OTTAWA, ON, le 7 oct. 2025 /CNW/ - L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) rappelle aux voyageurs de bien planifier leur passage à la frontière canadienne au cours de la longue fin de semaine de l'Action de grâce.

Chaque jour, l'ASFC travaille sans relâche pour protéger la population canadienne, soutenir l'économie et assurer la circulation sûre et efficace des personnes et des marchandises à la frontière. En 2024, nous avons accueilli plus de 93,4 millions de voyageurs, empêché plus de 34 400 kg de drogues illégales d'entrer dans nos collectivités et interdit plus de 17 200 armes et 930 armes à feu de circuler dans nos rues.

L'ASFC planifie et se prépare pour les longues fins de semaine et les autres périodes de pointe. Nous surveillons le nombre de voyageurs et accordons la priorité au traitement efficace des voyageurs aux points d'entrée terrestres et dans les aéroports internationaux, sans compromis à sûreté et à la sécurité.

Si vous constatez des temps d'attente à la frontière, c'est probablement parce que nous travaillons en coulisses pour effectuer des examens, saisir des drogues, des armes à feu ou des véhicules volés, ou empêcher des personnes à haut risque d'entrer au Canada.

Voici quelques conseils de voyage pour vous aider à planifier votre voyage :

Nous vous encourageons à lire et à suivre nos conseils de voyage avant d'arriver à la frontière.

Incertain ? Demandez à un agent de l'ASFC. La meilleure façon de gagner du temps est d'être ouvert et honnête avec l'agent des services frontaliers. Si vous n'êtes pas sûr de ce qu'il faut déclarer, n'hésitez pas à demander !

Pour en savoir plus, visitez le site Web de l'ASFC ou appelez-nous au 1-800-461-9999.

