15e Bilan de la gestion des matières résiduelles au Québec : Les efforts de la population portent fruit

MONTRÉAL, le 17 juin 2025 /CNW/ - RECYC-QUÉBEC, la référence en matière de prévention et de gestion responsable des matières résiduelles depuis 35 ans, présente les résultats de son plus récent portrait : le Bilan 2023 de la gestion des matières résiduelles au Québec. Ce Bilan 2023 démontre que les efforts de la population du Québec portent fruit. En effet, pour la première fois depuis plusieurs années, on note une diminution de la quantité de déchets éliminés par habitant.

Nombre de kg éliminé par habitant (Groupe CNW/Société québécoise de récupération et de recyclage)

Lors du dernier portrait réalisé en 2021, la quantité de matières résiduelles éliminées était de 719 kg par habitant. En 2023, elle a diminué de 5 % malgré l'augmentation de la population pour s'établir à 685 kg par habitant, un signe que les gestes de tri des citoyens et citoyennes font la différence.

Véritable bulletin du secteur, le Bilan compile les données volontaires récoltées entre janvier et décembre 2023 auprès de plus de 900 installations québécoises impliquées dans la chaîne de valeur de la gestion des matières résiduelles. Le Bilan comprend également les données issues de l'étude de caractérisation des matières résiduelles acheminées à l'élimination réalisée en 2023.

« Les données du Bilan 2023 nous montrent que, malgré une croissance démographique au Québec, la quantité de matières résiduelles éliminées par habitant est en baisse. C'est encourageant de constater que grâce à des efforts collectifs et des mesures gouvernementales ciblées, la situation semble s'être stabilisée. Chaque geste compte et c'est grâce à l'engagement de la population, des entreprises et des municipalités que nous continuerons à évoluer collectivement vers une gestion plus responsable de nos matières résiduelles. »

Francis Vermette, vice-président Opérations et développement chez RECYC-QUÉBEC

Matières organiques

En 2023, le taux global de recyclage des matières organiques pour l'ensemble des secteurs d'activité (municipal, industries, commerces et institutions (ICI) ainsi que pâtes et papiers) incluant le secteur de la transformation agroalimentaire était de 64 %, dépassant ainsi l'objectif de recyclage de 60 % identifié dans le Plan d'action 2019-2024 de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles. C'est ainsi plus de 2,9 millions de tonnes de matières organiques qui ont été revalorisées avec succès. C'est une nette amélioration par rapport au dernier Bilan 2021, alors que le taux de recyclage des matières organiques était de 56 %.

Cette performance peut, entre autres, être attribuée aux mesures et programmes découlant de la Stratégie de valorisation de la matière organique qui ont été déployés au cours de la dernière décennie.

Les nombreuses pratiques de réduction à la source faites par les citoyens et mises en place par les partenaires et municipalités ont joué un rôle essentiel dans l'atteinte de cet objectif. Une meilleure desserte afin que les déchets organiques des commerces, des restaurants, du secteur hôtelier et des autres ICI soient acheminés à des installations de biométhanisation ou de compostage a contribué à faire augmenter le taux de recyclage des matières organiques de ce secteur de 8 % à 33 %.

Résidus de construction, de rénovation et de démolition (CRD)

En 2023, plus de la moitié des résidus de CRD (53 %) du secteur du bâtiment générés annuellement ont été acheminés vers un centre de tri, soit 1 675 000 tonnes. On note toutefois une diminution de 9 % du tonnage acheminé vers un centre de tri par rapport à 2021, en plus d'une diminution de 13 % des résidus de CRD éliminés, ce qui pourrait indiquer un ralentissement des activités générant des résidus de CRD.

Consigne

Comme le déploiement du système modernisé de consigne a débuté en novembre 2023, le Bilan ne présente pas de données relatives à ce nouveau système. En 2023, le taux de récupération des contenants à remplissage unique alors visés par la consigne était de 65 %. Plus de 18 000 tonnes de contenants consignés se sont rendus à l'élimination, soit une augmentation de 18 % par rapport au dernier Bilan. En 2021, c'est 16 000 tonnes de contenants consignés qui avaient été éliminées.

Collecte sélective

Même si la collecte sélective est bien ancrée dans le quotidien de la population québécoise depuis plusieurs décennies, une partie des matières recyclables générées se retrouvent encore dans des lieux d'élimination plutôt que d'être recyclée ou valorisée. Les centres de tri ont reçu près de 1 022 000 tonnes de matières en 2023, soit une légère diminution de 3 % par rapport aux quantités reçues en 2021. La performance globale du système de collecte sélective a donc été estimée à 48 % en 2023, un taux quasi identique à celui observé en 2021 (47 %).

Étude de caractérisation à l'élimination

Les résultats du Bilan 2023 concordent avec les tendances provenant de l'étude de caractérisation aussi réalisée en 2023, qui elle documente les matières acheminées à l'incinération ou à l'enfouissement en termes de quantité et de composition selon les différents secteurs d'activité.

Les résultats de la plus récente étude démontrent, par rapport à 2019, les évolutions suivantes :

+7 % de matières recyclables éliminées (papier, carton, plastique, verre, métal)

-24 % de matières organiques éliminées

-13 % de résidus de construction, rénovation et démolition (CRD) éliminés

+19 % de textiles éliminés

L'augmentation de l'élimination des matières recyclables, également observée à l'échelle planétaire, soulève des préoccupations. RECYC-QUÉBEC entend y accorder une attention particulière dans les prochaines années, notamment par des mesures ciblées et concertées avec ses partenaires.

Les trois principales catégories de matières éliminées au Québec sont :

Matières recyclables : 29 % Résidus de CRD : 26 % Matières organiques : 25 %

