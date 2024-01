Voyage au bout de la nuit au Conservatoire d'art dramatique de Montréal : 77 personnages et 10 finissant.e.s sur scène !

MONTRÉAL, le 23 janv. 2024 /CNW/ - Du 26 janvier au 3 février, les finissantes et finissants du Conservatoire d'art dramatique de Montréal présentent au Théâtre Rouge du CADM, Voyage au bout de la nuit, une adaptation signée Wajdi Mouawad d'après le roman de Louis-Ferdinand Céline. Pour se lancer dans cette aventure vertigineuse, les élèves ont pu compter sur l'appui et la complicité d'Alice Ronfard à la mise en scène.

Voyage au bout de la nuit Illustration : Anne-Julie Dudemaine (Groupe CNW/Conservatoire d'art dramatique de Montréal)

Voyage au bout de la nuit, une grande fresque qui comprend 77 personnages, raconte le voyage rocambolesque de Ferdinand Bardamu entre l'enfance et l'âge adulte. De la France à l'Amérique, en passant par l'Angleterre et l'Afrique, Ferdinand rencontre des exploiteurs, des envieux, des bourreaux et des âmes perdues, mais aussi quelques anges. Ce jeune malmené parviendra-t-il enfin à combler son manque d'amour ?

Un défi d'interprétation relevé par Neil Elias Abdelwahab, Romy Bédard, Jonathan Buaron, Jonathan Daniel, Fabian-Andoni Gallegos, Laurence Latreille, Kiamika Mouscardy-Plamondon, Audrey Price, Justine Ravat et Léonard Turgeron.

Cette production est rendue possible grâce au travail important d'Ariane Brière à l'assistance à la mise en scène, de Joris Rey à la conception sonore, de Nat Descôteaux à la conception des éclairages et de Gabriel Tsampalieros à la conception du décor et des costumes.

DATES

26, 30, 31 janvier, 1er et 2 février | 19h30

27 janvier et 3 février | 15h

LIEU

Théâtre Rouge du Conservatoire

4750, avenue Henri-Julien

Montréal

BILLETTERIE

18 $ adulte | 14 $ aîné | 10 $ étudiant

Billetterie en ligne

Renseignements : 514 873-4283 poste 313

À propos du Conservatoire d'art dramatique de Montréal

Situé au cœur du Plateau-Mont-Royal, le Conservatoire d'art dramatique de Montréal offre un milieu de vie enrichissant et stimulant. Ce programme d'études supérieures offre une continuité des apprentissages et une expertise pédagogique hors pair grâce à une équipe d'artistes pédagogues réputés qui y enseignent depuis de nombreuses années. Le Conservatoire conduit ainsi les élèves vers l'épanouissement de toutes leurs facultés, mais aussi vers l'approfondissement des connaissances et des techniques au service de leur art.

SOURCE Conservatoire d'art dramatique de Montréal

Renseignements: Jean-François Turner, Conservatoire d'art dramatique de Montréal, [email protected], 514 873-4031, poste 332