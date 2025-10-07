Vous voyagez pour la longue fin de semaine de l'Action de grâce ? L'ASFC donne des conseils pour un voyage sans tracas English
07 oct, 2025, 10:00 ET
OTTAWA, ON, le 7 oct. 2025 /CNW/ - L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) rappelle aux voyageurs de bien planifier leur passage à la frontière canadienne au cours de la longue fin de semaine de l'Action de grâce.
Chaque jour, l'ASFC travaille sans relâche pour protéger la population canadienne, soutenir l'économie et assurer la circulation sûre et efficace des personnes et des marchandises à la frontière. En 2024, nous avons accueilli plus de 93,4 millions de voyageurs, empêché plus de 34 400 kg de drogues illégales d'entrer dans nos collectivités et interdit plus de 17 200 armes et 930 armes à feu de circuler dans nos rues.
L'ASFC planifie et se prépare pour les longues fins de semaine et les autres périodes de pointe. Nous surveillons le nombre de voyageurs et accordons la priorité au traitement efficace des voyageurs aux points d'entrée terrestres et dans les aéroports internationaux, sans compromis à sûreté et à la sécurité.
Si vous constatez des temps d'attente à la frontière, c'est probablement parce que nous travaillons en coulisses pour effectuer des examens, saisir des drogues, des armes à feu ou des véhicules volés, ou empêcher des personnes à haut risque d'entrer au Canada.
Voici quelques conseils de voyage pour vous aider à planifier votre voyage :
- Ayez vos documents de voyage à portée de main pour les présenter à un agent. Ceci accélérera les délais de traitement à la frontière.
- Soyez prêt à déclarer. Déclarez tout ce que vous avez avec vous à votre arrivée au Canada. Si vous arrivez par voie terrestre, vous êtes responsable de tout ce qui se trouve à l'intérieur de votre véhicule.
- Apporter des produits de volaille, y compris de la dinde : Assurez-vous de consulter les restrictions actuelles sur la volaille et les oiseaux provenant des États-Unis avant de traverser la frontière avec ces produits. Les aliments faits maison ou les restes de volaille ne peuvent pas être importés au Canada.
- Marchandises achetées à l'étranger : Si vous êtes un résident du Canada, les exemptions personnelles vous permettent de ramener au Canada des marchandises, y compris de l'alcool et du tabac (jusqu'à une certaine valeur), sans payer de droits et de taxes habituels. Assurez-vous de connaître la valeur des marchandises que vous rapportez en dollars canadiens et d'avoir vos reçus à la disposition de l'agent.
- Surtaxes sur certains produits américains. Depuis le 1er septembre 2025, les droits de douane de 25 % du gouvernement du Canada ne s'appliquent qu'aux produits d'acier et d'aluminium ainsi qu'aux importations d'automobiles en provenance des États-Unis. Consultez la liste complète des produits américains assujettis à des contre-mesures tarifaires.
- Vous prenez l'avion pour vous rendre au Canada ? Utilisez la déclaration faite à l'avance et faites votre déclaration de douane et d'immigration jusqu'à 72 heures avant votre arrivée au Canada dans les aéroports participants.
- Vous arrivez au Canada en voiture ? Vérifiez les temps d'attente à la frontière pour planifier votre itinéraire.
- Le matin tôt est le meilleur moment pour traverser la frontière afin d'éviter les temps d'attente.
- Le lundi des longs week-ends fériés a tendance à être le plus achalandé.
- Envisagez un autre point d'entrée avec des temps d'attente plus courts ou moins de circulation.
- Vérifiez les heures d'ouverture du point d'entrée dans le Répertoire officiel des bureaux et des services de l'ASFC.
- Si vous utilisez une application GPS (telle que Google Maps, Apple Maps ou Waze) pour vous diriger vers un point d'entrée, pensez à vérifier différentes options de navigation (telles que les itinéraires les plus rapides et les plus courts) pour déterminer l'itinéraire préféré.
- Lorsque vous voyagez avec des enfants qui ne sont pas les vôtres ou dont vous n'avez pas la garde légale, nous vous recommandons d'avoir une lettre de consentement du parent ou du tuteur légal vous autorisant à voyager avec l'enfant. Nous sommes toujours à l'affût des enfants disparus et, en l'absence de la lettre, les agents peuvent poser des questions supplémentaires.
- Apporter des feux d'artifice au Canada ? Consultez la section Importation, exportation et transport de pièces pyrotechniques pour vous assurer que celles que vous apportez sont autorisées.
- Renseignez-vous avant de partir : examinez les marchandises réglementées et prohibées afin d'éviter la possibilité de pénalités, y compris des amendes, une saisie ou des poursuites. Assurez-vous d'avoir les renseignements dont vous avez besoin avant d'essayer d'apporter des articles au Canada.
- Laissez derrière vous : les armes à feu et les armes prohibées, les stupéfiants et le cannabis.
Nous vous encourageons à lire et à suivre nos conseils de voyage avant d'arriver à la frontière.
Incertain ? Demandez à un agent de l'ASFC. La meilleure façon de gagner du temps est d'être ouvert et honnête avec l'agent des services frontaliers. Si vous n'êtes pas sûr de ce qu'il faut déclarer, n'hésitez pas à demander !
Pour en savoir plus, visitez le site Web de l'ASFC ou appelez-nous au 1-800-461-9999.
