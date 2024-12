RECYC-QUÉBEC et la Société du Plan Nord s'associent et investissent 20M$ pour appuyer les communautés isolées dans la gestion des matières résiduelles

MONTRÉAL, le 19 déc. 2024 /CNW/ - RECYC-QUÉBEC et la Société du Plan Nord investissent 10 millions de dollars chacun pour développer un programme de soutien afin d'améliorer la gestion des matières résiduelles dans les communautés isolées. Cette mesure cible plus de 150 municipalités et communautés autochtones qui font face à des défis souvent plus complexes dû à leur situation d'isolement des centres urbains.

Soutien à des projets dans les communautés isolées (Groupe CNW/Société québécoise de récupération et de recyclage)

Ce programme s'inscrit parmi les 45 actions du Plan d'action nordique 2023-2028 coordonné par la Société du Plan Nord. Les projets sélectionnés pourront bénéficier d'une aide financière allant jusqu'à 1,5 million de dollars. Que ce soit pour mener des études, déployer des mesures ciblées, ou encore optimiser ou créer des écocentres, les projets soutenus viseront à réduire les déchets éliminés.

En 2022, des initiatives inspirantes, comme l'implantation d'un centre de compostage à Chibougamau, la récupération de pneus hors d'usage par l'Administration régionale de Kativik et le projet d'écocentre du Conseil des Atikamekw de Wemotaci, ont vu le jour.

Citations :

« Je suis heureuse que le programme de soutien aux communautés isolées pour la gestion des matières résiduelles soit reconduit : il est clair qu'il répond à une priorité des communautés nordiques du Québec. Ce programme correspond à l'une des 45 actions du Plan d'action nordique 2023-2028 de notre gouvernement, qui vise à fournir les outils appropriés aux communautés au nord du 49e parallèle. Le soutien de 10 millions de dollars de la Société du Plan Nord permettra à de nouvelles communautés nordiques de relever les défis logistiques associés à la gestion des matières résiduelles ».

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, et ministre responsable de la Société du Plan Nord

« Les communautés isolées font face à des défis uniques pour gérer leurs matières résiduelles, en raison notamment de leur contexte territorial. Notre mission est d'amener le Québec à réduire, réutiliser, recycler et valoriser ses matières résiduelles. Pour y parvenir, il est essentiel de mettre en place des solutions adaptées à chaque territoire et à la réalité de toutes les communautés. Avec ce programme, nous sommes fiers de donner vie à cette vision ambitieuse. »

Emmanuelle Géhin, présidente-directrice générale de RECYC-QUÉBEC

Faits saillants :

Le programme est administré par RECYC-QUÉBEC et financé en partenariat avec la Société du Plan Nord. Les demandes peuvent être envoyées jusqu'au 31 mars 2027.

Le programme s'adresse spécifiquement aux communautés isolées et aux communautés autochtones définies comme suit : Toute entité municipale ou autochtone située au nord du 49 e parallèle, puis au nord du fleuve Saint-Laurent et du golfe du Saint-Laurent , soit le territoire d'application de la Société du Plan Nord. Toute entité autochtone située sur le territoire des régions administratives de la Mauricie, de l'Outaouais, de l'Abitibi-Témiscamingue et de Lanaudière; Toute entité située sur le territoire de la ville de La Tuque et desservie par un lieu d'enfouissement en tranchée (LEET); Toute entité située sur le territoire des Îles-de-la-Madeleine ou de l'Île d'Anticosti.

Les projets soutenus financièrement devront viser des initiatives dans l'un des volets suivants, tout en répondant à au moins un des objectifs du programme. Volet 1 - Étude : Permettre la réalisation de différents types d'études qui touchent la gestion des matières résiduelles. Le volet 1 peut notamment financer les études de cas, études de faisabilité (technique ou financière), études de caractérisation, études d'optimisation des systèmes de gestion, etc. Volet 2 - Implantation de projets et de mesures en gestion des matières résiduelles : Soutenir l'implantation de projets et de mesures permettant l'amélioration de la gestion des matières résiduelles sur les territoires visés, en visant principalement à diminuer les quantités de matières résiduelles éliminées.

Le programme de soutien aux communautés isolées découle de l'orientation 4 « Préserver un environnement unique » du Plan d'action nordique 2023-2028.

Lien connexe :

Programme de soutien aux communautés isolées

