 1990 avec le souci de faire du Québec un modèle de gestion novatrice et durable des matières résiduelles pour une société sans gaspillage. Elle promeut, développe et favorise la réduction, le réemploi, la récupération et le recyclage de contenants, d'emballages, de matières ou de produits ainsi que leur valorisation dans une perspective d'économie circulaire et de lutte aux changements climatiques.

À propos du ministère du Tourisme -- https://www.quebec.ca/gouvernement/ministeres-organismes/tourisme

Leader du développement et de la promotion du tourisme pour le Québec, le ministère du Tourisme mobilise les partenaires et les acteurs de l'industrie pour accroître la performance économique de l'ensemble des régions, dans une perspective durable et responsable.

Cliquez sur ce lien pour télécharger le dossier de presse.

SOURCE Société québécoise de récupération et de recyclage

Sources : RECYC-QUÉBEC, Relations medias, [email protected], Tél. : 514 351-7838; Maxime Tremblay, Attaché de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, 581 990-7873, [email protected]; Renseignements : RECYC-QUÉBEC, Relations medias, [email protected], Tél. : 514 351-7838; Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 3488, [email protected]