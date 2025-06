RECYC-QUÉBEC lance son guide pour un déménagement écoresponsable

MONTRÉAL, le 3 juin 2025 /CNW/ - RECYC-QUÉBEC dévoile aujourd'hui son guide pour un déménagement écoresponsable. Conçu pour accompagner les citoyens et citoyennes à chaque étape de la transition vers un nouveau logis, ce guide pratique et simple d'utilisation permet d'adopter des gestes durables et de réduire concrètement son empreinte écologique.

Saviez-vous que 30 % des personnes qui déménagent ne se sentent pas suffisamment outillées pour trier correctement leurs matières résiduelles? Face à ce constat, RECYC-QUÉBEC a conçu un outil indispensable pour démystifier le déménagement vert, quelle que soit la saison.

« La période du déménagement est souvent synonyme de stress et d'une augmentation de la consommation. Notre nouveau guide offre des solutions concrètes pour transformer cette étape en une opportunité de faire le tri, de minimiser les déchets et de poser des gestes significatifs pour l'environnement. Nous sommes convaincus que chaque petit geste compte et ce guide est une ressource précieuse pour ceux et celles qui souhaitent déménager de manière plus responsable » déclare Emmanuelle Géhin, présidente-directrice générale de RECYC-QUÉBEC.

Le guide pour un déménagement écoresponsable de RECYC-QUÉBEC propose des astuces pratiques et faciles à intégrer avant, pendant et après le déménagement. Il aborde des sujets clés tels que :

Le tri de vos biens : Des conseils pour revendre, donner ou recycler vos objets en bon état.

: Des conseils pour revendre, donner ou recycler vos objets en bon état. L'emballage écologique : Des alternatives aux cartons neufs, comme l'utilisation de couvertures et de draps.

: Des alternatives aux cartons neufs, comme l'utilisation de couvertures et de draps. Le déménagement zéro gaspillage : Des suggestions pour préparer des repas avec les restes du frigo et pour optimiser le tri le jour J.

: Des suggestions pour préparer des repas avec les restes du frigo et pour optimiser le tri le jour J. Le vide-frigo : Des idées pour cuisiner ce que vous avez déjà et éviter le gaspillage alimentaire.

: Des idées pour cuisiner ce que vous avez déjà et éviter le gaspillage alimentaire. Le ménage écoresponsable : Des conseils pour un ménage naturel et doux pour la planète et des astuces pour réutiliser vos vieux vêtements.

: Des conseils pour un ménage naturel et doux pour la planète et des astuces pour réutiliser vos vieux vêtements. La bonne façon de se départir de ses objets : Un aide-mémoire complet pour les piles, pneus, ampoules, huiles usées et produits électroniques.

Pour faciliter encore plus la gestion des matières résiduelles durant cette période, le guide met en lumière l'application mobile Ça va où?, qui permet de trouver les points de dépôt les plus proches pour tout type d'objets.

RECYC-QUÉBEC est fière d'accompagner les citoyens et citoyennes dans leurs démarches écoresponsables. Ensemble, faisons du déménagement une expérience gratifiante et respectueuse de notre planète.

Le guide pour un déménagement écoresponsable est disponible dès maintenant en téléchargement gratuit sur le site Web de RECYC-QUÉBEC à l'adresse https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/guide-demenagement.pdf.

À propos de RECYC-QUÉBEC -- www.recyc-quebec.gouv.qc.ca

RECYC-QUÉBEC est une société d'État créée en 1990 avec le souci de faire du Québec un modèle de gestion novatrice et durable des matières résiduelles pour une société sans gaspillage. Elle promeut, développe et favorise la réduction, le réemploi, la récupération et le recyclage de contenants, d'emballages, de matières ou de produits ainsi que leur valorisation dans une perspective d'économie circulaire et de lutte aux changements climatiques.

SOURCE Société québécoise de récupération et de recyclage

Source : RECYC-QUÉBEC, Relations médias, [email protected], Tél. : 514 351-7838